https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.01.2020 - Última actualización - 11:43

11:39

Entre soja, maíz y trigo, el año cerró con un volumen total de 41,3 millones de toneladas, es decir 14,2 millones más que el año anterior y 9,5 millones más que el promedio de los tres años anteriores.

Agricultura Zona núcleo: en 2019 alcanzó el récord histórico de producción de granos Entre soja, maíz y trigo, el año cerró con un volumen total de 41,3 millones de toneladas, es decir 14,2 millones más que el año anterior y 9,5 millones más que el promedio de los tres años anteriores. Entre soja, maíz y trigo, el año cerró con un volumen total de 41,3 millones de toneladas, es decir 14,2 millones más que el año anterior y 9,5 millones más que el promedio de los tres años anteriores.

Campolitoral | campo@ellitoral.com

Un reciente informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario sostiene que a pesar de las 270 mil has que no pudieron cosecharse en la región en 2019 por los excesos de agua, la soja dio batalla en la Zona Núcleo. El rinde promedio esta vez fue de 40 qq/ha vs 29 qq/ha de la 2017/18, con una producción de 20 M tn. La 2017/18 fue signada por la sequía más importante de los últimos 50 años y le siguió, justo en la cosecha, un temporal de lluvias y temperaturas tropicales que castigaron aún más los rindes, dejando una producción en la región de tan solo 14,9 M tn.

El maíz 18/19 alcanzó excelentes rindes promedios, en torno a los 111 quintales, que, sumado a la importante superficie implantada, dejó un saldo por encima de los 7 M tn respecto a lo cosechado en el 2018 y al promedio de los tres años anteriores.

El área sembrada 19/20 de trigo fue la más importante de los últimos 16 años en la región, 1,7 M ha. La siembra del cereal empezó con excelentes condiciones hídricas. Se lo fertilizó como nunca antes. Sin embargo, en pleno invierno se cortaron las lluvias hasta casi finales de octubre. Pero el trigo de la región dio pelea y la producción fue la más grande de los últimos tiempos, con marcas que superaron los 6 M tn. De esta manera la región núcleo cosechó en el 2019, 41,3 M tn, la producción más grande de la historia entre los tres cultivos: soja, maíz y trigo.