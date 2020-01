Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falta un semáforo

Hebe Paseiro

“Mi mensaje va dirigido al Sr. intendente de la ciudad de Rincón: es casi imposible acceder un día feriado al Barrio Lomas de San José, ya que al llegar a la altura donde hay que doblar atravesando la ruta, uno corre cierto peligro porque es constante el tráfico en ambas manos. Y la ruta no ayuda ni siquiera con lomo de burro para que disminuyan la velocidad; o lo que sería mejor un semáforo que pare el tráfico por unos pocos minutos para poder cruzar. Todos sabemos que cada vez está más poblada esa zona ¡¡y el tráfico es incesante!! Le pido por favor que vaya pensando en cómo se podría solucionar esto para evitar accidentes. Muchas gracias desde ya”.



Reclamo por mejoras

Lucas Alberto Cabrera

“Desde noviembre de 2018 estoy haciendo un reclamo para que realicen mejoras en la calle Pasaje Gollán 10237. Que al menos, coloquen un poco de ripio, ya que tengo una nieta discapacitada, y el servicio de transporte no puede ingresar para buscarla, para llevarla a hacer su rehabilitación. Hasta hoy no he tenido noticias. Recientemente he hablado a la Municipalidad y lo único que me contestaron fue: ‘señor hace mucho tiempo que estamos haciendo el reclamo’; pues yo ya lo sé, pero ¿qué más puedo hacer yo?”.

Falta de educación

Una lectora

“¿Podrían darse una vuelta por el Jardín República del Líbano y ver lo que quedó sin terminar por parte del gobierno de Corral? De paso constatar el estado actual. Ustedes publicaron una nota el día 13 sobre la basura del Parque Federal. Les digo que es constante. No educan a vecinos: les es cómodo tirarla a la vista de quienes nada tienen que ver. Igual con los residuos que depositan a diario en Iturraspe entre Teniente Loza y López y Planes. Si el municipio quisiera al menos pondría cestos comunales, pero les importa nada la imagen de la ciudad”.

Unionista preocupado

Luis Alberto

“Soy unionista de alma y me pregunto si los dirigentes de Unión están enterados de que pronto, dentro de una semana, tendremos iniciado el campeonato, y si con ese plantel piensan participar en todas las competencias que se avecinan... No tenemos jugadores, además de la escasez en cantidad también en calidad, especialmente en el mediocampo. Y en el mediocampo hay que hacer hincapié: le faltan 4 jugadores, 2 que vengan a ponerse la camiseta ya y otros dos que sirvan de alternativa. Porque realmente, con Méndez, Jalil, Elías y Polifacio es tirarse a la pileta. Pensar que años ha vimos jugar, en esa mediacancha, a tan excelentes jugadores. Por ejemplo a un César Castaño, de la época de oro. En fin, realmente me preocupa y yo creo que tienen que estar preocupados todos. No solamente los dirigentes, sino el cuerpo técnico y la hinchada, que la veo que no reacciona. Este es mi aporte: poner en evidencia la falta de interés que demuestra esta dirigencia. Habrá mucho que agradecerle al señor Spahn por lo que hizo en su momento, pero ahora su actuación deja mucho que desear. Otra cosa: al final, dejaron ir a un chico como De Iriondo, que jugaba mejor que cualquiera de los 3 que nombré anteriormente, realmente superior. Ahora yo me pregunto: ¿cuál es la razón por la que lo dejaron ir?...”.

Cestos de altura

Jerónimo

“Pregunto: ¿dónde se podrán conseguir cestos en altura a un precio razonable? Los que venden en la costanera los días domingo son muy onerosos. Recuerdo que en la gestión de Corral, en la Municipalidad había una oficina de ‘Pequeños emprendedores’ o algo por el estilo, donde se podían conseguir dichos artefactos. Quisiera saber si aún está esa oficina y si continúan vendiendo dichos cestos; o bien en dónde se podrían obtener a precios accesibles. La Municipalidad debería facilitarnos esto”.