Línea directa

>> Control efectivo de motos (RAMIRO)

“Respecto de los casos de entraderas, de robos por parte de motochorros, cobro de secuestros por motos robadas en la ciudad sin esclarecimiento (salvo la entrega del pago para recuperarla), y accidentes en las calles les planteo una primera solución: no pueden existir más motos que no tengan papeles, patentes y elementos básicos de seguridad en las calles. Quien circula sin documentación debe ser al menos demorado y revisados sus antecedentes, no sólo el secuestro del vehículo. Alguien que circula sin patente está presto a cometer una infracción de tránsito, a provocar un incidente en las calles, o simplemente a escapar en caso de que se trate de un ladrón. Todo esto se resuelve con controles básicos. En cada robo, hurto, secuestro, entradera, hay motos/motochorros involucrados. Trabajemos en lo básico, y quien circule lo haga en regla, con una moto no robada, con su seguridad mínima cubierta para que no se mate, etc. Frenar el robo y posterior pago de secuestro de motos, la circulación en infracción y la compraventa de partes usadas, es la base para enfrentar todo lo citado anteriormente. Jatón, Perotti, periodistas, Ministerio de Seguridad, trabajen juntos. Esto es básico para frenar la inseguridad. Consulten, encuesten y sondeen en las calles y verán que siempre hay motos involucradas. No es para estigmatizar al motociclista; pero seguramente quien viaja sin patente, es porque el vehículo no proviene de una compra legal. Yo circulo en moto a diario pero en regla”.



>> Inaudito (UN LECTOR)

“Las autoridades del Iapos demoraron la autorización de una medicación que llevo años tomando y que por razones que desconozco, durante el mes de diciembre no han enviado a la farmacia. Soy un paciente crónico, y por este tema estuve varios días sin medicarme. Luego me autorizaron el medicamento. Creo que aunque me solucionaron el problema, publicar esto no viene mal, porque tuve que presentar un escrito a través de un abogado. Aunque, finalmente el tema se destrabó porque encontré una persona empleada del Iapos con buena voluntad. Es un tratamiento que lleva 18 años. Por eso es más vergonzoso que hayan cortado mi medicación sin ningún tipo de explicación, obligándome a suspender mi tratamiento, cuyos resultados estaban siendo súper exitosos, con los evidentes riesgos favorables para mi salud que esto implica”.



>> ¿Qué hacemos con la basura? (UN VECINO INDIGNADO)

“Bº Constituyentes: los vecinos cumplimos con sacar los residuos a las 21, como indica la Municipalidad. Sin embargo, Cliba pasa a la hora que se le da la gana (incluso de madrugada). Por su parte, pasan los rompebolsas, dejando todo abierto y desparramado. Luego Cliba no lo levanta si las bolsas están rotas. ¿Entonces qué hacemos, los corremos de atrás con la basura cuando vayan pasando?”.



>>Esquina sucia (FRANCISCO)

“Este mensaje es para quien corresponda. La esquina más sucia de Santa Fe: Candioti y bulevar, frente a la parada de taxi y a un kiosco de revistas. No se trata de un barrio periférico. Hay botellas de plástico, de vidrio, de todos los colores y tamaños; tapitas, papeles, cajas de pizza rotas, restos de comida, etc., las veredas grasientas. ¿Qué está haciendo la Municipalidad?”.