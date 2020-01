https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el extremo sur de Santo Tomé Vecinos de Adelina Oeste claman mantenimiento para el barrio Denuncian que en la zona de Mosconi, entre Chapeaurouge y Tomás Lubary, las calles están intransitables y presentan profundos anegamientos. A esto se le suma la falta de desmalezamiento, la presencia de microbasurales y la escasa iluminación. Los vecinos aseguran que hasta les cuesta poder salir de sus viviendas. Piden la inmediata intervención del Municipio para solucionar los problemas.

Vecinos de barrio Adelina Oeste de Santo Tomé, hicieron público su malestar por la falta de mantenimiento general del lugar. El problema puntual se focaliza en la zona de calle Mosconi, entre Chapeaurouge y Tomás Lubary, es decir las últimas dos cuadras del límite suroeste de la ciudad, pegado al extremo norte de Sauce Viejo. Poder moverse con normalidad por ese sector resulta una utopía. Incluso salir con el auto para hacer cualquier trámite, es similar a adentrarse a un campo de guerra. La arteria se presenta intransitable, con profundas huellas que tornan una odisea recorrerla y hasta hace pensar dos veces a los automovilistas si “mandarse” o no. A pesar de no haber llovido por varios días, en algunos de los pozos aún hay anegamientos que agravan la situación. A todo esto, hay que sumarle los pastizales detectados en terrenos baldíos, con malezas que superan el metro y medio de altura y que se convirtieron en el espacio elegido por diversas alimañas para residir.



Además con el correr del tiempo se han formado microbasurales y montículos de ramas que ponen en jaque la salubridad del barrio. La falta de iluminación también es otro de los reclamos de los habitantes, los que aseguran que al no funcionar varios de los artefactos, se ha creado un escenario propicio para que los delincuentes actúen a su antojo. Ante este panorama y por la falta de respuestas por parte de la Municipalidad, un grupo de vecinos contactó a El Litoral y puso el grito en el cielo.

Metro y medio. Al problema de las calles intransitables, se agrega la falta de desmalezamiento en la zona. Foto: El Litoral

Urgencias

“Las calles son un desastre y no se puede transitar; después de llover el agua no escurre, se pudre y ahí queda; hace un mes hicieron mal unos trabajos de cuneteo, quedó todo a desnivel y ahora es peor”, se quejó Maria Inés, quien frecuentemente reclama vía redes sociales al Municipio y todavía no tuvo soluciones. A su vez repitió el pedido de colocar más luces, cortar las malezas y mejorar la infraestructura general de todo el barrio. “Pago mis impuestos, estoy al día y quiero respuestas porque así no podemos vivir más, estamos realmente cansados”, manifestó resignada. Otra de las que habló fue Graciela. Ella convalidó lo dicho por María Inés y agregó su impresión de las cosas. “A las calles de tierra destruidas le añadimos la falta de mantenimiento del pavimento flexible del lugar, que es muy útil y nos mejoró mucho la vida, pero hay que arreglarlo”, opinó.



“Llueve un poco y se inunda todo, a punto tal que muchos vecinos sufren el ingreso de agua a sus viviendas por la falta de zanjas; también queremos saber si se concretará la segunda etapa del canal Roverano, que sin lugar a dudas mejoraría mucho estos padecimientos pero el conducto solo llegó hasta Batalla de San Lorenzo y no incluyó a Adelina Oeste”, detalló. El testimonio de Federico también da cuenta de lo que se vive en esta zona de Santo Tomé. “Se han formando microbasurales que nos preocupan mucho, pero además la inseguridad es contante en todo Adelina; el patrullero no circula, pero porque no puede por las condiciones de las calles”, señaló. En este orden afirmó que se hicieron los correspondientes reclamos al Municipio y también a las fuerzas policiales, pero los inconvenientes siguen vigentes.