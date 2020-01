https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el Municipio se evalúa la reglamentación de la misma para que en breve comience a estar vigente en esta ciudad.

Departamento San Martín Avanza la implementación de la Ley Micaela en El Trébol

La ciudad de El Trébol, en el departamento San Martín, trabaja intensamente en la concientización sobre temáticas de género y violencia contra la mujer. El Intendente Fernando Almada de esta ciudad y la concejal Jesica Ledesma, estuvieron reunidos días atrás, tratando la implementación y reglamentación de la Ordenanza Nº 1243 conocida como “Ley Micaela”.

El Programa Micaela García, que deriva de la Ley Nacional Nº 27.499, establece la capacitación de manera obligatoria, en temáticas de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que desempeñen sus funciones en la Administración Pública de El Trébol y en el Concejo Municipal.

“Evaluamos la reglamentación para que a la brevedad comience a implementarse en nuestra ciudad. Este programa tiene como objetivo capacitar a todas las personas que desempeñan sus funciones en la administración pública en la temática de género y violencia contra las mujeres”, explicó Ledesma a este medio.

El programa estará articulado por el Área Municipal de la Mujer, quienes promoverán el contenido sobre “género y violencia contra las mujeres”. Este, podrá ser extensivo a instituciones y/o empresas privadas de la ciudad.

Ley Micaela

Promulgada en el mes de enero de este año, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499) establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en Argentina.

La movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.

El Instituto Nacional de las Mujeres fue designado como autoridad de aplicación y se convoca a las provincias a adherir a la ley y a establecer su mecanismo de aplicación. En función de las atribuciones establecidas por la normativa, el INAM se encuentra dando pasos concretos hacia su efectiva implementación en los Tres Poderes del Estado.

Programa de emergencia

La situación estructural de las calles de la ciudad de El Trébol, en el Departamento san Martín, en materia de baches y roturas, es grave. Las bocacalles y ciertas arterias cumplieron su ciclo de vida y se encuentran muy deterioradas. Los excesos hídricos de los últimos años dejaron sus marcas y hoy, existen sectores de difícil circulación por el estado de las arterias.

El flamante encargado del Area de Servicios Públicos de la Municipalidad de El Trébol, Juan Carlos Almada, dialogó con este medio, sobre una problemática que parece ser hoy, una prioridad en la agenda municipal.

“Trabajamos contra reloj en el tema pavimento. En lo operativo, preparamos un programa y se lo presentamos al intendente para ejecutar un plan de emergencia. Tenemos que hacer un trabajo de fondo como corresponde y no improvisar”, dijo el funcionario.

Las calles de la ciudad están repartidas. En el casco viejo, fueron construídas con hormigón y en los sectores mas alejados del centro con material asfáltico. El hormigón cumplió su ciclo luego de 35 o 40 años y el asfalto en varios sectores se vio perjudicado por la subida de las napas y los excesos hídricos de la última década.

Almada dijo: “Hoy tenemos a nuestra gente trabajando intensamente en las calles de ripio y ahora nos abocaremos al pavimento. Ojalá que sea a corto plazo. Con el tema de asfalto es complicado porque Vialidad nos dijo que no está fabricando y los organismos provinciales no van a trabajar durante enero, quizás hagamos algo con material en frío. Estamos pidiendo presupuestos. Con el hormigón no vamos a tener problemas porque tenemos material comprado. Sólo nos resta armar las cuadrillas de trabajo”.