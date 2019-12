https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.12.2019 - Última actualización - 21:43

21:37

En su último programa del año, Flor de tarde, el ciclo que conduce Flor de la V a través de la pantalla de Ciudad Magazine, tenía una invitada especial: Karina Jelinek. Sin embargo, apenas ingresó al estudio la modelo tuvo que retirarse porque comenzó a sentirse mareada.

Le bajó la presión Karina Jelinek se descompuso al aire En su último programa del año, Flor de tarde, el ciclo que conduce Flor de la V a través de la pantalla de Ciudad Magazine, tenía una invitada especial: Karina Jelinek. Sin embargo, apenas ingresó al estudio la modelo tuvo que retirarse porque comenzó a sentirse mareada. En su último programa del año, Flor de tarde, el ciclo que conduce Flor de la V a través de la pantalla de Ciudad Magazine, tenía una invitada especial: Karina Jelinek. Sin embargo, apenas ingresó al estudio la modelo tuvo que retirarse porque comenzó a sentirse mareada.

“Les pido un vaso de agua, porque se me bajó un poco la presión. Tengo taquicardia chicos, en serio”, sorprendió apenas comenzó la nota pautada. “Llamen al médico chicos”, pidió Daniel Gómez Rinaldi, uno de los panelistas del ciclo. "Estoy fría, mirá, la mano helada", afirmó ella. "¿Comiste algo?", le preguntaron.

“No, no almorcé. Ay, pero como que me bajó la presión un poco. Mami, papi, estoy bien”, continuó, tratando de llevar tranquilidad. "Pero contame, ¿cómo es tu alimentación en general?", indagó la conductora. “Como cada tres horas, entreno casi todos los días y me cuido, como sano. Ay, me siento mal, perdón”, interrumpió su relato.

“Estamos en vivo, acá en Flor de Tarde, y Karina Jelinek acaba de entrar, estuvimos hablando un poco, y la verdad que se siente un poco descompuesta. Hacemos un corte, les juro que estoy tan sorprendida como todos ustedes, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos, porque la verdad es que le bajó la presión y se siente mal”, explicó la conductora, mientras se veía como la invitada se retiraba para ser atendida a un costado.

“Parece que le bajó la presión a Karina Jelinek, que era nuestra invitada e iba a estar en vivo, vino el médico”, explicó nuevamente Flor cuando volvieron del corte. “Tuvo un año cargado Kari, trabajó mucho y viajó”, acotó Gómez Rinaldi. “Sí, yo me di cuenta cuando la vi, pero es una chica hermosa, muy sensible, necesita energía, y una se lo dice de corazón, porque si hay algo que tengo yo es que le pongo mucho amor a lo que hago, y respeto. La energía chicos, somos energía, que es lo que a veces la gente no entiende. Entonces, hay que cargar esa energía, hay que limpiarse, siempre con buena onda y con amor, por sobre todas las cosas”, analizó una astróloga presente en el piso.

“Gracias Akin, estoy preocupada porque está el médico tomándole la presión y es una invitada que venía acá”, insistió Flor. “Esto es en vivo señores, estamos acá, teníamos una invitada y ahí está el médico, que le está tomando la presión a Karina, que ahí se paró. ¿Estás mejor Kari?”, le preguntó a la invitada.

“No soy una persona sensible eh, soy una persona muy fuerte. Acá el médico te va a decir lo que me pasó, ¿quiere hablar doctor? Un poquito alta tenía la presión, nada más, pero estoy bien. Y tengo muy buena energía eh, es la energía que a mí me da Dios, solamente Dios”, aclaró Jelinek.

“Pero nos preocupamos porque estuve hablando con ella dos minutos antes de salir al aire y siempre Kary es una persona amorosa, y la verdad que me asusté porque la vi con un sudor frío, me asusté, por eso me alegro que esté bien, que esté bárbara”, concluyó la conductora, quien tras el susto habló con Teleshow. “Estoy mejor”, expresó ya repuesta del mal momento.