Línea directa

Ferrocarriles: signo de progreso (ALFREDO SALOMÓN)



“Recuerdo que Domingo Faustino Sarmiento siempre decía, cuando fue presidente de la Nación, y luego lo dijo Nicolás Avellaneda también siendo presidente: los pueblos que no priorizan la educación y los ferrocarriles no pueden progresar. La República Argentina en el año 47 fue potencia en materia de Ferrocarriles (estábamos a la vanguardia de todos los países circundantes). En la actualidad, cuando el gobierno de Macri actualizó los FF.CC. compró trenes, coches, vagones, vías, durmientes todo nuevo, un grupo de inescrupulosos destrozó las vías, aflojó los bulones y sacó los rieles. ¡Camioneros de Moyano! Digo: si ponemos a consideración lo que decía Sarmiento y lo que hace Moyano, podemos encontrar una gran diferencia. Sarmiento construía, enriquecía; los Moyano destrozan, nos tiran para atrás. Reaccionemos de una vez por todas y defendamos a los ferrocarriles, que son el signo más evidente de que un país progresa”.

Para los jubilados también (MARÍA SILVIA DE SAUCE VIEJO)



“Le pregunto al gobernador y a quien corresponda: ¿solamente los empleados estatales comen, se enferman, tienen problemas?, ¿a los jubilados no nos pasa nada? Hablan de aumentos para los estatales ¿y para los jubilados? ¡Nosotros también lo necesitamos!, ya que padecemos más problemas que los jóvenes. Yo tengo una pequeña jubilación y una módica pensión, y estuve excluía del pago de los $ 5.000”.



"Romeo y Julieta" (AMALIA ISSA)

“Quiero sugerirle al periodista deportivo Darío Pignata: no me gusta cómo escribe acerca de Colón, con cierto humor negro, tomando en gracia algunas cosas, en forma burlesca. Citó a Shakespeare, a la obra de Romeo y Julieta, hablando de Colón. Le pregunto ¿por qué no lo hace hablando de Unión y de Spahn, de ese ‘romance’ que hay entre ambos? ¡Colón es lo más grande de Santa Fe, sin duda!, no se puede tapar el sol con un dedo. Colón tiene un estadio divino, una hinchada hermosa, de más de la 3/4 partes de Santa Fe. Unión quedó en el olvido, señores. Por más que ustedes escriban lo que escriban dan pena, porque Unión se quedó atrasado 100 años. El estadio se le está cayendo a pedazos. Y no es de nadie, es de Spahn, no de los socios. Gracias al diario por dejarme expresar”.

Agradecimiento (JORGE ÁLVAREZ)

“La noche del 25 de diciembre mi hijo Martín fue asaltado y golpeado brutalmente en su casa de Rincón y debimos internarlo en el Cullen. Allí fue operado en la cara para reconstruirle los huesos quebrados. La experiencia vivida nos obliga a destacar y reconocer la atención y funcionamiento de los profesionales y el personal de todo el hospital. Felicitaciones al Dr. Poletti que pilotea esa institución, al Dr. Marozzi y su equipo, al Dr. Rafael Gutiérrez y los fiscales Lacuadra y Ceccini y toda la gente amiga que a través de las redes sociales mandaron su buena onda”.