Viernes 27.12.2019 - Última actualización - 16:01

15:49

Anuario Las canciones y artistas más escuchados del 2019

Un nuevo año está llegando a su fin pero siempre será recordado, como habitualmente pasa, gracias a la música que lo marcaron. Las grandes protagonistas del 2019 fueron las plataformas digitales que permiten conocer lo más escuchados por los argentinos y en el mundo.

En argentina

En cuanto al ranking local de Spotify, “Lo Más Escuchado” en 2019 fueron Bad Bunny, Anuel AA, Ozuna, J Balvin y Daddy Yankee. Paulo Londra (6) y Duki (10) se convirtieron, nuevamente, los argentinos que formaron parte de la nómina principal.

Las artistas femeninas más escuchadas del último año fueron Karol G, Tini y Billie Eilish, mostrando, a diferencia del ranking general y masculino, que entre las propuestas de las mujeres hay mayor variedad musical.

Los álbumes más escuchados durante 2019 sólo presenta uno de rock: "Obras 2004 En Directo", de Callejeros (7), mientras que el top ten está integrado por producciones urbanas como "Homerun", de Londra; "X 100PRE", de Bad Bunny, "Sueños", de Sech y "Para Aventuras y Curiosidades", de Mau y Ricky.

El trap y el reguetón también ocuparon los primeros puestos de las canciones más escuchadas: "Calma – Remix" (Farruko, Pedro Capó); "Con Calma" (Daddy Yankee, Snow); "Adan y Eva" y "Tal vez" (Londra) y "Pa Mí – Remix" (Cazzu, Dalex, Feid, Khea, Lenny Tavárez, Rafa Pabön, Sech) están en el top five.

Bonus track: Los Palmeras

A partir de su presentación en Asunción del Paraguay en la previa de la Final Única de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle, algunas de las canciones de Los Palmeras aparecieron en los ránkings de lo más escuchado del país.

Sin dudas que el hit fue “Soy Sabalero”, la versión de “El Parrandero” adaptada para la hinchada del club sabalero, que se convirtió en viral luego de que la cantaran 40 mil hinchas rojinegros en el estadio La Nueva Olla.

En el mundo

De regreso al ámbito global, Post Malone, Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran y Bad Bunny fueron los más escuchados; los discos que dominaron las escuchas fueron "When we all fall asleep, where do we go?" (Eilish); "Hollywood’s Bleeding" (Post Malone); "thank u, next" (Ariana Grande); "No.6 Collaborations Project" (Sheeran) y "Shawn Mendes" (Shawn Mendes).

A su vez, las canciones más escuchadas en el mundo en la plataforma fueron "“Señorita”", de Camila Cabello, Shawn Mendes; “bad guy”, de Billie Eilish; “Sunflower”, de Post Malone, Swae Lee; “7 Rings”, de Ariana Grande, y “Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus.

El español lideró en YouTube

Los seis vídeos musicales más escuchados en Youtube en todo el mundo en 2019 fueron en lengua española, según informó hoy el propio portal, alzándose “Con Calma” del artista puertorriqueño Daddy Yankee en el primer lugar y “Con Altura” de Rosalía y J Balvin, en el segundo.

A estos dos éxitos les siguen, también en español, “Secreto” de Anuel AA y Karol G; “China”, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin; “No Me Conoce (Remix)” de Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny; y “Señorita”, de Shawn Mendes y Camila Cabello.

El TOP 10 de vídeos musicales más vistos en lengua no española, lo completan: “Maari 2 - Rowdy Baby”, “Kill This Love”, “Bad Guy” y “7 Rings”.