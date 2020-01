Rompiendo Espejos en Tribus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sábado 18 de enero, a las 21, Rompiendo Espejos se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572).

El sábado 18 de enero, a las 21, Rompiendo Espejos se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572).

Rompiendo Espejos es una banda santafesina nacida en enero de 2012, integrada por Leandro Mendieta (voz), Alan Decoud (batería), Leonel Quiroga (guitarra), Ramiro Dastuguez (guitarra), Francisco Delgado (bajo), José Iribas (percusión), Rodrigo Clavell (saxo) y Juan Pablo De Frutos (trompeta), todos hermanados por la afición a la banda Callejeros. Enterados de su existencia y de la naturaleza de su tributo, los propios músicos del conjunto liderado por Pato Fontanet los invitaron a viajar al penal de Ezeiza y compartir escenario.

Luego de algunas presentaciones en la ciudad de Santa Fe y ya con el apoyo formal de Callejeros y gran parte de su staff, Rompiendo Espejos toma la decisión de trasladar el mensaje por distintos escenarios del país, principalmente tocando en movilizaciones pidiendo la libertad y justicia por los músicos detenidos y víctimas de la tragedia de Cromañón.

En 2014, ya con bastante reconocimiento y experiencia en distintas ciudades del país y tras la libertad de Callejeros, se incorporan Elio Delgado y Juan Carbone, ambos músicos de Callejeros, para realizar giras y shows en Rosario, Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, Escobar y Capital Federal, entre otras localidades. Además, invitaron en varias oportunidades al guitarrista Maximiliano Djerfy.

En la previa de lo que será un nuevo show en su Santa Fe natal, dialogamos con el baterista Alan Decoud para poder desandar la corta pero nutrida historia de vida de la banda y para poder palpitar cómo será el show que presentarán el fin de semana.

—Desde sus inicios tributando a una banda del calibre de Callejeros han tenido gran repercusión y convocatoria, ¿por qué creen que pudieron destacarse entre otros tributos a la banda?

—Fueron varios factores, quizás el más importante haya sido el apoyo por partes de los músicos y todo su entorno; Rompiendo nace a fines de 2011 con callejeros todavía en libertad, un año más tarde la justicia los condena y es cuando empezamos a asistir a las marchas y concentraciones por todo el país. Fue así que los músicos se enteran de la existencia de la banda y empieza nuestra relación con ellos, el viaje a Ezeiza y demás. Sin duda la “aprobación” por parte de ellos fue lo más importante, lo de por ahí ser más destacados que otros tributos yendo a lo musical y forma de trabajar, ellos también nos ayudaron mucho, rompiendo es una banda que desde el inicio se manejó profesionalmente aún sin siquiera en ese momento serlo. Tuvimos la suerte de contar de arranque con toda la parte técnica de callejeros, que también son de La Renga, y eso le da otra calidad. Hoy por ejemplo seguimos contando, además de ser un gran amigo, con Sergio Piñero en las luces y hasta hace un tiempo a “Loby” en sonido, técnicos de callejeros y actualmente en La Renga. En cuanto a músicos además de tener a Elio, Juancho y Maxi tocando un tiempo con nosotros, estuvo Sergio Colombo (Indio Solari, La Beriso) en saxo, él nos aconsejó y ayudó mucho, por ahí esos detalles hacen diferencia respecto a otros tributos, y uno también siempre se ha ido perfeccionando y equipando para estar a la altura”.

—Han tenido el apoyo de la banda, familiares y lógicamente de los seguidores, ¿Cómo vivieron ese contacto y sobre todo las colaboraciones de los músicos de la banda?

—La verdad que siempre lo hemos tomado con mucha tranquilidad, fue todo tan rápido que por ahí no nos dimos cuenta de todo lo vivido, la relación con la gente es increíble, nos aceptaron y apoyan mucho, es como siempre decimos, nosotros no arrastramos gente nos movemos todos juntos, somos una familia”.

—En una oportunidad fueron invitados a tocar al penal de Ezeiza, ¿Cómo vivieron esa experiencia?

—La invitación al penal de Ezeiza fue nuestro primer contacto con ellos y fue una mezcla de sensaciones: de emoción por conocerlos, de tristeza y bronca por tener que ser en ese lugar, donde nunca tendrían que haber estado. Pero pasamos un día espectacular, se inauguraba una cancha de fútbol en el penal y armaron un escenario para que toquemos nosotros con ellos, también estaba Eli Suárez de Gardelitos, Santi Aysine, entre otros. Ese día se los veía contentos a pesar de todo.

—Además de este momento, ¿qué recital les quedó grabado en su memoria como grupo?

—Recitales hay varios inolvidables, por citar algunos el primer Willie Dixon en Rosario, otro Dixon con Elio y Juancho tocando con nosotros a cinco días de haber salido de Ezeiza, las concentraciones eran todas muy emotivas, el primer Teatro de Flores, también estuvo el show en el cumpleaños de Unión en la pajarera, un gustito que nos dimos (risas); son muchos los inolvidables.

—Callejeros fue una banda que apenas apareció en la escena rockera del país se consolidó como una de las más convocantes del contexto histórico, ¿en dónde creen que radicó ese fenómeno tan masivo?

—La rapidez en cuanto a la masividad de Callejeros creo que fue la aparición de una banda que le dio una vuelta de tuerca a lo que por ahí en ese momento se escuchaba, era una banda de barrio, pero con composiciones un poco más complejas en cuanto a lo musical y sobre todo a las letras. La gente se siente muy identificada con las letras, la verdad que para nosotros Pato es de los mejores letristas que ha dado el rock nacional, antes de la tragedia y después con la lucidez que encaró las letras para expresar todo lo que pasaba es impresionante. Luego de Cromañón se hizo mucho más masivo aún, la gente se dio cuenta enseguida de la injusticia que estaba viviendo la banda y el público creció muchísimo.

—La tragedia de Cromañón marcó un antes y un después en la cultura argentina, ¿Qué recuerdos tienen de esos momentos de tanta angustia?

—Los recuerdos de ese momento son de no poder creer lo que mostraba la TV, imágenes que no se te olvidan jamás, mucha impotencia y no poder creer que era justo en el recital de Callejeros, tu banda, la que escuchabas de pibe.

—¿Qué opinión tienen con respecto a las resoluciones legales que tuvo el caso?

—Respecto a la resolución de la justicia, tenemos la opinión que tiene el común de la gente y que cualquier persona coherente pueda tener. Una total injusticia por donde se la mire, inocentes presos, culpables libres, irregularidades de parte del estado y sus funcionarios con una justicia cómplice.

—Existen muchas clases de bandas tributo, sin embargo, el caso de ustedes es muy particular ¿en sus recitales sienten que llenan un espacio para que los fanáticos de callejeros puedan revivir sus shows?

—No sentimos que llenamos un espacio, sí sabemos que hay muchos chicos que no tuvieron la suerte de ver a Callejeros o ni siquiera conocían la banda, la conocieron por Rompiendo y hoy son súper fanáticos, eso está buenísimo. En los shows se ve mucha emoción, hay sobrevivientes que van a vernos y muchos familiares de víctimas que nos expresan su apoyo y nos cuentan que usan los shows para recordar a sus seres queridos, es muy fuerte cuando se nos acercan a contarnos esas cosas, pero también nos da energía para seguir”.

—¿Cómo va a ser el show que preparan para Tribus?

—El show en Tribus es un repaso por toda la discografía de Callejeros, elegimos cinco, seis canciones de cada disco y armamos la lista por lo que va a ser un show largo como de costumbre, siempre tocamos cerca de 30 temas.

—¿Cuáles son los movimientos proyectados para este 2020?

—Para este año la idea es seguir viajando por todo el país, nos falta recorrer el norte, eso se está armando y por lo pronto tenemos en febrero el primer viaje a Buenos Aires en el Teatro de Flores y marzo Córdoba y Rosario. También seguimos armando algunas composiciones propias que pensamos grabarlas este año.