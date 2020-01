Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.01.2020

Yuyos en la ruta 1

Vecina de Rincón

“Al intendente: por favor, mande a cortar la maleza de la ruta 1, kilómetro 6, 7 y 8, y saque los puestos ilegales. Son un peligro para los que transitamos el lugar. No puede ser que no hayan advertido la situación. Agradezco por el espacio”.

Tapa de desagüe hundida

Blas Duarte

“A Assa: Bv. French 1500 - 1600, en la mitad de la calle, hay una cloaca de tapa redonda, hundida desde hace meses. Vecinos han puesto cosas para señalizar. Está hundida hasta la mitad, y la respectiva empresa no ha venido, ni ha señalizado”.

No hay monedas

Rubén Rodríguez

“Al gobernador Perotti: por favor, exija que el Banco Provincia, a la vez el agente pagador de nuestra querida provincia, disponga en sus sucursales alguna caja abierta al público para que autorice el cambio de monedas de curso legal en nuestro país. Otrora el banco lo hacía y más tratándose del agente pagador. Uno sale del banco sin monedas, y la ciudadanía no puede estar sin moneda de circulación legal”.

Tarjeta alimentaria

Amalia Issa

“Quiero referirme a ese nuevo beneficio que se les dará a la gente a la que se le llama ‘pobre’, la tarjeta alimentaria. Es una propuesta del gobierno que está ahora en el poder, que acostumbra a dar bonos, regalar cosas a la gente humilde, y no da trabajo, no les enseña a trabajar... Hablan de educación, y yo pienso que también hay que educar a la gente grande, para que dé el ejemplo en su casa, enseñándole que la plata se gana trabajando, que a los hijos hay que cocinarles en la casa y que coman en su mesa. Eso hay que enseñarles, eso es educación. Eso también se debe aprender en la escuela, no sobre la sexualidad, lo que quieren enseñar ahora sobre la elección de sexo, de la identidad... Ahora, esa gente a la que le van a dar la tarjeta, si tiene más hijos más plata le van a dar, y después llevan y venden esa mercadería en el trueque; porque sus chicos no comen en la casa, sino en los comedores, en los merenderos. Los chicos tienen que ir a la escuela a aprender no a comer y darle trabajo al padre. Deberían erradicarse los comedores de las escuelas, para que cambie la Argentina, porque así como está ahora, será para peor. Chicas de 12, 13 años cobran asignación por hijo, lo he visto yo, pasa en los barrios; se embarazan para después cobrar la asignación, planes y con eso se compran ropa. Y por otro lado, hay personas que reciben la jubilación mínima y no tienen esa tarjeta, de modo que lo que tienen que hacer es bajar el costo de los servicios, lo que se lleva más de la mitad del sueldo. Esa gente de la tarjeta no paga luz, ni agua, ni nada. ¡Le pagan por no trabajar y tener hijos!”.

Opinión

Ercilio Ferri

“Hay que leer historias criminales y descripciones de estado de anarquía para saber lo que es verdaderamente el hombre en el aspecto moral. A esos miles que se apiñan entremezclados en las relaciones pacíficas hay que verlos como otros tantos tigres y lobos, cuyos dientes están asegurados por un fuerte bozal. Por eso, si uno se imagina el poder estatal suprimido, es decir, el bozal quitado, toda persona juiciosa se estremece ante el espectáculo que entonces sería de esperar con lo que manifiesta que poco confía en el fondo, en el aspecto de la religión y la conciencia moral. O del fundamento natural de la moral, cualquiera que ésta sea”.