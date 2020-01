https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 18.01.2020 - Última actualización - 9:54

7:23

Preparación Exitoso ensayo inicial de Jaguares



Con una producción satisfactoria, Jaguares venció a Georgia XV por 66 a 3, en el primero de los dos partidos amistosos programados en el marco de la preparación para el Super Rugby 2020 que se pondrá en marcha con el inicio del mes venidero.



Más allá de las imperfecciones propias del primer contacto oficial con el juego, la franquicia argentina fue estableciendo nítidas diferencias ante un adversario duro desde los físico, pero con marcadas limitaciones en materia de concepción de juego.



De este modo, no extrañó que rápidamente comenzaran a llegar las conquistas del subcampeón de uno de los certámenes más importantes del mundo, a partir de un contenido que fue direccionándose claramente a su favor.

Jaguares prevaleció en la posesión de la pelota y el territorio; imponiendo un ritmo que fue creciendo a medida que lograba mayor precisión. De ese modo, se transformó en propietario casi absoluto del desarrollo.



El único déficit marcado de los cuarenta minutos iniciales, que concluyeron con un lógico 31 a 3 a favor, fue las dificultades emergentes del scrum, formación en la que hubo inconvenientes demasiado evidentes.



El complemento



La segunda etapa tuvo quince minutos iniciales bastante equilibrados, en medio de la gran cantidad de variantes implementadas. Sin embargo, poco a poco los argentinos fueron recuperando protagonismo y el partido volvió a encaminarse notoriamente a su favor.



Más aún, cuando el desgaste físico melló la resistencia del desordenado elenco europeo, lo que obviamente propendió a que en el tramo final del cotejo las diferencias volvieran a estirarse, cerrando un marcador que no dejó margen para las dudas.



A la hora del balance final, surge claramente que el examen se pasó de manera más que satisfactoria, fundamentalmente por tratarse del primero, antes de afrontar una exigencia superlativa como será la que propondrá el certamen organizado por Sanzaar.



Además del funcionamiento general del equipo, es oportuno destacar los minutos de juego sumados por jugadores que están asomando en la franquicia, que en todos los casos comenzaron a demostrar que por algo ocupan tan privilegiado sitial.



Desde lo individual, emerge la figura del capitán Tomás Cubelli, que fue un excelso conductor durante los minutos que jugó. Entre los novatos, hubo respuestas sobresalientes de Francisco Gorrisen, Santiago Carreras, Bautista Pedemonte y Mateo Carreras.



Además, está claro que el resto no desentonó, lo que termina de conformar un saldo más que positivo para los 29 jugadores que tuvieron oportunidad de mostrarse. Algo que se extenderá el viernes venidero, cuando a partir de las 16.45 se dispute la revancha en las instalaciones del San Isidro Club.





“Pudimos medirnos y probar algunas variantes que veníamos trabajando. Encontramos lo que fuimos a buscar y ahora es momento de recuperar y meterle esta semana de trabajo. Me voy contento con la actitud del equipo, porque se está compitiendo muy sanamente en el grupo” Tomás Cubelli. Capitán de Jaguares.





Síntesis

Jaguares 66

Georgia XV 3



Estadio: José María Minella de Mar del Plata.

Referee: Damián Schneider.

Asistentes: Nehuén Jauri Rivero y Gonzalo de Achával.

TMO: Santiago Borsani



Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Matías Alemanno; Marcos Kremer, Francisco Gorrisen y Tomás Lezana; Tomás Cubelli (capitán) y Joaquín Díaz Bonilla; Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli.



Luego ingresaron: Mayco Vivas, Santiago Socino, Lucio Sordoni, Lucas Paulos, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti, Sebastián Cancelliere, Joaquín Tuculet, Santiago Chocobares, Santiago Grondona, Bautista Pedemonte y Mateo Carreras.

Head Coach: Gonzalo Quesada.



Georgia XV: Zurabi Eristavi, Beqa Mamrikishvili y Anton Peikrishvili; Mikheil Babunashvili y Sandro Koiava; GuramI Shengelia, Dachi Kopadze y Vano Putkaradze; Vazha Khutsishvili y Revazi Jinchvelashvili; Nikoloz Gigauri, Giorgi Natelashvili, Gurami Kandaurishvili, Anzor Sichinava y Irakli Svanidze.



Luego ingresaron: Giorgi Khuroshvili, Beka Gvaramia, Nika Pataraia, Vano Berikashvili, Giorgi Mchedlishvili, Koba Bujiashvili, Giorgi Babunashvili, Davit Modzgvrishvili, Revazi Tsiklauri, Tornike Zoidze, Archili Abesadze, Giorgi Chuadze, Sandro Mamatavrishvili y Tornike Kiknadze.



Primer tiempo: 4, try de Delguy y goal de Díaz Bonilla; 16, try de Gorrissen y goal de Díaz Bonilla; 28, try de Creevy; 30, try y goal de Díaz Bonilla; 33, try de S. Carreras.



Segundo tiempo: 18, try de Cancelliere; 23, try de Bruni y goal de Miotti; 25, try de Cancelliere y goal de Miotti; 27, try de Alemanno y goal de Miotti; 31, try de Chocobares y goal de Miotti.