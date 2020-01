https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.01.2020 - Última actualización - 16:02

15:53

Acompañó a Jésica Cirio y Nazarena Vélez en el "Bailando".

Luto en el "Bailando" Falleció el bailarín Juan Acosta Acompañó a Jésica Cirio y Nazarena Vélez en el "Bailando". Acompañó a Jésica Cirio y Nazarena Vélez en el "Bailando".

Cinthia Fernández y Flavio Mendoza fueron los encargados de revelar la inesperada noticia a través de sus redes sociales.

Juan Carlos Acosta, ex bailarín de Jésica Cirio y Nazarena Vélez en el " Bailando", falleció de manera sorpresiva y a muy temprana edad.

"No puedo creer que ya no estés en este mundo juan un gran artista y excelente persona que Dios esté con vos", escribió el integrante del BAR. Por su parte, la bailarina expresó: "Juanqui mi amor QDEP, siempre alegre siempre híper movedizo buscando crecer , siempre buen compañero. No puedo creerlo".

No puedo creer que ya no estés en este mundo juan 💔 un gran artista y excelente persona que Dios esté con vos ........ https://t.co/w46PxV5X3p — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) January 27, 2020

Acosta fue bailarín de Cirio y de Nazarena Vélez, con quien se peleó fuertemente, por lo cual decidió renunciar.