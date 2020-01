Nación interviene en la crisis de seguridad de la provincia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 16.01.2020 - Última actualización - 20:35

19:40

“Hay un solo gobierno y un solo objetivo en seguridad pública”. Lo subrayó el ministro Sain en la Casa Rosada. El gobernador dijo que hay que tener la firmeza y la templanza para que la provincia sea de la gente decente y trabajadora.

La delicada situación de la seguridad pública en la provincia y especialmente en los dos principales ciudades -Rosario y Santa Fe- fue motivo de análisis este jueves entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la provincia, Omar Perotti. Ambos se reunieron en Casa Rosada tras la firma de un convenio entre los ministerios de Seguridad de ambas jurisdicciones donde el gobierno federal ofreció toda la cooperación en cuanto a fuerzas de seguridad, señaló Sabina Frederic.



Frederic con su par santafesino, Marcelo Sain, y el propio Perotti fueron los que informaron a la prensa sobre lo conversado y lo acordado. En ese marco, Sain afirmó que “hay un solo gobierno y un solo objetivo en seguridad pública” entre Nación y provincia.



La Nación y Santa Fe acordaron constituir el Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, del que formarán parte los ministerios de Seguridad nacional y provincial. También integrarán el Consejo las autoridades de las Delegaciones Santa Fe y Rosario de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de la provincia de Santa Fe y la Dirección General de la Agencia de Investigación Criminal.



El Consejo tendrá como objetivo la complementación y el perfeccionamiento en las actuaciones en materia de seguridad preventiva, investigación criminal, seguridad vial y protección civil en la provincia.



Para ello se mantendrá un constante intercambio de información, se realizará un seguimiento de las situaciones específicas que lo ameriten y se llevarán a cabo operaciones conjuntas, entre otras acciones.



Una de las misiones del Consejo será realizar un diagnóstico de la situación de seguridad en Santa Fe y elaborar un Plan de Trabajo Conjunto, que será evaluado cada tres meses.



“Venimos de firmar junto al gobernador Perotti un convenio de cooperación entre el ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de Santa Fe para ofrecer toda nuestra cooperación en cuanto a la asignación de fuerzas federales de seguridad en la ciudad de Rosario‘, enfatizó la ministra Frederic. Precisó que la coordinación “va a depender de las indicaciones del ministro de Seguridad (de Santa Fe), Marcelo Sain. Lo único que hace este acuerdo es sellar la cooperación que venimos realizando desde hace, por lo menos, tres semanas. Hay un trabajo intenso de comunicación cotidiana sobre las necesidades y acerca de qué es lo que se requiere en cuanto al apoyo de las fuerzas federales de seguridad en la región‘, precisó Frederic.



“Es un momento difícil, duro, pero hay una firme decisión tomada y en esa línea vamos a seguir trabajando” señaló Perotti al retirarse de la Casa Rosada. Insistió en que seguirá trabajando, “para cortar los vínculos con el delito, hay que tener la firmeza y la templanza necesaria para que la ciudad, la provincia sea de la gente decente, gente trabajadora. Es allí donde vamos a el mayor esfuerzo posible para resguardar a cada uno de los santafesinos”, acotó



Más participantes



La reunión contó también con la participación del senador santafesino Roberto Mirabella y del jefe de los diputados provinciales del justicialismo Leandro Busatto. “Se firmó un convenio de colaboración y envío de efectivos federales, serán 2.800 en total”, afirmó el legislador. “Es un momento bisagra para la seguridad de Santa Fe. Nación y provincia van a trabajar en conjunto, tal como lo hace la provincia con los municipios. Es la primera vez que desde la provincia se reconoce la magnitud del problema, y acudimos a un llamado del presidente para trabajar mancomunadamente para brindarle seguridad a los santafesinos”,



El diputado insistió en que existen intentos para desestabilizar las reformas impulsadas por Sain. “En la última gestión del Partido Justicialista, entre 2003 y 2007, había en promedio 246 homicidios al año. En los últimos 12 esa cifra ascendió a 342, un 40% más”, acotó.



“El desafío que asumió Saín no es sencillo, luego de doce años en los que las cosas se hicieron muy mal, algo que no decimos ahora, sino que lo venimos advirtiendo desde hace años. De hecho ante la ausencia de datos oficiales, hace unos años construimos un mapa de homicidios de Santa Fe, y también un mapa de homicidios vinculados al narcotráfico en Rosario. Los resultados fueron alarmantes. Y las informaciones que han trascendido en los últimos días, dejan en claro que hay algunos sectores que no están dispuestos a ceder la autonomía con la que se manejaron durante tanto tiempo”, precisó Busatto.



La diputada Ximena Sola (Juntos por el Cambio) afirmó que su bloque acompañará la emergencia en seguridad de la provincia si el gobernador Omar Perotti presenta la iniciativa en un solo proyecto de ley. “Le pedimos al gobernador que eleve a Legislatura un único proyecto que declare la emergencia en seguridad, desligado de las otras siete emergencias que pretendía aprobar semanas atrás, porque, al igual que con el Gobierno Nacional, no estamos de acuerdo con otorgar superpoderes al Ejecutivo, omitiendo las funciones de los legisladores”, sostuvo.



Diputados radicales, que integran el Frente Progresista, pedirán información al Poder Ejecutivo para determinar cuántos efectivos federales había en la provincia de Santa Fe y cuantos serán los que disponga el Ministerio de Seguridad de la Nación en el nuevo arribo que anunciaron referentes del oficialismo días atrás en diferentes medios de comunicación. La intenciones de los legisladores frentistas es también conocer el tiempo que permanecerán en la zona.

El proyecto, que lleva la firma de Juan Cruz Cándido y de Sergio Basile busca determinar cuántos efectivos de las distintas fuerzas federales (Prefectura Naval, Policía Federal, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria) había en territorio santafesino hasta el día previo al anuncio, es decir el 13 de enero, y en que localidades estaban distribuidos. También buscan determinar la cantidad real de efectivos que arribarán a la provincia, debido a que en los anuncios por parte de integrantes del gabinete del Ministerio de Seguridad y de otras áreas del gobierno que lidera Omar Perotti hubo contradicciones o número aproximados.