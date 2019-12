Llega el primer Campeonato Interfederativo de Aguas Abiertas a Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este 20 y 21 de diciembre Santa Fe será sede del Primer Campeonato Interfederativo de Aguas Abiertas, organizado por la CADDA y fiscalizado por la FeSaNa (Federación Santafesina de Natación). Yanina Primón, Presidenta de la federación, nos cuenta los detalles de este evento histórico que se realizará en el Puerto de la ciudad.

Los dique 1 y 2 del Puerto de Santa Fe serán el escenario del primer Campeonato Interfederativo de Aguas Abiertas. El evento es el primero en el país en ser Interfederativo. ¿Qué significa? Yanina Primón, Presidenta de la FeSaNa, miembro de la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos) y de la Consanat (Confederación Sudamericana de Natación), nos explica que “con las comisión de aguas abiertas, que está compuesta tanto por entrenadores como por directivos, este año decidimos hacer interfederativos. El interfederativo está a cargo de las federaciones que conforman la confederación y se realiza por equipos, ya no es más como antes, que era individual y en el que cada club anotaba a sus competidores y cada federación abalaba; si no que se compite con un equipo formado que tiene un máximo de deportistas. Llevamos esa propuesta a la mesa directiva de la Confederación y la aprobaron. Fue todo un desafío.”

Respecto de por qué se realiza en Santa Fe, Yanina nos cuenta que “cuando se aprobó se tenía que abrir el concurso para ser sede. Sin embargo, no se abrió porque dijeron que la sede que está acostumbrada a hacer este tipo de eventos es Santa Fe. Por nuestra historia rodeada de ríos y por las carreras que tenemos a nivel internacional salimos elegidos sede, por ende al salir nosotros me toca como cabeza de la federación estar a cargo de este evento.”

Si bien la Fesana está a cargo del evento, para la organización del mismo trabajó mancomunadamente con el resto de federaciones del país. “Estamos muy conformes con la colaboración de las federaciones. Por ejemplo con las de Buenos aires, que son las que menos realizan esta disciplina. Córdoba está mas acostumbrada, Entre Ríos está acostumbrada, Mendoza está acostumbrada, porque estamos un poco mas rodeados de ríos. Y desde Buenos Aires tuvimos todo el apoyo, hasta casi con el equipo completo.”

Además, la competencia contó también con la ayuda del Estado, de la prefectura y, por supuesto, de la CADDA. “De la Confederación Argentina de Deportes Acuaticos (CADDA) tenemos todo el apoyo. En cuanto al estado, estamos justo en un cambio de Gobierno: previamente habíamos hablado con la Secretaría de deporte de la provincia y, a través de uno de los miembros que pasó a la municipalidad, vamos a tener el apoyo. Igual, no podemos quejarnos porque hemos logrado tener los guardavidas, así como de la misma prefectura todas las autorizaciones pertinentes para hacer el evento.”

Yanina Primón, Presidente de la Fesana, miembro de la CADDA y del Consanat. Foto: Pablo Aguirre.

Los detalles de la competición

“Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, que se divide en Fenado, Fenbas, Fenaba y Fannba, la Pampa, Rosario y Santa Fe son todas las federaciones que vamos a participar. Son 105 deportistas divididos en distintas categorías, en aguas abiertas las categorías son 14 y15 años, 16 y 17 años, 18 y 19 años y mayores de 20 años. Corren diferentes distancias: 5 km, 7,5km y y 10 km.”

El circuito se llevará adelante en el Puerto de Santa Fe; mientras que el cronograma promete, a priori, carreras tanto el viernes 20 (desde las 16:15 hs) como el sábado 21 (a partir de las 9 am). “El circuito va a ser en el puerto de la ciudad de Santa Fe, dique I y dique II, con un boyado de 2500 metros, que es el boyado que se usa en las Olimpiadas, en mundiales y en sudamericanos. Son cuatro vueltas para los 10 km, 3 o dos vueltas respectivamente. Primero largamos los 10 km el día viernes, luego los 7,5 km el mismo día y pasaríamos el sábado a competir los 5 km. Además, que es nuevo para esta disciplina, se hará una carrera de relevos mixtos, en la que 4 nadadores -dos femeninas y dos masculinos- compiten nadando 1250 metros cada uno. Haciendo 4 vueltas para completar el relevo.”

Foto: Circuito oficial.

Sin embargo, el pronóstico indica que hay grandes posibilidades de que haya una tormenta eléctrica el viernes, por lo que desde la organización ya han tomado cartas en el asunto. “Tenemos una dificultad, que ya nos reunimos con prefectura para solucionarla, y es que el viernes está anunciado tormenta eléctrica y sabemos que la disciplina no permite que se realice la carrera en esas condiciones. En ese caso pasaríamos todo al sábado, de mañana y tarde, casi de corrido. Para el domingo solamente haríamos el selectivo de los 5km.”

En cuanto al reciente temporal ocurrido en la ciudad, en principio no repercutió en que las condiciones para la competencia estén dadas. Como nos explica Yanina, en todo caso, la lluvia los benefició. “Nos beneficia que puede subir un poquito el agua, sobre todo en el dique, que es agua muerta, como le llamamos nosotros. Es como un piletón grande y, al elevar un poquito el nivel del agua, permite que haya mas corriente y tengamos menos problemas. Más que nada influye -positivamente- sobre los problemas estomacales de los nadadores y para que haya menos riesgo respecto de la seguridad.”

El campeonato funcionará a través de un sistema de puntuación que permite que todas las federaciones sean competitivas. “Va a funcionar de manera que se pueden inscribir hasta 5 participantes por categoría de cada federación; pero van a puntuar solamente dos. Esto fue pensado con la idea de poder fomentar la disciplina en las federaciones que no tienen tantos deportistas. Si no, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, que somos los que mas hacemos la disciplina podíamos llegar a estar siempre en los primeros lugares y no permitirle competir a los demás. Entonces hicimos que los dos primeros puntúen y la sumatoria de puntos será lo que defina quien gane este Interfederativo.”

Se disputarán plazas para el Sudamericano 2020

Además, el Campeonato otorga plazas para el Campeonato Sudamericano de mayores 2020. “Esta carrera va a ser la única selectiva para el sudamericano de mayores que se realiza el mes de marzo y abril en Argentina, en la ciudad de Buenos aires.”

“Las dos primeras plazas ya están definidas, son Guillermo Bértola y Cecilia Biagioli, que ganaron las plazas por los resultados del Panamericano -realizado en Perú este año-, al obtener ambos el segundo lugar. Acá se ponen en juego, para los 10km, una plaza de masculino y una plaza femenina. Y las cuatro plazas para los 5km. Luego, se forma el equipo, si hay que agregar o no a alguien según los resultados de los relevos.”

Para finalizar, Yanina nos cuenta algunos detalles de lo que será el Sudamericano: “La semana pasada ya tuvimos reuniones para elegir cual sería nuestro espejo de agua, que va a ser en Escobar, ya está fehacientemente definido. Va a ser en un barrio privado y esperamos que todos los países de Sudamérica puedan venir. Es un evento de elite, vienen los mejores de la categoría mayor y muchos ya son plaza de cara a Tokio 2020.”