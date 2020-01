Vegalendario: una invitación a una vida más consciente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El 17 de diciembre, la ONG Animal Libre lanzó un “reto” de 21 días en el que invitaba a quienes deseaban participar a llevar adelante un estilo de vida vegano durante esos días. El evento se denominó “Vegalendario” y, junto con el plan de alimentación, la ONG fue enviando información de diferente tipo sobre cómo llevar adelante una forma de vida más consciente.

Para comenzar, cabe recordar que el veganismo es una práctica que va más allá de la alimentación, que se basa en el respeto a los animales. Esto implica no consumir alimentos de origen animal, ya sea para alimentación, vestimenta, productos de limpieza ni ningún otro tipo de actividad.

El Vegalendario, que finalizó el 6 de enero, fue un evento organizado por Animal Libre en el que mediante correos electrónicos y las redes sociales, iban enviando a quienes se suscribían al mismo distintos consejos para llevar adelante una vida vegana, así como información y recetas de cómo preparar comidas veganas. Todo sumado a un plan de alimentación realizado por la Licenciada en Nutrición Carolina Villegas (MP 1542), quien además tiene un posgrado en Nutrición Vegana y Vegetariana.

Animal libre es una ong fundada en chile en 2010, que tiene como finalidad, según su página oficial, “acabar con el estatus de propiedad que rige actualmente a los demás animales, con una postura abolicionista y centrada en la base fundamental del veganismo.” Para ello, realizan “un trabajo educativo e informativo para generar cambios sociales y legales que presenten a los demás animales como individuos con intereses y derechos”. Es en este marco que surge el Vegalendario, como forma de informar y promover este estilo de vida.

La base de su lucha: el especismo

Una de las principales problemáticas que identifican desde la organización y que intentan afrontar es el especismo. Este concepto, aceptado por la Real Academia Española, hace referencia a la discriminación hacia los animales por considerarlos especies inferiores, así como a la explotación que de esta creencia se deriva.

El especismo puede explicarse coloquialmente como la razón por la que elegimos alimentarnos de vacas y no de perros, o incluso, la razón por la que una especie (la humana) domina y tiene poder por sobre el resto.

Además, desde el vegalendario nos explican que, como ha sucedido con todo tipo de discriminación, la práctica del especismo se encuentra en una etapa en la que la mayoría de quienes no la sufren no se percatan siquiera de la existencia de la problemática. Está normalizada. Pero eso está cambiando.

Alimentación vegana

Como dijimos, el veganismo va más allá de un modo de alimentación, sin embargo, llevar adelante una “dieta” vegana es uno de los pilares del movimiento, así como una forma muy visible y productiva de hacer activismo. La mayoría de los veganos han comenzado cambiando su alimentación para cambiar luego su estilo de vida.

En el reto de 21 días, además del ya nombrado plan de alimentación confeccionado por una especialista, fueron tratándose algunos aspectos nutricionales del modo de alimentación vegano.

En cuanto al hierro, por ejemplo, se desestimó en primer lugar el mito que relaciona la alimentación vegana con la anemia, ya que ésta es sufrida tanto por “carnistas (humanos que deciden comer carne) como por vegetarianos/veganos mal alimentados.” El cuerpo sabe de nutrientes, no de comidas, y tanto quienes comen carne como quienes no pueden tener una mala nutrición que deteriore su salud.

Por otra parte, se explicó que, si bien la carne es una fuente de hierro, está acompañada también de “colesterol, estrógenos, grasas saturadas y proteína animal (sin mencionar los aditivos y antibióticos que incluyen muchos de estos productos)”; mientras que las legumbres, los cereales integrales, las hojas verdes, los frutos secos y las semillas en “una alimentación abundante y suficiente" son fuentes seguras de hierro, sin efectos adversos.

En otro correo se habló también de las proteínas. Allí explicaban que “han ganado una exagerada sobrevaloración a lo largo del tiempo. Sus requerimientos han ido bajando paulatinamente desde hace 100 años”.

Si bien siguen siendo necesarias para, entre otras cosas, la formación de tejido muscular y numerosas enzimas, no es indispensable obtenerlas a partir de los animales. Puede reemplazarse perfectamente por una alimentación variada y suficiente de origen vegetal.

De este modo, con el pasar de los días el vegalendario fue tratando distintas temáticas nutricionales y desestimando mitos y creencias, exponiendo que este estilo de vida es viable y menos dificultoso de lo que a primera vista puede parecer.

El veganismo y los deportes

Serena Williams, Novak Djokovic, Lewis Hamilton, Frank Medrano son algunos de los deportistas de élite que, como mínimo, llevan adelante una alimentación sin productos de origen animal.

A pesar de los prejuicios sobre el rendimiento deportivo, lo cierto es que numerosos deportistas eligen llevar adelante una “dieta” vegana, aun sin estar decididamente a favor del movimiento. Un caso que trascendió hace un tiempo es el del jugador de River Plate Juanfer Quintero, quien dijo llevar adelante una dieta sin productos de origen animal, aunque con algunos permitidos.

No solo es posible ser un deportista de élite siendo vegano, sino que además trae ciertas ventajas para la recuperación de lesiones y enfermedades. Así es como Venus Williams, hermana de Serena, comenzó con una dieta vegana para intentar minimizar las consecuencias del síndrome de Sjogren, que entre otras cosas le provocaba artritis.

Por su parte, La Sociedad Argentina de Nutrición postula que “[...] las dietas veganas y vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapa del ciclo vital, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como también para los atletas [...]".

Sustentabilidad y cambio climático

El movimiento vegano también implica un compromiso con el medio ambiente. En otro de los mail enviados con motivo del Vegalendario, nos informan sobre la implicancia de la ganadería en la destrucción del amazonas, así como nos cuentan que la industria ganadera es responsable del 91% de la destrucción del amazonas.

Esto se debe a que no solo se requieren tierras para criar el ganado, además se requieren tierras para cultivar los granos (cereales y legumbres) que se emplean para engordar a cada animal. Estos datos surgen del documental “Cowspiracy – el secreto de la sustentabilidad”, que puede verse en Netflix.

Otro problema ambiental al que el veganismo intenta dar respuesta es la sobreexplotación y contaminación de los océanos y mares. Por ello, en otro de los informes la ONG expuso dos problemáticas como las más relevantes.

Una de ellas es la pesca excesiva y de formas que impiden que los recursos se renueven, tal como es el caso de la pesca de arrastre, que barre el fondo del océano y no deja que se regenere. Otro problema que surge es la denominada “pesca no deseada”: el 40% de lo que pescan las redes no son seres vivos comerciales, por lo que simplemente son descartados.

El otro pilar que buscan resolver desde el veganismo es el exceso de nitrógeno producido por la ganadería, que genera zonas muertas en los mares. Esto ocurre porque si la actividad ganadera es muy elevada, la cantidad de nitrógeno se eleva a niveles tóxicos que impiden la vida y la regeneración de las especies acuáticas.

En conclusión, la finalidad de este evento era la de difundir con información y consejos este estilo de vida, así como ayudar a quienes ya se encuentran transitando un cambio de hábitos a hacerlo de la mejor manera posible.

Joaquín Phoenix, el embajador del veganismo en los Golden Globes

En la reciente gala de los Golden Globs, el actor estadounidense que ganó el premio a mejor actor por su papel protagónico en “Guasón”, habló del cambio climático y de la ganadería.

“Primero, me gustaría agradecer a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, por reconocer y confesar el vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático. Es un movimiento muy audaz hacer esta noche vegana, y realmente envía un mensaje poderoso” dijo Phoenix haciendo referencia al menú vegano servido en la gala.

Recordó que “la agricultura animal es la tercera causa principal del cambio climático. Utiliza 70% del agua, contamina la mayor parte del agua. Las estadísticas son asombrosas y creo que estamos llegando a un punto en el que la evidencia es irrefutable e innegable”.

Joaquin Phoenix agregó que “…Ahora, consumir productos animales ya no es sólo una decisión personal. Tiene una consecuencia de inversión drástica en el resto del mundo y en todos nosotros, y creo que fue increíblemente valiente y compasivo de la HFPA tomar esta decisión audaz. Realmente los felicito por eso. Nunca he estado tan orgulloso de asistir a una ceremonia de premiación como lo estoy esta noche”.

De este modo el actor se inscribe a la larga lista de famosos vegetarianos y veganos que de una u otra manera realizan activismo en favor al movimiento. Algunos ejemplos son Natalie Portman, Cameron Díaz, Christian Bale, Tobey Maguire, Ellen Page, entre otros.