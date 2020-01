Malta: otro ministro renuncia tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Otro ministro maltés renunció luego de que un periódico informara sobre los vínculos entre su esposo policía y el hombre sospechoso de planear el asesinato de un periodista, dijo el lunes el gobierno.

La investigadora de corrupción Daphne Caruana Galizia fue volada por un coche bomba en octubre de 2017, lo que provocó una larga investigación que ha causado agitación política en la isla mediterránea, incluida la renuncia del primer ministro.

La última oficial en renunciar fue Justyne Caruana, una abogada que fue ministra responsable de la pequeña isla de Gozo. El Sunday Times de Malta dijo que su esposo, el ex comisionado de policía asistente Silvio Valletta, fue a Londres para ver un partido de fútbol con el empresario Yorgen Fenech en septiembre de 2018 cuando Fenech ya estaba interesado en la investigación.

"Estoy presentando mi renuncia como ministro con efecto inmediato en vista de la historia de prensa emitida, aunque soy completamente ajeno a ella y no tengo conexión con los hechos", escribió el ministro saliente en una carta, extractos de los cuales el gobierno publicó el lunes. El domingo, Valletta, quien había sido el investigador principal del asesinato pero fue retirada del caso a mediados de 2018 debido a un conflicto de intereses y renunció a la fuerza el año pasado, dijo que no sabía que Fenech era sospechoso cuando viajaban.

"Nunca hice nada malo y ciertamente nunca habría ido al extranjero con alguien que hubiera pensado, o que supiera que estaba bajo investigación", dijo. Fenech, uno de los hombres más ricos de Malta con amplios vínculos con el gobierno, fue acusado de complicidad de asesinato el año pasado. Las fuentes dicen que la policía lo considera el autor intelectual del asesinato del periodista. Él ha negado la acusación.

El ministro saliente Caruana, que no está relacionado con el periodista, fue nombrado por el ex primer ministro Joseph Muscat en 2017 y confirmado por el nuevo primer ministro Robert Abela la semana pasada. “Siempre actué con la mayor corrección. Solo pido que se me permita defender mi nombre en interés de mis hijos ”, agregó en su carta.

Varios otros funcionarios del gobierno de Muscat también renunciaron durante la tormenta política por el asesinato, mientras que el jefe de policía de Malta renunció hace unos días.