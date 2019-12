"Llevo 17 años y me votaron 6 veces: en Colón no había un peso"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



Afirma que lo de Utedyc es “mafia sindical”, que Brian Fernández es “casi” de Colón, que se va a Canadá a vender a Erik Goody y que todo el dinero irá a los refuerzos. “Del Pulga Rodríguez no hay nada que hablar...”, dijo el presidente.

El presidente de Colón, José Vignatti, atendió a El Litoral y Radio Gol en el post Navidad, dejando frases polémicas de todo tipo:

— El conflicto con Utedyc: “Son mafias sindicales, no los empleados del club que son ejemplares, pero hay un par de personajes nefastos. Es una campaña de difamación hacia mi persona, sin dudas. Cuando entramos al club no había un peso y personalmente pagué los sueldos de mi bolsillo. Cuando entramos, cambiamos todos los molinetes, 40 en total, para que el estadio quede en condiciones, con comodidades. Gastamos una fortuna. Vengan al club y vean: están todos destrozados, rotos. Ahora, hay que volver a gastar lo mismo. Alguien tiene interés en que en Colón no haya controles. Ya llevo 17 años en Colón y la gente me eligió seis veces. Estos personajes que se abrazan con otros de otros equipos me llevaron a la comisaría el día que gané las elecciones”.

— La llegada de Brian Fernández: “Están dadas todas las condiciones y el que decide es Brian; tengo el visto bueno, en principio, del representante que es Bragarnik. Creemos que es el momento y estoy esperando el sí de Brian Fernández. Hay otro directivo que habla con él porque es allegado a la familia. Le mandé mensajes por terceras personas para que sepa que el gran sueño está muy cerca y espero contar con él. Con Brian estamos esperando una señal positivo, nos subimos arriba de la camioneta con Osella y lo vamos a buscar donde esté viviendo y cuando nos diga”.

— El “otro” Fernández: Leandro. “Hablé con el secretario de Independiente y me dijo que es intransferible. Ahora deberán esperar una nueva evaluación. Depende de la opinión del técnico que llegó ahora. Los dirigentes creen que lo necesitan ahí”.

— La vuelta del “Perro” Prediger: “En la posición de Sebastián estamos cubiertos, no tenemos necesidades. ¿Si se va Fritzler? No se maneja esa posibilidad y tenemos que girar en base a cuestiones reales”.

— ¿Colón busca un “9” de área?: esos temas los tienen que hablar con Pancho Ferraro y Osella. Ellos están en el armado del equipo y nosotros acercamos la parte contractual.

— La cantidad de refuerzos: “Es lo que dijo Diego Osella, entre cuatro o cinco refuerzos, es algo que está clarito”.

— La chance de Germán Conti: “Fue una de las negociaciones primitivas pero no se pudo, porque ya estaba acordado lo de México”.

— La venta de Erik Godoy: “Está muy avanzado, es un poquito compleja la situación de ellos. En la primera semana de enero, antes del 15, sí o sí deben resolver. El interés es manifiesto, el presidente del Vancouver estuvo en Colón”.

— Su viaje a Canadá: “Es factible porque dentro de la negociación de Erik existe la posibilidad de que vayan chicos de las inferiores de Colón a Canadá, lo estamos viendo con los aspectos legales”.

— La salida de Ortiz: “Godoy Cruz no pidió a Ortiz. No hay nada de nada. Tenemos que pensar en incorporaciones y no en desvinculaciones”.

— Las ofertas del “Pulga” Rodríguez: “No hablé, nosotros estamos en otra cosa. Nadie dijo nada, nada de nada. Tiene contrato con Colón”.

— El promedio: “Ahora hay que enfocar todo en un solo objetivo, es decir enfocarse en lo que realmente importa que es la Superliga. No hay que soslayar ninguna situación y tomarlo con la seriedad que corresponde. Hay que estar enfocado y no distraerse. Hay que estar atentos, porque todos sabemos que la pelotita a veces no quiere entrar”.

— El potencial de Colón: “Creemos que tenemos un buen plantel y si lo reforzamos, mucho mejor”.

— Los arbitrajes en contra: “Claro que me preocuparon y fuimos a hablar con los responsables. Manifesté el descontento ante quien correspondía”.

“No me preocupan las elecciones”

—En principio acordaron con Ricardo Magdalena que las elecciones serán en junio...

—Si hay algo en lo que no quiero gastar energía es en pensar en las elecciones, Al socio no le interesa eso, quiere que la pelotita entre. ¿La fecha? Creo que sí, que serían en junio.

—¿Estás con ganas para seguir o estás cansado?

—Si en algo pienso todos los días es en que el equipo gane y satisfacer en lo que piensan los socios y simpatizantes. A la gente no le interesa para nada hablar de esas cosas. Hay que gastar las energías en que las cosas salgan bien. Ya llegará el momento de pensar en eso más adelante.

—¿Qué balance hacés de las inferiores con Manetti?

—El balance de inferiores es positivo porque en algún momento hasta medio equipo era de inferiores, aunque hay que ir con cuidado y de a poco.