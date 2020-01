https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos en Santa Fe y uno en Santo Tomé

Una pesadilla: quemaron tres autos durante la madrugada

Los hechos no guardan relación entre sí. No hubo personas detenidas.

Pesadilla en la noche santafesina. Durante la madrugada incendiaron tres vehículos en el departamento La Capital, dos en la ciudad de Santa Fe y el restante en Santo Tomé. Según los registros de El Litoral, ya son cuatro los incendiados en lo que va de 2020. En la capital provincial hubo dos episodios. Uno ocurrió a las 2 en la zona de Tucumán al 4200. Allí, apareció incendiado un Ford Orion, color blanco. Según trascendió, el vehículo sufrió daños en la parte trasera. El segundo episodio en Santa Fe tuvo lugar en la zona Hipólito Yrigoyen y Avenida Freyre pasadas las 3.30. Allí tomó fuego un VW Passat, que habría sufrido daños considerables. Tenés que leer Incendiaron un auto en el norte de Santa Fe Santo Tomé Otro caso de auto incendiado se produjo en la ciudad de Santo Tomé, alrededor de las 3.30, en la zona de 1° de Mayo al 2200. Allí, quemaron una Renault Kangoo y terminó con daños totales. Sin detenidos Cabe señalar que los episodios delictivos no guardan relación entre sí y no hubo personas detenidas por ninguno de los casos. El mapa de los autos quemados en Santa Fe

