Jueves 26.12.2019 - Última actualización - 13:34

El “paquetazo” en la Legislatura santafesina

El Frente Progresista no le dará "un cheque en blanco" al ajuste

Los aumentos de impuestos y las emergencias se discuten primero en el Senado, donde el PJ tiene mayoría. Pero en la Cámara baja, socialistas y radicales quieren ver los números del aumento de impuestos y advierten que no convalidarán “superpoderes”.

Foto: Flavio Raina

“Son temas muy serios que impactan en el bolsillo de los santafesinos. Estamos hablando en definitiva de los impuestos y de un tema que no tenemos tradición como son los superpoderes que encierra” el “paquetazo” que ha enviado el gobernador Omar Perotti. Desde Diputados, el socialista Joaquín Blanco de aclarar que el poder conferido en las urnas a la oposición es una condición ineludible para las pretensiones de la administración peronista en Santa Fe.

Las emergencias y el impuestazo están por estas horas en el Senado. Desde la Cámara baja Blanco anticipó sobre el tema impositivo que “queremos hacer un análisis exhaustivo junto con la comisión de Análisis Tributario para identificar claramente cuáles son los sectores a los que se les está exigiendo un esfuerzo extraordinario.

“Estamos hablando de un aumento muy considerable del impuesto inmobiliario tanto urbano como rural, muy por encima de la inflación del año 2019. Y de impuestos que creíamos que iban a desaparecer, como el de Sellos”, sobre el que también se plantean incrementos.

El legislador socialista advirtió que “tenemos que analizar cómo impacta Ingresos Brutos en la actividad económica en un año recesivo; es un impuesto indirecto que termina afectando a los consumidores. Creemos que la ley tributaria tiene que ser analizada seriamente, no aprobarla entre gallos y medianoche”. Advirtió más adelante que “no compartimos el esquema de moratoria que está planteando el gobierno provincial, con un enfoque que privilegia a los evasores y castiga a los cumplidores”. Y señaló que “la moratoria suena más a un blanqueo que a un compromiso para adecuar la situación de las Pymes y las empresas” en problemas. “Remarcamos con firmeza nuestra negativa a la ley de emergencia, que es un caballo de Troya, dentro del cual se esconden los superpoderes para definir a golpe de lapicera lo que se quiere hacer para compras directas, tener la posibilidad de vender muebles e inmuebles sin pasar por la Legislatura, tener la potestad para cambiar partidas de lugar y poseer prerrogativas que no son tradición en Santa Fe. No creemos en los hiperpersonalismos; los ciudadanos cuando votan en Santa Fe votan gobernador, no emperador. Para tener superpoderes hay que ir a la Cámara de Diputados de la Nación, donde sí hay tradición, pero no en Santa Fe”, insistió.

Aclaró Blanco que “estamos dispuestos a acompañar al gobierno, a discutir ley por ley, y si necesitan la emergencia en algún aspecto puntual, para comprar algún insumo para la cuestión alimentaria o de seguridad, estamos dispuestos a acompañar. Pero no con un cheque en blanco que significa ni más ni menor otorgarle a un gobernador los poderes que ningún otro mandatario tuvo desde el retorno a la democracia.

“Por eso ratificamos nuestra voluntad de diálogo, nuestro compromiso a ponernos de acuerdo y construir un sistema tributario justo en Santa Fe, a discutir las leyes que necesite el gobernador para arrancar su gestión, pero de ninguna manera llevarnos a los empujones, tenernos discutiendo una ley a 48 horas de haberlas presentado”. Tribunal de Cuentas

“Nunca se nos hubiese ocurrido bajo ningún concepto eliminar el Tribunal de Cuentas”, ironizó Maximiliano Pullaro. El legislador radical advirtió que “es gravísimo que se plantee que el organismo tiene sólo 5 días para objetar. Eso es realmente disolverlo”. “Estamos dispuestos a discutir cada una de las leyes, no a autorizar un cheque en blanco al gobernador para que modifique lo que quiera”, dijo el ex secretario de Seguridad.

Seguridad

Consultado sobre diferencias entre la emergencia en seguridad que propone la Casa Gris y la que administró el socialismo, Pullaro señaló que no tienen “nada que ver”. “Las emergencias anteriores planteaban acortamiento de plazos administrativos y las facultades de poder incorporar miembros de las fuerzas de seguridad. Esta fundamentalmente apunta a hacer modificaciones a la ley de Seguridad por decretazos, sin discutir en la Legislatura”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

