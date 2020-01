https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Orlando Vera Cruz en Cosquín

"El problema no es saber de Mark Knopfler, es no conocer la obra de Falú o Atahualpa Yupanqui"

El cantautor santafesino repasó sus 75 años de vida y su extensa discografía y repertorio. El la previa de su presentación del domingo defendió la poesía de Pedroni y Migno, habló sobre su posible disco con Residente y dijo que no está mal conocer otras músicas, aunque primero hay que saber sobre la cultura propia.

Diego Montejo Vera Cruz, artista con un vasto recorrido, brinda en su obra la vivencia del ser santafesino, vinculado con su gente, la historia y el paisaje que lo rodea. El domingo llegó a Cosquín con un especial espectáculo, acompañado por reconocidos músicos y cantores de nuestra provincia. Conoce muy bien este escenario, en el 2017 se le brindó un emotivo homenaje para celebrar los 40 años de haber logrado la Revelación del Festival, junto a la Consagración en el festival mayor de América en 1974 y 1975. En esa ocasión, dentro del ciclo Postales de Provincia, estuvieron junto a él Soledad, Gabriela Roldán y Nélida Argentina Zenón.

En ese camino, Orlando cumplió 75 años en agosto y llevó el festejo a un espectáculo que fue estrenado en Santa Fe y después pasó por Rosario y otras ciudades de la provincia, ayer llegó a la plaza Próspero Molina con una propuesta renovada, confirmó al comenzar la entrevista que le dio a El Litoral en la previa de su llegada a la ciudad cordobesa.

“Uno siempre intentar llevar el canto santafesino con poetas como Julio Migno y José Pedroni, el tiempo es corto, pero vamos con mucha expectativa”, contó y adelantó que, dentro de su repertorio para la noche iba a estar la chamarra “El portero” que compuso para un hombre mocoví que trabajaba en un edificio en Corrientes y Córdoba de Rosario.

Sobre dicho tema agregó que René Juan Pérez Joglar, más conocido como Residente, se interesó en éste a través del talentoso músico y pianista venadense, Leo Genovese, ganador de dos premios Grammy junto a Esperanza Spalding y que actualmente reside en la ciudad de Nueva York que en una ocasión visitó el rancho de Vera Cruz en Sauce Viejo y quedó fascinado con su obra. “Me dijo que su abuelo le hacía escuchar mis canciones cuando él era chico”, señaló Orlando.

Pero esto no quedó acá, Vera Cruz dijo que hay un proyecto para grabar junto a Residente sus canciones. “Nosotros grabamos acá y ellos le ponen su impronta en Nueva York”, explica y cuenta que ese disco estaría compuesto por varios rasguidos dobles, milongas y chamarras que hablan de la provincia de Santa Fe.

En otro tramo remarcó que su relación con otras músicas es sana y buena. “Mario Pergolini es amigo mío. Cuando me invitó a la radio, le gustó que yo lo desafiara, cuando yo le dije si él se animaba a bailar rock de Mark Knopfler: yo bailó rock, el se quedó sorprendido, cuando doy mis charlas en la universidad lo hago habitualmente, vestido de gaucho, y causa sensación, pero después tenemos que ir a otras cosas como un escondido, una chamarra. El problema es que yo sepa de Mark Knopfler y no conozca a Falú o Atahualpa Yupanqui”, argumentó.

“Yo le conté (a Pergolini) sobre la anécdota del gran Eric Clapton. Una vez estaba de viaje en Europa y me enteré que Eduardo Falú tocaba y lo fui a ver. En el público estaba Clapton. Cuando le preguntaron qué opinaba de don Eduardo y dijo sencillamente que si estaba cerca ni se le ocurría sacar la guitarra de estuche”, relató para finalizar.

Músicos y equipo Mario Pagura (acordeona), Jorge Martínez (acordeona), María Alejandra Pistoni y María Elizabeth Pistoni (voces), Sergio San Agustín (violín), Osvaldo Lucero (guitarra), Pipi Botta (contrabajo), Diego Villarroel (sonido), Esteban Colodio (iluminador) y Efraín Colombo (dirección musical).

