Hacienda Municipal confirma una deuda de más de $ 1.300 millones

Preocupación por la situación económica del Municipio. El detalle de la deuda, rubro por rubro.

La Municipalidad de Santa Fe informó que al momento de asumir el nuevo intendente, Emilio Jatón, los gastos estaban por encima de los ingresos en un 14 por ciento, con un saldo negativo de más de $ 1.300 millones.

El penúltimo día del año, la secretaria de Hacienda municipal, Carolina Piedrabuena, y el secretario general de la Municipalidad, Miguel González, brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer los primeros datos de la evaluación propia sobre la situación económica del municipio. La misma se llevó a cabo en la ex Estación Belgrano.





“Al 11 de diciembre, lo que en resumidas cuentas nos marca la situación del municipio es que con relación a los ingresos y los gastos, los gastos estaban por encima de los ingresos en un 14 %”, comenzó diciendo Piedrabuena, consultada por este diario. “Lo que hicimos en estas tres semanas de haber asumido fue consolidar la deuda que tiene la Municipalidad”, explicó luego la funcionaria de Jatón.





“Hoy la deuda con todos los pasivos que tiene es de $ 1.313.592.858,24 al 11 de diciembre, un día antes de asumir”, detalló la titular de Hacienda, en diálogo con este diario.



Esa deuda se conforma de la siguiente manera:







- $ 285.350.962,97 es lo que se denomina la deuda consolidada en la que se encuentran convenios por juicios, reconocimientos administrativos, convenios de deuda anterior, por ejemplo, con las empresas de residuos y relleno sanitario por deuda de 2017 que se está pagando ahora y préstamos a largo plazo.





- $ 869.188.772,98 es deuda flotante, es decir, compromisos que se asumieron durante este año y no fueron pagados.



- $ 159 millones es deuda no registrada, es decir, compromisos asumidos que no fueron cargados en el sistema aún y van a ser cargados “cuando presentemos la cuenta de inversión”, dijo Piedrabuena. Incluye desde redeterminaciones de precios del mes de noviembre de las empresas de residuos y varios otros servicios que la Municipalidad no tenía registrados.



“Esa deuda flotante, lo que queremos es mostrar es la deuda de recolección de residuos y de relleno sanitario de $ 679.917.285, hay $ 44.893.300 de deuda con empresas que realizaron obra pública y casi el mismo monto, $ 43.282.353 de deuda en publicidad”, dijo la funcionaria.





- $ 76.403.238 es deuda por bienes y servicios, con más de 800 pequeños y medianos proveedores de la ciudad. “Estamos hablando de los pequeños insumos que la Municipalidad necesita, desde la tanza para las bordeadoras, las cadenas para las motosierras, los insumos de librería y elementos de limpieza”.





- $ 24.692.615 es deuda con proveedores de servicios de mantenimiento: alquiler de retroexcavadoras, instalación de luminarias, señalización.





“Ese es el panorama general con que nos encontramos en la Municipalidad y entendemos que en estos días se va a ir ampliando a partir de la auditoría y cuando se vayan cargando en el sistema los certificados y órdenes de compra”, dijo.





- Para los contribuyentes, ¿qué significan estos números?





- Lamentablemente esta deuda con la que nos encontramos es, efectivamente, la que preveíamos hace seis meses cuando empezó esta transición y no contábamos con la información cierta de cuál era el estado del pasivo que tenía la municipalidad. Hoy estamos pensando en cómo reestructurar el funcionamiento del municipio de manera que, con los recursos que ingresan actualmente, podamos atender el funcionamiento para ofrecer el servicio que los ciudadanos merecen.





- ¿Hay servicios que se van a resentir, o que se van a dejar de prestar?





- No, nosotros entendemos que la reestructuración tiene que ser hacia adentro del municipio, hacia cuáles son los gastos que se hacen y cómo se hacen. Tenemos que priorizar los servicios que la comunidad está esperando del municipio y para eso hay que hacer una reestructuración del gasto interno. Eso nos va a permitir tener un panorama hacia el 2020; estamos trabajando en el nuevo presupuesto y vamos a tener las prioridades marcadas en función de los recursos que tengamos.





- ¿Cuándo estiman enviar el presupuesto 2020?





- Vamos a trabajar durante todo enero para enviarlo en febrero; creemos que la falta de transición efectiva y no tener los números exactos no nos permitió pensar un presupuesto como hubiésemos querido. Así que vamos a trabajar durante todo este mes para que en febrero esté en el Concejo.





- Del otro lado del balance, ¿hay posibilidad de que los recursos se incrementen?





- Vamos a esperar qué define la Cámara de Diputados en cuanto a la reforma tributaria que mandó la provincia. Eso nos va a permitir tener un nuevo panorama y en función de eso nos va a dar un margen para que trabajemos con el presupuesto y veamos cuáles son las necesidades efectivas de cara al 2020.





- ¿La deuda con la recolección de residuos es uno de los temas que más los preocupa?





- La deuda con las empresas de recolección y relleno sanitario es muy grande y nos va a implicar un gran esfuerzo. Eso forma parte de esta reestructuración de los gastos que tenemos. Entre los servicios indispensables para los santafesinos, está también la recolección de los residuos y es muy importante que prioricemos eso como también todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de desagües, canales, en definitiva, del normal funcionamiento de la ciudad. Porque los santafesinos nos eligieron para eso.





El objetivo es que paguemos los compromisos que se asumieron y que a futuro tengamos una forma austera de comprometernos: no comprometer nunca mayores gastos de los que efectivamente ingresan de recursos.





Cálculo





Con estos 1300 millones de deuda se podrían construir no menos de 750 viviendas o 70 kilómetros de asfalto”. El cálculo pertenece al secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, Miguel González, y le permitió concluir en que “incurrir en gastos por encima de las posibilidades del municipio es algo que no puede seguir ocurriendo”.



Lo que le debe la Provincia







“Hoy se está debiendo la última cuota del año del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), de alrededor de $ 6 millones”, dijo la secretaria de Hacienda, Carolina Piedrabuena tras una consulta sobre cuál es la deuda que tiene hoy el gobierno provincial con el municipio. A ello se le debe sumar que “la gestión anterior ha presentado lo que se denomina el artículo 4 del decreto de financiamiento educativo, que son alrededor de $ 80 millones, que es lo que el intendente Emilio Jatón le ha pedido al gobierno provincial en estos últimos días para que se desembolse”, agregó.





“Por el resto de las deudas no ha habido presentaciones formales —dijo más adelante—. Toda deuda que tenga el gobierno provincial con la municipalidad la vamos a continuar reclamando”, finalizó.





Por último, se le consultó al secretario General, Miguel González, si la Municipalidad continuará pagando el costo del alumbrado público, una decisión que había tomado el por entonces intendente Corral, a lo que respondió: “Pensamos que aquel convenio que dejó sin efecto el intendente Corral habrá que revisarlo. No queremos adelantar nada sin tener un diálogo previo con la EPE”. Y finalizó diciendo que “se tomó una decisión” pero luego “no se honraron las deudas”.