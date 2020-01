Quimsa pasó a semifinales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conjunto santiagueño superó a Moggi das Cruzes de Brasil y se impuso en la serie por 2 a 0. También pasó Flamengo de Brasil.

Quimsa de Santiago del Estero clasificó a semifinales de la Champions League Américas, instancia en la que se medirá con el ganador de la serie San Lorenzo-Franca, en cruce previsto para mediados de febrero.



En el segundo partido por cuartos de final de local, el elenco argentino superó a Mogi Das Cruzes, por 96 a 83.



El elenco paulista -sin margen de error y forzado a ganar para tener derecho a un tercer juego- , sólo pudo prevalecer entre la segunda mitad del primer cuarto y la primera del segundo.



En ese lapso, sofocó un efectivo inicio santiagueño (13-2) y pasó a ganar por seis (22-28 máxima) de la mano de las producciones ofensivas de Danilo Fuzaro y Lucas Santana principalmente.



Sin embargo, Quimsa no tardó en reencauzar el trámite y retomar el control, sustentado en un gol que se repartió en varias manos y complicó a Mogi Das Cruzes, se fue al descanso arriba (43-41).



En el tercer cuarto estiró a doce (61-49) y tras el último intento brasileño (61-58) terminó alejándose definitivamente en la recta final con concluyente corrida de 22-7 (92-70 máxima).



En Quimsa hubo un goleo sumamente equilibrado tal que seis jugadores suscribieron entre 12 y 15 puntos. En ese contexto sobresalieron los 5/5 triples del suplente Iván Gramajo (cuatro en momentos importantes, dos en el tercer cuarto y otros dos en el último) y las 11 asistencias de un errático



Brandon Robinson (3/12). En la visita entre Fuzaro y Santana combinaron 38 de 83.

Quimsa 96 - Moggi das Cruzes 83

Estadio: Ciudad de Santiago del Estero.

Parciales: Quimsa 21-Moggi 24, 43-41 y 70-63.

Arbitros: Rodrigo Mejía Mesa (Colombia), Carlos Peralta (Ecuador), Gonzalo Salgueiro (Uruguay).

Serie: 2-0.

Quimsa (SE): Juan Brussino 13, Brandon Robinson 13, Mauro Cosolito 3, Leonardo Mainoldi 12, Ismael Romero 8 (fi); Nicolás Copello 8, Tavario Miller 12, Evan Ravenel 12, Iván Gramajo 15, Emiliano Toretta 0, Sebastián Lugo 0, Bryan Caraballi 0. DT: Sebastián González.

Mogi Das Cruzes: Fulvio Chiantia 5, André Goes 7, Danilo Fuzaro 22, Fabricio De Oliveira 8, Alexandre De Souza 12 (fi); Lucas Santana 16, Alex Doria 5, Gustavo C. Ruiz 6, Luiz Do Nascimiento 2, Guilherme Lessa 0. DT: Guerrinha.



También Flamengo



Flamengo pasó a ser el segundo equipo clasificado para las semifinales de Champions League Américas. En Río de Janeiro no tuvo grandes inconvenientes para cumplir con su favoritismo y batió a Fuerza Regia 103 a 76 y deberá aguardar la resolución entre Real Estelí e Instituto.



Marquinhos finalizó con 18 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias y el argentino Franco Balbi firmó 12 pases gol en 22 min. En Fuerza Regia, Michael Hays terminó con 30 tantos (6/10 triples).



Liga Argentina



Se disputó una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol. Por la Conferencia Norte, San Isidro de San Francisco se impuso ante Atlético Echagüe Club, por 69 a 56. Por la Conferencia Sur, Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó a Del Progreso, por 77 a 70; Estudiantes de Olavarría a Atenas de Carmen de Patagones, por 90 a 83; Villa Mitre de Bahía Blanca a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, por 95 a 77.