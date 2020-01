Perotti y Cristina en el podio de ausencias en el Senado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cámara alta nacional sesionó sólo 10 veces, sumando la sesión extraordinaria de fin de año, donde algunos legisladores ya habían completado su mandato. Cómo fue la asistencia de los santafesinos.

Durante el 2019, el senador José Alperovich fue el que más faltó a las sesiones que se realizaron en la Cámara alta, que tuvo apenas 10 reuniones en un año marcado por la baja actividad legislativa. En el segundo lugar se ubican Cristina Fernández de Kirchner -que faltó más veces que Carlos Menem- y el santafesino Omar Perotti, que pidió licencia para la campaña electoral. En tanto, bajó el nivel de asistencia perfecta con respecto a 2018.



Los datos surgen de un relevamiento del sitio especializado Parlamentario.com. Según el informe, el tucumano Alperovich, actualmente de licencia por la grave denuncia que pesa en su contra por abuso sexual, se anotó un total de 7 ausencias. De esas faltas, el ex gobernador tuvo 5 en la primera parte del año. Es decir, no fue la acusación que pesa sobre él -que estalló a fines de noviembre- el motivo de no acudir al recinto.



Alperovich fue uno de los ocho senadores que el año pasado compitió como candidato a gobernador en su provincia, pero, a diferencia de otros, no pidió licencia para la campaña electoral: directamente faltó a las sesiones sin aviso previo, según se desprende de los datos oficiales publicados por el Senado.



Campaña y razones familiares



Debajo del tucumano, hubo tres senadores con 5 faltas en total. Uno de ellos fue el santacruceño Eduardo Costa que, al igual que Alperovich, fue candidato a gobernador en su provincia sin tomarse licencia para justificar sus faltas.



Caso contrario fue el del actual gobernador santafesino Omar Perotti, quien sí solicitó permiso para ausentarse durante dos meses, previamente a las elecciones provinciales que se celebraron en junio.



Quien completó la tríada de legisladores con 5 faltas fue nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, que el pasado 10 de diciembre asumió como vicepresidente y, por ende, presidente del Senado.



Del total de sus ausencias, hubo tres veces que la ex senadora no se presentó en sesiones por encontrarse en Cuba, adonde viajó para acompañar a su hija Florencia Kirchner, quien realiza un tratamiento médico en ese país desde hace 10 meses. Tampoco acudió para escuchar el informe del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, ni asistió a la jura de los nuevos senadores, día en el que se aceptó la renuncia a su banca.



Cómo sigue la lista



En cuatro ocasiones no se presentaron el riojano Carlos Menem, quien mejoró así su performance respecto de años anteriores; el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que estuvo tres meses de licencia con goce de sueldo para dedicarse a su candidatura a gobernador; la misionera Magdalena Solari Quintana, aquejada por un accidente doméstico en la última parte del año; y la santacruceña María Belén Tapia.



Tres faltas se anotaron nueve senadores, entre ellos el neuquino Guillermo Pereyra (MC), quien tuvo un período de licencia por enfermedad; y el rionegrino Miguel Pichetto (MC), que no volvió a aparecer por el recinto después de su decisión de acompañar en la boleta como compañero de fórmula al expresidente Mauricio Macri.



En tanto, fueron 14 los legisladores que registraron dos faltas; 18 los que solamente se ausentaron una vez y 23 los que cumplieron con asistencia perfecta. Sobre este último dato, en comparación con 2018, bajó el nivel de los senadores que estuvieron en todas las sesiones: de acuerdo al relevamiento elaborado por parlamentario.com cada año, se pasó de 35 en 2018 a 23 en 2019.



Dentro del grupo que cumplió con todas las reuniones figuraron el jefe del interbloque (ex) Cambiemos, el radical Luis Naidenoff; el titular del bloque Pro, Humberto Schiavoni; el presidente del entonces bloque Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes (MC); y el jefe de la bancada PJ, Carlos Caserio. También tuvo asistencia perfecta la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien fue candidata a gobernadora de Mendoza.

Ranking



7 faltas (1): José Alperovich.



5 faltas (3): Eduardo Costa, Cristina Fernández de Kirchner y Omar Perotti.



4 faltas (4): Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá, Magdalena Solari Quintana y María Belén Tapia.



3 faltas (9): Eduardo Aguilar, Silvia Giacoppo, Gerardo Montenegro, Guillermo Pereyra, Miguel Pichetto, Claudio Poggi, Blanca Porcel de Riccobelli, Carlos Reutemann y Rubén Uñac.



2 faltas (14): Pedro Braillard Poccard, Oscar Castillo, Maurice Closs, Lucila Crexell, Alfredo De Angeli, Ada Itúrrez de Cappellini, Cristina López Valverde, Alfredo Luenzo, Ernesto Martínez, Beatriz Mirkin, Inés Pilatti Vergara, Fernando “Pino” Solanas, Rodolfo Urtubey y Marta Varela.



1 falta (18): Ana Almirón, Inés Blas, Miriam Boyadjian, Inés Brizuela y Doria, Eugenia Catalfamo, Norma Durango, Silvia Elías de Pérez, Cristina Fiore Viñuales, Teresa González, Nancy González, Daniel Lovera, Juan Carlos Marino, Julio Martínez, José Mayans, Juan Carlos Romero, Ángel Rozas, María de los Ángeles Sacnun y Guillermo Snopek.



Asistencia perfecta (23): Roberto Basualdo, Esteban Bullrich, Carlos Caserio, Julio Catalán Magni, Julio Cobos, Carlos “Camau” Espínola, Anabel Fernández Sagasti, Mario Fiad, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Gladys González, Pedro Guastavino, María Inés Ianni, Sigrid Kunath, Dalmacio Mera, Magdalena Odarda, José “Nato” Ojeda, Mario Pais, Luis Naidenoff Petcoff, Federico Pinedo, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni y Pamela Verasay.