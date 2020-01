Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 24.01.2020

Abandono e indiferencia

Silvia Alfarano

“En nombre de vecinos de Colastiné Norte (calles Felipe Caíto, Canillitas y Velocidad y Resistencia) reclamamos a través de Uds.la atención de la Municipalidad en lo que se refiere a luminarias, desmalezamiento y limpieza y zanjeo de calles y desagües. Tenemos infinidad de pedidos de todos los vecinos. Abandono e indiferencia total del nuevo gobierno municipal”.

Animalada

Alfredo Salomón

“El día 20 escuché por un noticioso capitalino que el Ferrocarril Roca no funciona porque le falta un largo trecho de vía, el que fuera arrancado a propósito. ¿Cómo se puede interpretar semejante animalada?, ¡contra nuestro propio país! ¿Dónde están las autoridades ferroviarias?, ¿dónde el sentido común? Todo esto no es nuevo, sin embargo pareciera que miran para otro lado. Tenía razón Monreaux cuando dijo: una nación de ovejas genera un gobierno de lobos”.

Precios de supermercados

Adela Graziosi

“Agradeceria si alguien me puede explicar a qué se deben esos aumentos a diario de casi todos los artículos en los supermercados. Creo que ya se perdió el timón. Todo va a la deriva”.

Indignante

Santiago Abba

“El motivo de la presente es manifestar mi indignación por el silencio de los gremios en general y de AMSAFE en particular ante el desastre que el gobierno provincial ha provocado en el tema Salud Laboral al dejar sin efecto el convenio que desde hace años tenía la provincia con la UNR. A eso le sumamos la quita de un mes de antigüedad en los recibos docentes, el pago a destiempo de los salarios y la casi criminal acción del IAPOS en temas de enfermedades crónicas y otras graves. Al no poder quejarme a través de la página del gremio docente porque no me permite enviar un mail (¿por qué será?) lo hago por este medio. Hubo un par de tímidos pedidos de informes que no fueron respondidos por el gobierno y nada más. ¿Sólo nos movilizamos ante un gobierno no peronista?”.

0800 de la municipalidad

Una ciudadana

“Deseo preguntarles al Sr. Intendente y a los Sres. Concejales de la ciudad en qué momento anunciaron (me lo he perdido) que el servicio 0800 777 5000 de atención de reclamos ha caducado, y que los empleados que antes atendían ese servicio pasarían a desarrollar otras tareas (eso supongo). Desde el 14 de diciembre he intentado comunicarme en distintos horarios, por problemas graves a solucionar... y no lo he logrado. Considero que la ineptitud que están demostrando en el ejercicio de las funciones para las que fueron elegidos se hace visible de muchas maneras y en muchos lugares de la ciudad. Esto lesiona seriamente los derechos de los santafesinos”.

Inoperancia

Un ciudadano sufriente

“¿Dónde están las autoridades que hemos elegido o que han ganado las elecciones hace un mes? ¡¿Dónde están?!, ¿dónde las autoridades municipales y provinciales, el Concejo Deliberante? Esto es tierra de nadie. Acá no existe ni la Policía, ni la intendencia, ni nada. ¡Por favor! Es vergonzoso. Sería bueno que los que ganaron las elecciones se den cuenta de que ya están gobernando. ¡¿Otra vez vamos a tener 4 años de inoperancia?! Los que pagamos impuestos estamos recontra-hartos; cansados de ver a los policías patrullando las calles ensimismados, usando sus teléfonos celulares. Ni siquiera se toman el trabajo de observar su entorno, a ver si hay algo raro o bien si hay una situación en la que habría que intervenir en defensa de los ciudadanos. ¿Vamos a seguir en la misma joda? es la pregunta que nos hacemos todos. Gracias por la inacción, la inoperancia, la ineptitud y la corrupción de todos ellos”.