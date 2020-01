https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habló de formar "milicias armadas"

Massa le pidió a Morales que "sea prudente con sus declaraciones"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, subrayó que la Cancillería le pidió al ex presidente de Bolivia Evo Morales que "sea prudente con sus declaraciones", ya que remarcó que "la condición de refugiado no debe ser usada para afirmaciones políticas".

“En Bolivia hubo un golpe de Estado, claramente. Es bueno que la Argentina le abra los brazos a las víctimas de una situación de golpe”, sostuvo el referente del Frente de Todos.

El tigrense lamentó los dichos del ex mandatario, quien había considerado que en el país del Altiplano se debían organizar “milicias armadas como en Venezuela”.

“La condición de refugiado no debe ser usada para afirmaciones políticas más allá de lo mínimo e indispensable, porque esa es la condición para ser refugiado”, destacó Massa.

Al respecto, el titular de la Cámara baja indicó que “la Cancillería le ha pedido a Morales que sea prudente con sus declaraciones”.

Renuncia de jerárquicos

Por otra parte, el titular de Diputados pidió este jueves a los empleados jerárquicos nombrados en el último período del gobierno de Cambiemos que “tengan dignidad y renuncien”, tras considerar que se manejan como “ocupas, y como si hubieran llegado a sus puestos con el diario bajo el brazo, cuando en realidad, se trató de designaciones políticas”.

“Yo les pediría a aquellos que son cómplices del fracaso de Mauricio Macri, que por lo menos tengan la dignidad de renunciar a los cargos en los que fueron designados”, afirmó Massa en radio La Red.

En el mismo sentido, dijo que se vive “la situación vergonzosa de que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación hay un montón que se abrazan a los cargos y se quedan como ocupas, esperando que el Estado les pague la doble indemnización, como si hubieran llegado con los clasificados debajo del brazo, cuando en realidad, se trató de designaciones políticas”.

El legislador recordó que fue el “propio Macri quien rechazó la doble indemnización vetando la ley” que habían aprobado en el Congreso.

Consideró además que se trata de “los famosos CEOS que usaron al Estado como botín de guerra en una situación que hoy es vergonzosa, porque se quedan en sus puestos sin renunciar, esperando que los echen y les paguen la doble indemnización”.

A propósito de esta situación, Massa indicó que la resolución que establece límites en la incorporación de personal legislativo “termina con las capas geológicas en el Congreso”.

Enfatizó que se debe terminar “con esa cuestión de que personal temporario se quede a vivir en el Congreso” y resaltó que aquellos empleados que ingresen en una gestión se irán cuando esta concluya.

“La gente termina pagando más impuestos porque cada cuatro años aumenta la cantidad de personal político”, remarcó.

Sobre el caso especial del bono otorgado por el gobierno nacional a la administración pública, subrayó que corresponderá al personal legislativo “salvo el personal político”.

Nisman

Sergio Massa, dijo que no cree en el suicidio como teoría de la muerte del ex fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, “sino bien en el homicidio o en un suicidio inducido”.

“Yo, particularmente, no creo en el suicidio. Él no tenía la actitud de alguien que piensa suicidarse, en todo caso creo más en el homicidio o en el suicidio inducido”, respondió.

Agregó que es necesario lograr “justicia de una vez por todas para esclarecer esos hechos”, que calificó como “marcas indelebles en la sociedad argentina”.

"Tenemos también heridas abiertas por el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, heridas que hay que esclarecer y que Argentina tiene que cerrar", dijo el ex intendente de Tigre.

