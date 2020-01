Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

>> Veredas en malas condiciones (DOUGLAS MARTÍ)

“Las autoridades municipales se encargan de controlar el estado de conservación de las aceras de los vecinos de la ciudad, intimándolos a su reparación en el supuesto de rupturas. Los colaboradores del señor intendente, electo en los últimos comicios, deberían hacerle conocer que, lamentablemente, las pertenecientes al garaje oficial de la provincia y el local donde ensaya la Orquesta Sinfónica también de la provincia, ambas sobre calle 25 de Mayo, se encuentran en pésimas condiciones desde hace años. Esto sobre todo para el tránsito de personas mayores y/o discapacitadas. Ni comentar en días de lluvia, cubiertas de agua, que obligan a bajarse a la calle donde transitan vehículos permanentemente. Varias veces, por este medio, solicité en vano su arreglo, estimando que correspondería su reparación a la brevedad. Le agradezco desde ya al señor Emilio Jatón su interés en lo expuesto”.



>> Satisfacción (MARIO PILO)

“Debo manifestar como hombre de bien mi profunda satisfacción por el regreso a Santa Fe y a la política local del ex rector de la UNL y ex intendente de Santa Fe, Mario Barletta, y de oírlo hablar nuevamente en el radicalismo local después de 10 años de atrocidades políticas de Corral y de la Franja Morada que, como lo señaló estrictamente Barletta, nos hicieron perder primero la exitosa alianza con el Frente Progresista Cívico y Social; luego la Municipalidad, dejada incluso en default total; después la provincia con el mezquino 15 % de votos anticipados hasta por Mirtha Legrand de Cambiemos con Corral de candidato. Espero el retorno a una buena senda política local, que piense en el bien común, no en el bien de una corporación nacida nada menos que en la Universidad. Es mi mejor deseo para este 2020. Muchas gracias a El Litoral”.



>> Memoria (ALELIO SANDOVAL)

“A Un argentino, que publicó su mensaje el 4/1, le pregunto si él no tiene memoria, si no se acuerda de qué gobierno dejó cesantes a miles de ferroviarios, que contrabandeó armas, que hizo volar media ciudad para tapar evidencias e hizo el aumento a la boca de expendio del petróleo y a los jubilados nunca les dio 5 centavos, se lo guardó todo y le daba sobresueldos a sus amigos que estaban en el ministerio como la Alsogaray, etc., etc. Señor argentino: sáquese la venda de los ojos. Dice que el gobierno de Macri sacó millones de pesos; y le digo que sí, pero fue para pagar la deuda del gobierno kirchnerista, que dejó la carretera sin terminar; de la señora que tiene 35 estancias, 18 hoteles, etc. Hay que sacarse la venda de los ojos...”.



>> Basta de privilegios (HEBE)

“En el noticiero dijeron que pagarán Ganancias los que ganen más de 55.000. Pero ¿los jueces y ricachones de la política también? Porque si no seguiría siendo un país con privilegiados ¡¡y es lo peor que puede pasar!!”.



>> Continuar aplicando medida con jubilados (PATRICIA, JUBILADA PROVINCIAL)

“Atento al pago de salarios diferidos a estatales santafesinos, celebro la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de posponer el pago de la factura sin recargo de la EPE a los agentes en actividad de la Administración Pública y requerir al NBSF eximir del cobro de intereses por Tarjetas de Crédito en enero. Y apelando a la solidaridad con los jubilados de la provincia, solicito al gobernador que esa justa y loable medida se haga extensiva mensualmente a todos los agentes pasivos de la Administración Pública, cuyo cronograma siempre se extiende más allá de los vencimientos de impuestos, tasas y servicios, debiendo soportar injustamente, aun con la voluntad de cumplir en tiempo y forma, el pago de intereses y recargos pertinentes”.