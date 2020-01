https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 24.01.2020

El presidente de Colón habló de todo Vignatti sobre la "visita" de la barra: "Es un hecho aislado"

El presidente de Colón, José Vignatti, calificó de “aislado” a los hechos ocurridos el jueves en el predio, cuando algunos hinchas de Colón ingresaron en pleno entrenamiento, obstaculizando e interrupiendo el trabajo de los jugadores.



Inclusive, quienes pudieron observar lo que ocurría, señalaron que una de esas personas llegó en moto hasta la mitad de la cancha, gritándole a los jugadores.



“La información con la que cuento es que fue una sola persona en moto la que se acercó al lugar en forma abrupta donde entrenaba el equipo. Siempre hay desubicados y no fue tan grave”, dijo el presidente sabalero este viernes en declaraciones a LT 9‘.



“Todos los clubes tienen custodia y nosotros tenemos tres personas que se rotan y están con el plantel, pero a veces hay cuestiones imprevistas. Hubo un partido de la Sudamericana, había 35 mil personas, 500 policías y un sujeto saltó a la cancha y eso nos costó una fuerte multa. Entonces hay algunas cuestiones que se pueden controlar y otras no”, agregó.



Con respecto al reclamo de los jugadores y la reunión de la semana pasada indicó que “nunca hubo conflicto con el plantel, el tema es que yo estuve fuera del país y siempre antes del campeonato hay temas que ajustar, venían hablando con otros directivos, pero querían hacer una charla en forma directa conmigo”.



“No hubo medida de fuerza del plantel, no fue un retiro del plantel de la concentración. Además era un partido amistoso. Se magnificó la situación. Eso marca que somos un club grande y a lo mejor hay cuestiones que hay que ajustar pero hay algo importante que se tomó como un caballito de batalla que el club le debe al plantel. Colón nunca le debió al plantel nada. No hubo un reclamo del plantel por la final de la Sudamericana, hubo una planificación por el torneo, por supuesto que los jugadores cobran sueldos y premios pero de ahi a la palabra conflicto y reclamo no hace nada más que confundir a la gente. El Pulga Rodríguez lo habló y lo dijo claramente”, destacó más adelante.



Sobre Brian Fernández explicó que “yo no estuve en Santa Fe, volví anoche y no hablé con él, pero me había enterado de una situación especial. Estamos tratando de resolverlo. Es indudable que la ausencia de Brian genera una preocupación, sabíamos que hay situaciones que son más complejas que otras, hay cuestiones que escapan a nuestras posibilidades, trataremos desde todos los ángulos de aportar lo mejor posible para ayudar a solucionar sus problemas”.



“Permanentemente se está atacando, ya sea a nivel de administración o de plantel, y yo desestimo absolutamente porque nunca dejamos de estar al día. Jamás estuvo en mora, así lo sostuvo la Superliga. La mayoría de las veces estamos pagando antes del tiempo reglamentario para los empleados pero cuando se atrasa un día, es un escándalo‘, dijo en diálogo con Primera Mañana por LT9.