Cualquier otro en su lugar se hubiera ido a su casa, como por ejemplo pasó con Mariano Sozo en Defensa y Justicia. O, por lo menos, hubiera emplazado a los dirigentes como hizo Diego Coca en Rosario Central: “Espero me traigan refuerzos porque me sacaron tres titulares”. Sin embargo, el “10” del Madelonazo dijo que tiene fuerzas y energías para “pelearla”. Unión jugará 8 partidos en 27 días. Foto: Mauricio Garín

A las 21.45 debuta Unión ante Argentinos Después del desguace, Madelón pone la cara

A un puñado de días de rodar el mejor semestre de su historia —Superliga, Copa Superliga, Sudamericana 2020 y Copa Argentina—, Unión desarmó su esqueleto titular de manera impensada y sorpresiva, a casi nada de debutar este año, algo que ocurrirá esta noche desde las 21.45 en el estadio 15 de Abril frente a uno de los punteros que es Argentinos Juniors. El presidente Luis Spahn vendió “media defensa” —Damián Martínez el “4” y Yeimar el “2”—, el “5” titular Nelson Acevedo y el refuerzo de más calidad que tenía sentado en el banco de relevos como Juan Ignacio Cavallaro. Por ahora, vinieron un par de jugadores juveniles de Boca, dos uruguayos, un colombiano del ascenso y un ex Banfield sin rodaje.

A pesar de ello, tanto Madelón como Spahn son “muy optimistas” en que el equipo se reinvente sobre la marcha. Para esta noche, por ejemplo, apelará a un juvenil de la institución como Calderón para que haga dupla con un experimentado Bottinelli, que fue ofrecido a Nacional de Montevideo. En lugar de Damián Martínez estará Blasi, acostumbrado a jugar en esa posición en los últimos tiempos.

En la zona de medios, en principio, la duda era el costado izquierdo: entre la táctica de Milo y la técnica de Carabajal estarían las opciones de Leo Madelón. El resto, confirmado: Bonifacio por derecha más el doble “5” en tándem con el uruguayo Méndez y Jalil Elías.

Y en la ofensiva, una sorpresa: porque en los dos amistosos los jugadores de ataque fueron Mazzola-Troyanski, pero para esta noche tendrá titularidad Walter “Panterita” Bou junto al ex Olimpo de Bahía Blanca. Es decir que el autor del gol en el último clásico se quedará en el banco esperando su chance.

A la vez que Unión perdió tres titulares indiscutidos (Martínez, Acevedo y Yeimar) y un recambio de nivel (Cavallaro), por ahora llegaron: Fernando Elizari (Dorados de México), Javier Cabrera (Melbourne City), Sebastián Assis (Cerro Largo, Uruguay), Mauro Luna Diale (Boca), Marcelo Cañete (Boca), el colombiano Jorge Zules Caicedo (Alvarado) y Emanuel Cecchini (Seattle Sounders FC de la MLS en los Estados Unidos). “Por lo menos dos más tendrán que venir”, afirman en el Mundo Unión.

En el historial profesional jugaron en 65 ocasiones, con 26 triunfos de Unión, 20 de Argentinos y 19 empates

Para ir a la cancha

Para el partido de esta noche, a las 21.45, el Club Atlético Unión publicó los detalles para ir a la cancha. Venta de entradas y plateas: desde las 10, en Boleterías de Bv. Pellegrini. Los socios ingresan con carnet y cuota al día. Plateas Preferenciales y palcos 950 pesos; Alta y laterales 700 pesos; Redonda 550 pesos.

Para No Socios: Generales 600 pesos; Damas, jubilados y pensionados 350 pesos;

Menores de 11: seguro menor 150 pesos. Plateas No Socios (incluye entrada). Alta y laterales 1.450 pesos. Redonda 1.250 pesos. Menores de 5: no abonan platea (socio ingresa con carnet y cuota/ no socio debe adquirir seguro).

El “Bicho”

Argentinos Juniors se reforzó con Matías Caruzzo (Rosario Central), Kevin Mac Allister (volvió de Boca), Thiago Nuss ( Deportivo Español), Tomás Andrade (River), Edwar López (Estudiantes) y Agustín Aleo (Godoy Cruz). Lo importante fue haber podido mantener a su goleador Gabriel Hauche, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo, que era pretendido por Racing.