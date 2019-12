https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bruno, el zaguero que quiere Osella

"Habló Bianchi y su agente, pero Colón no hizo oferta"

Tanto el ex Unión como su representante, Roberto San Juan, blanquearon el interés sabalero, pero Vignatti no jugó fuerte por ahora. “Están al caer dos refuerzos”, admiten en el mundo rojinegro.

El zaguero de Osella Nacido el 17/02/1989 en San Nicolás, Bruno Bianchi está próximo a los 31 años y viene de una gran temporada con la camiseta de Atlético Tucumán. Para los registros profesionales jugó 333 partidos profesionales y convirtió 11 goles. El dato es que pasó por Unión, ya hace tiempo: jugó 19 cotejos y festejó dos goles. Foto: Archivo



Está más que claro que José Néstor Vignatti sabe cómo negociar con Mario Leito y con Miguel Abbondándolo, presidente y hombre fuerte —respectivamente— de Atlético Tucumán. En el mercado pasado, el pope sabalero se llevó al jugador-ídolo del “Decano” (Luis Miguel “Pulga” Rodríguez) y a un todocampista interesante como es Rodrigo Aliendro. Por lo visto no hay dos sin tres: Colón va a la carga por Bruno Bianchi, un zaguero pedido especialmente por Diego Mario Francisco Osella para el Colón que se viene. El zaguero, con un paso intrascendente por Unión, rindió y mucho con la camiseta de los norteños: el ciento por ciento de la ficha es de Atlético Tucumán. Por lo que pudo averiguar El Litoral, a través de Roberto San Juan —representante de Bianchi y también de “Pulga”—, Colón llegó a un acuerdo total en lo que hace al salario que percibirá el zaguero en Santa Fe y el tiempo de duración del vínculo. Ahora, lo que falta no es menor: el acuerdo de club a club. En este sentido, Atlético Tucumán tiene una política muy clara a partir de Ricardo Zielinski —un viejo sueño postergado de Vignatti— como conductor deportivo: “No le corta la carrera a nadie, jamás pone objeciones para la salida de ningún futbolista”. ¿En qué punto está la negociación?: avanzada hasta la mitad, porque el acuerdo económico y el visto bueno deportivo para cambiar de club está asegurado de parte de Roberto San Juan y de Bruno Bianchi. Falta la otra mitad, la de Atlético. El Litoral consultó a Miguel Abbondándolo —el hombre fuerte del fútbol “Decano”— quien con mucha gentileza explicó: “El propio Bruno Bianchi y su representante nos dijeron que tienen una oferta de Colón. Pero la realidad es que oficialmente, de club a club, Colón no llamó esta vez. Hasta que no sea formal, como las anteriores, no nos parece determinante”. A propósito, ayer se conoció el rival de los tucumanos: era cuestión de tiempo, de que el torneo boliviano defina a sus clasificados y de que Atlético sepa con exactitud hacia dónde debía ir a buscar parte del pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2020. La espera llegó a su fin: The Strongest, al que el “Decano” venció en su propia casa en 2018, también por el torneo continental, volverá a ser su rival el miércoles 5 de febrero, a las 21.30 —hora argentina—, por el duelo de ida de la llave eliminatoria. Con la Copa Libertadores a la vista, la oferta que Colón le haga a los tucumanos por Bruno Bianchi deberá ser contundente, más allá que lo que ganará en Santa Fe es mucho más a nivel salarios que lo que percibe en Tucumán. La táctica, por lo visto, es que “presione” el zaguero para ponerse la roja y negra a mitades. En la tensa espera Un rumor no confirmado indica que por estas horas está llegando Brian Fernández a Santa Fe para pasar aquí las fiestas de Fin de Año, ya que Navidad lo sorprendió en Florencio Varela, después de la salida de Estados Unidos. Los dirigentes, con Vignatti a la cabeza, esperan la charla mano a mano con el futbolista para acordar el contrato. Como se sabe, y lo reconoció el propio presidente, Colón ya tiene el acuerdo con Cristian Bragarnik para avanzar por Brian. Y también está el visto bueno del entrenador. Ayer, en declaraciones a @947FMRadio, Diego Osella expresó: “No soy de juzgar. Me encanta el desafío de poder contar con Brian Fernández y ayudarlo. Me voy a sentir muy a gusto y muy contento que pueda estar con nosotros”. En el Mundo Colón se dice, por lo bajo, que “hay dos refuerzos que están al caer y que iniciarán el 3 la pretemporada en Santa Fe. Son dos negociaciones que tiene muy avanzadas el presidente José Vignatti”. Hay que recordar que el entrenador que reemplaza a Lavallén pidió cuatro caras nuevas para potenciar el plantel.