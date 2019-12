https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por el incendio

No habrá misa de Navidad en Notre Dame por primera vez en más de 200 años

Por primera vez en más de 200 años, los fieles no podrán asistir a la misa de Navidad en la catedral de Notre-Dame, que aún está siendo restaurada después de un devastador incendio.

“No habrá una misa de medianoche en Notre-Dame. La última vez que esto pasó fue durante la Revolución Francesa. Desde 1803, siempre han habido misas de Navidad en Notre-Dame”, dijo a Reuters una portavoz de la diócesis de París. El incendio del 15 de abril provocó el colapso de la aguja y el techo, aunque las principales torres con los campanarios y las paredes externas se salvaron, junto con reliquias religiosas e invaluables obras de arte. “Es doloroso porque nos hubiera gustado celebrar Navidad en Notre-Dame pero, al mismo tiempo, también hay esperanza: estamos avanzando con la reconstrucción, por ejemplo, esta grúa enorme que ayudará a remover este maldito andamio”, dijo monseñor Patrick Chauvet, un clérigo administrativo de la catedral. Se refería al andamio de metal, erigido antes del incendio por trabajos de mantenimiento, que se derritió en el fuego y tuvo que ser desenredado de la estructura de la catedral antes de que pudiera ser removido. “La Navidad es la celebración de la esperanza. Seamos pacientes, cuatro años más”, agregó Chauvet, invitando a quienes solían ir a Notre-Dame para Navidad a que vayan a la cercana Saint-Germain l’Auxerrois, una de las iglesias más antiguas de París. El arzobispo de París, Michel Aupetit, quien normalmente daría la misa en Notre-Dame, lo hará este año en el Grüss Circus en Bois de Boulogne, dijo la diócesis. Notre-Dame, que data del siglo XII, aparece en la novela de Victor Hugo “El jorobado de Notre-Dame”. También fue allí donde Napoleón fue coronado emperador en 1804.