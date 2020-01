Productores autoconvocados advierten a entidades: "no podemos ser cómplices"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el mensaje que difundió ayer la Red Nacional que los agrupa. Entienden que las retenciones al sector, que suman u$ s 141.000 millones en 15 años, han servido para “la destrucción del país”. Señalan defecciones dentro del sector cooperativista.

En un comunicado la Red Nacional de Productores Autoconvocados ratificó los principios de no tolerar medidas oficiales que impliquen “ninguna forma de estatización del comercio agropecuario”, como retenciones o desdoblamiento cambiario, y amonestaron -sin nombrarlos directamente- a referentes del sector que se manifiestan de acuerdo con ideas como impuestos segmentados o compensaciones. La advertencia es a “dirigentes agrarios de alguna entidad confundida”, que “también vale para dirigentes cooperativistas de base que dudan entre hacer carrera gremial o defender los intereses de sus representados: los productores”.



El parte, que firman decenas de referentes de todo el país, ratifica la posición definida en cientos de asambleas locales llevadas a cabo a lo largo de los últimos 11 años (desde el estallido por la 125 de 2008) y las cuatro nacionales en Monte Maíz, Santa Fe y dos veces en Salto: “ni retenciones, ni segmentación, ni desdoblamiento cambiario; ninguna forma de estatización del comercio agropecuario; ni subsidios ni compensaciones que condicionen al único sector económico que no ha sido clientelizado aún”. Bajo este modelo, afirman, Argentina devino en un país de “Europa del Este antes de la caída del muro (pero sin seguridad, sin educación y millones que no trabajan)”.



Los autoconvocados sostienen que los u$ s 141.000 millones que el Estado confiscó al agro sólo con retenciones en los últimos 15 años “nos hacen partícipes (voluntarios o no) de la destrucción del país”. Por tal motivo avisan: “no podemos seguir siendo cómplices”. Al respecto plantean una posición moral, ya que manifiestan que “un pueblo que se acostumbra a vivir de lo que otro produce se envilece, aniquila su creatividad, extermina su voluntad, destruye la cultura del trabajo, condena a sus hijos a vegetar en un cóctel mortal de vagancia, droga, delincuencia y frustración”.



También criticaron a “grupetes claramente identificados” que suelen “presentarse como autoconvocados a la carta” que -dicen- suelen estar “patrocinados por alguna entidad infiltrada por la izquierda”.

Finalmente reiteraron: “ya vimos que el cuento del aporte solidario no ha funcionado con u$ s 141.000 millones (más de una deuda externa completa al día que se reimplantaron las retenciones). Ni funcionará. A Otro lado con ese cuento”.

Por todo lo expuesto, al cierre del comunicado reiteran el estado de movilización en defensa de su reclamo central: “ni retenciones, ni segmentación, ni manipulacion cambiaria, ni estatizacion, ni clientelismo indigno”.