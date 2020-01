"Vamos a trabajar para lograr la mejor adhesión de Santa Fe al sistema de ART"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Recordó que fue el compromiso de campaña de Omar Perotti avalado por el actual presidente de la Nación. Los desafíos de la cartera y la tarea en conjunto con otros ministerios como Producción, Educación, Desarrollo Social y con la Secretaría de Género y Equidad.

Roberto Sukerman es rosarino, abogado y docente universitario, hijo de un abogado laboralista que fue funcionario municipal en la última administración justicialista en Rosario, allá por 1973.

Desde la banca de concejal de la ciudad de Rosario llegó al ministerio de Trabajo y Seguridad Social aunque pidió adicionar Empleo “porque el desafío es crear más y mejor trabajo”, eslogan que tuvo (Carlos) Tomada cuando ocupó la cartera nacional durante los gobiernos kirchneristas.



- ¿Se plantea como desafío crear empleo?

- El eslogan del ministerio de Tomada era crear más y mejor trabajo y era el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Agregué el nombre Empleo para reivindicar este eslogan.

Tenemos problemas de informalidad laboral, en la economía tenemos problemas de informalidad. Esa economía en negro, es trabajo en negro, no registrado, trabajo en gris porque algunos están mal registrados o deficientemente registrados. Cuando se plantea el desafío del círculo virtuoso de la economía se plantea que el empleo que se incorpore sea registrado.

El trabajo registrado tiene muchos más beneficios para el trabajador pero también para el empleador. El empleador no toma conciencia que tener un trabajador no registrado es como jugar a la ruleta rusa. Corre riesgo enorme. Somos concientes de la situación en que se vive y queremos ejercer el poder de policía del trabajo de una manera constructiva. No puedo desconocer que el ministerio tiene un beneficio económico por sancionar porque cobra multas, pero no puede ser un fin en si mismo. La multa por la multa no sirve; no sirve si termina siendo una Espada de Damocles que hace que el empresario termine cerrando, tampoco tiene sentido.



No se puede hacer la vista gorda pero se tiene que acompañar un proceso que se viene llevando adelante de medidas económicas y fiscales desde lo nacional a lo provincial que buscan conservar el empleo: doble indemnización transitoria, moratoria con plazos, quitas, bajo interés; el aumento por decreto a cuenta de futuros incrementos paritarios acompañado de una disminución en la presión tributaria para los aportes patronales de pymes. Hay una idea de ir poniendo plata en el bolsillo de los argentinos y de quitarle el peso de encima de la presión tributaria a las pymes que son el 80% de la actividad económica.



Nuestro desafío es más y mejor trabajo, articular con los distintos niveles del Estado. Trabajo no puede solo: necesita coordinar con Producción, con Educación, con Desarrollo. Con Producción porque empresarios y trabajadores no tienen que ser enemigos, sino estar espalda con espalda para generar crecimiento económico con inclusión social. Es fundamental la Educación.

Necesitamos fortalecer la escuela técnica, debemos pensar el perfil de la educación con miras a la inserción laboral en el siglo XXI. No solo excluye trabajadores un modelo económico como el neoliberal sino también el avance tecnológico. O reconvertis o se expulsa y es obligación del Estado trabajar en la reinserción o en la inserción futura. Los chicos que hoy están empezando la escuela van a trabajar en empleos que hoy no conocemos y no van a poder trabajar en los empleos que hoy conocemos. Es un desafío a largo plazo. Un libro de Martín Ford, “El auge de los robots”, muestra como el riesgo de perder fuentes de trabajo no es solo trabajo manual sino también el intelectual. Todos van a perder trabajo. El libro cuenta como hay, por ejemplo, universidades cada vez más tecnificadas que tienen cada menos docentes o menos profesionales en estudios contables, etc. He concurrido a estudios de televisión donde están todo robotizado.



En este vínculo con Educación necesitamos carreras cortas que son de competencia provincial, de institutos terciarios. Tengo que generar carreras cortas con rápida salida laboral. Durante la campaña, con Omar (Perotti) fuimos a empresas de software donde esas empresas no podían crecer porque le faltaban programadores que es una carrera de dos años. A eso debemos tener porque esos programadores luego siguen aprendiendo y formándose en las empresas.



El programa Nueva Oportunidad está en Desarrollo Social y debemos coordinar. En materia de empleabilidad e inclusión hay mucho para trabajar con la Secretaría de Género e Igualdad. Estamos trabajando, por ejemplo ahora, para implementar la reciente ley de cupo trans.



- A estos desafíos le agregas igualdad de género e inserción laboral



- Este ministerio tenía una subsecretaría de Empleo que tenía dos direcciones tradicionales: formación profesional y promoción del empleo. Creamos una dirección más que es de empleabilidad e inclusión. Esta dirección busca fortalecer y promover el empleo y la igualdad laboral en sectores vulnerables. Un sector vulnerable sigue siendo el de mujeres pero también pueden ser personas con discapacidad, personas trans donde hoy hay cupo a cumplir; en otros casos no hay cupos. Cuando hablamos de vulnerabilidad en el ámbito laboral hablamos de personas en conflicto con la ley penal y el programa Nueva Oportunidad es para que tengan una salida laboral, es pensar en programas para personas privadas de libertad. También para víctimas de violencia. Debemos tener una mirada para generar condiciones de igualdad laboral no solo en la incorporación y derechos sino también ligarlos a temas como violencia, acoso.



- Van a seguir promoviendo los comités de higiene y seguridad laboral



- Fue una muy buena idea de (Carlos) Rodríguez durante el gobierno de Hermes Binner. Tuvo impulso en su gestión y luego se le fue quitando ese impulso. Me parece sumamente importante volver a eso. Todos los actores -empresarios y trabajadores- insisten en fortalecer los comités mixtos. Tenemos que llegar a víctima cero, a bajar los índices de accidentes, enfermedades. Hay que trabajar mucho en prevención.



- Hablando de prevención, está pendiente la adhesión de Santa Fe a la nueva ley de ART. ¿Se la necesita?



- Hay una voluntad política expresada por el gobernador que no es de ahora, es coherente; siendo senador votó la ley de ART; el presidente de la Nación en la campaña electoral se manifestó a favor de la adhesión de la provincia. Es decir, hay una voluntad política de quienes fueron electos de avanzar en este sentido. Como ministro dije lo que expresó el gobernador varias veces, incluso en el brindis de fin de año de Fisfe de Rosario donde manifestó la voluntad. Quiero generar las condiciones para que la adhesión sea la mejor que podamos hacer, trabajando en conjunto con los actores involucrados.



Puedo aceptar críticas a la adhesión al sistema, pero no veo que los que critican el sistema critiquen el funcionamiento actual. Tampoco yo estoy de acuerdo con el funcionamiento actual. En Rosario, hay diez juzgados laborales y en 2019 hubo 24.000 causas iniciadas, esto es 2.400 causas por juzgado de las cuales más de la mitad son de ART. ¿Qué significa esto? Que se va por un accidente laboral a la justicia y se tramita durante años esos conflictos. Eso no es acceso a la justicia, no es una tutela judicial efectiva, no es la respuesta esperada. Además colapsa los juzgados laborales. Puedo entender que haya sectores que no quieran la adhesión pero hay que entender que la realidad actual no es buena y debemos buscar la mejor adhesión. La adhesión va a implicar la creación de comisiones médicas que se están terminando de conformar en las distintas circunscripciones de la provincia donde también habrá juntas médicas móviles. Estuve en la Superintendencia de Riegos de Trabajo en Buenos Aires y me mostraron como están planificando para Santa Fe. Además después de la vía administrativa está la posibilidad de la vía legal. Aspiro a un diálogo constructivo. El presidente, el gobernador, se pueden manifestar a favor pero los que deciden son los legisladores en una Legislatura variopinta donde nadie puede decir que va a seguir la voluntad de Perotti. Si se adhiere es porque hay consenso de Legislatura.



- Habrá mensaje del Poder Ejecutivo o trabajarán sobre la media sanción del Senado



- Estamos analizando lo que es mejor para generar consenso. Hubo una aprobación en Senado, en Diputados no hubo consenso. Ahora el gobernador saliente que estaba a favor y remitió el mensaje a Legislatura, preside Diputados y tiene su sector la mayoría de la Cámara Baja. No queremos una adhesión con fórceps, entendemos que habrá resistencia de determinados sectores, también entendemos que hay manifestaciones en contra de sectores que lo expresan ideológicamente -se puede entender- pero que no están comprendido en el sistema porque son trabajadores estatales. Respeto la manifestación en contra por cuestiones ideológica pero esa ley no los considera porque la provincia tiene un sistema de autoseguro. Si hay voluntad debemos intentar que esa voluntad lleve a la mejor adhesión.

El equipo



Sukermann dispuso un organigrama interno con dos secretarias y tres subsecretarías. Lo acompaña Juan Manuel Pusineri como secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Juan Andrés González Utges como secretario de Coordinación y Gestión.



La cartera tiene tres subsecretarías: Antonio Milicci en Trabajo; Facundo Osia en Fiscalización y Néstor Taborda en Empleo.



En la estructura ya no está la subsecretaría de Seguridad Social. Humberto Giobergia está como director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y José Luis Rossetto a cargo de la Caja 5110.

En tanto, Juan Quaglioti es el delegado regional Santa Fe y Rita Colli de Rosario.



Dos conciliaciones



El secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, informó que la cartera dispuso las conciliaciones obligatorias en el conflicto entre Uocra y la unión de empresas constructoras que tiene a su cargo los trabajos en la ruta provincial 1. El conflicto está generado por la falta de pago de haberes y la contratista aduce atraso del Estado en el pago de los certificados de obras. Ante la amenaza de producir 51 despidos, Trabajo dispuso la conciliación obligatoria y convocó a las partes para el martes.



También dispuso la conciliación obligatoria en la Municipalidad de Coronda generada por la no continuidad de contratos laborales y atrasos de sueldos. La primera reunión fue citada para el lunes 21.



Desde Trabajo además monitorean conflictos en los municipios de Ceres, San José del Rincón y Recreo. En el primero hubo despidos y atrasos en los pagos y en los municipios capitalinos el problema es la falta de pago de haberes.

Diez millones de trabajadores cubiertos



El año 2019 dejó para el Sistema de Riesgos del Trabajo un panorama dual. Por un lado, se siguen manteniendo sus índices y estándares de cobertura, las acciones de prevención, servicios y prestaciones. Por otro, sin embargo, no termina de cerrarse el peligroso capítulo de la litigiosidad que, en 2018, parecía haber entrado en cauce de resolución.



Respecto de los datos de gestión, 2019 encontró a las aseguradoras cubriendo a casi 10 millones de trabajadores que se desempeñan en 1 millón de empresas. En este complejo y diverso universo, las acciones de prevención, permitieron seguir disminuyendo la cantidad de siniestros. De hecho, los fallecimientos, desde el inicio del sistema, bajaron un 76% considerando aquellos ocurridos en el lugar del trabajo y 71% si se consideran los accidentes in itinere.



En cuanto a juicios, 2019 comenzó con buenas expectativas. En 2017 se había alcanzado la friolera de 130.000. La sanción de la nueva ley permitió reducir ese número a 80 mil en 2018. Y se esperaba que esa tendencia descendente se mantuviera. Pero, lamentablemente hacia mitad de año comenzó a hacerse más visible una reversión que, con el correr de los meses, se fue consolidando en algunas.



En el mes de noviembre/19 se notificaron a las ART 6.421 juicios, acumulando 62.132 nuevos juicios en el año, representan respectivamente un aumento del 6,1% contra noviembre/18 (6.054 juicios) y una caída de solo 17,0 % en cuanto al acumulado de los primeros once meses del año 2018 (74.878 juicios).



Este dato refuerza la necesidad de completar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 27.348 a través de la constitución inmediata de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), en cada una de las justicias de las 15 provincias adheridas a la Ley. La no constitución implica que el mecanismo pericial sigue con honorarios acoplados a los montos de las sentencias y sin la utilización o una utilización incorrecta del Baremo (tabla de Porcentajes de incapacidades). Esta dilación constituye una vía directa al aumento de la litigiosidad, informó la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo..