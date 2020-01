https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 04.01.2020

La justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Rafael Correa por corrupción

La jueza Daniella Camacho llamó a juicio al ex presidente ecuatoriano, al ex vicepresidente Jorge Glas y a otras veinte personas por un caso conocido como Sobornos 2012-2016, que investiga la supuesta financiación ilegal del movimiento político oficialista durante su administración.

Foto: José Jácome

