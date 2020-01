Mascherano: "Estoy contento de volver a estar acá"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 29.01.2020 - Última actualización - 15:08

15:06

El experimentado mediocampista central de Estudiantes habló en la previa del partido entre su equipo y el Tate, que se jugará en el flamante estadio del “Pincha” este sábado, a las 19.40.

Movió el piso. La vuelta de Javier Mascherano al fútbol argentino fue una de las noticias más destacadas en el mercado de pases. Lo convenció Gabriel Milito, su ex compañero en la selección y actual técnico de Estudiantes, próximo rival de Unión. Foto: Gentileza La Nación

Luego de la fundamental y festejada victoria 1 a 0 sobre Argentinos Juniors, que llegó el viernes último al 15 de Abril como uno de los punteros en la reanudación de la Superliga (compartiendo la cima de la tabla con River), Unión irá a La Plata este sábado a las 19.40, con el arbitraje de Germán Delfino, para medirse con Estudiantes en el flamante estadio de 1 y 57.

Una de las más rutilantes transferencias en este “flaco” mercado de pases fue la de Javier Mascherano al equipo que dirige Gabriel Milito, con quien compartió varias veces diferentes seleccionados nacionales, en distintas competencias.

En la previa del choque entre “Tatengues” y “Pincharratas”, y tras debutar con la casaca de la entidad platense el sábado empatando 1 a 1 ante San Lorenzo en el Bajo Flores, el “Jefecito” brindó declaraciones a la prensa, resaltando lo feliz que se siente por haber vuelto a ser parte del fútbol de nuestro país.

El mediocampista de Estudiantes de La Plata reconoció sentirse “contento” por su regreso al fútbol argentino, luego de 14 años, que se dio contra el Ciclón por la fecha 17 de la Superliga: “Estoy contento de volver a estar acá, en mi país, tener a mis afectos cerca, poder compartir lo que más me gusta hacer con ellos, que no es poco”, declaró el ex futbolista del seleccionado argentino.

“Pasé prácticamente toda mi carrera afuera, lejos, sin que nadie te vea en vivo, que pocas personas puedan ir a verte. Eso me genera ilusión a mí: que mis amigos estén cerca”, continuó en diálogo con TyC Sports. Mascherano, de 35 años, además comparó su paso en distintas ligas del fútbol europeo y de China con su presente en el fútbol argentino con la camiseta del “Pincha” de La Plata.

“Más allá de que Europa te da la posibilidad de jugar en las ligas más atractivas del mundo, jugar competiciones como la Champions, la aventura en China fue diferente”, dijo. “Argentina te da lo que a uno le gusta sentir en cuanto a fútbol: respirar el vestuario de otra manera. No es ni mejor ni peor: es diferente. Eso me generaba mucha ilusión en el tramo final de mi carrera, volver a tener ese sentimiento y tomarme con ilusión esta etapa y ver si estoy a la altura de competir con jóvenes, con ganas”, continuó el “Jefecito”.

El futbolista surgido de la cantera de River Plate en 2003 se refirió por último a Diego Maradona, técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, rival de Estudiantes: “Diego le hace muy bien al fútbol argentino, le hace muy bien a él. Es una caricia al alma para él, que todo el mundo le demuestre su cariño, que Argentina le agradezca todo lo que hizo por el fútbol”, concluyó Javier Mascherano.

La “Gata” y “Chapita” jugarían contra Unión

Gabriel Milito decidió incluir a Gastón Fernández en el equipo titular que probó este martes de cara al partido del sábado frente a Unión, y además ensayó una línea de tres en el fondo y un doble punta con Martín Cauteruccio y Mateo Retegui.

En el ensayo de fútbol en City Bell el equipo se paró con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke y Juan Fuentes; Angel González, Iván Gómez, Javier Mascherano, Gastón Fernández y Lucas Rodríguez; Martín Cauteruccio y Mateo Retegui.

Si Milito ratifica el equipo con el correr de los días, habría tres variantes con respecto al empate frente a San Lorenzo: Iván Gómez por Iván Erquiaga, Gastón Fernández por Enzo Kalinski y Mateo Retegui por el uruguayo Diego García.

El equipo alternativo en tanto formó con Jerónimo Pourtau; Manuel Castro, Enzo Kalinski, Andrés Ayala e Iván Erquiaga; Darío Sarmiento, Nahuel Estévez, David Ayala y Diego García; Federico González y Mauro Díaz.

El lateral Mauricio Rosales trabajó diferenciado por una molestia y debió improvisar un lateral y dos centrales ante la salida de Gonzalo Jara, que jugará en Morelia de México, y Facundo Mura y Nazareno Colombo, afectados al seleccionado preolímpico.

Suena Úbeda

Su nombre: Santiago, su apellido: Úbeda, su puesto: mediocampista central, su club: Independiente Rivadavia de Mendoza (50 partidos), su edad: 23 años.

Estos datos corresponden al jugador por el que Unión habría pedido informes. Debutó en 2018 y tiene contrato con la “Lepra” mendocina hasta 2021. ¿Será el centrocampista que reforzará la mitad de la cancha del equipo de “Leo” Madelón?

¿Qué más?

Por lo que pudo averiguar El Litoral, además del mediocampista central, Unión está en busca de un marcador central, no obstante aún no han trascendido nombres. Lo que es seguro es que no está en la mira ningún delantero.