Miércoles 29.01.2020

17:45

Reclamo de acreedores a la Casa Rosada Piden plan, no les dan

Los tenedores de bonos de deuda argentina bajo legislación extranjera reclamaron al ministro de Economía que les muestre lo que haría, antes de concederle refinanciación. Martín Guzmán plantea primero negociar con el FMI; se encontrará con Georgieva, en el Vaticano, el día que Kicillof entraría en default.



Será el 5 de febrero en el Vaticano bajo la atenta mirada de Francisco. Ese día está agendada la reunión informal entre Kristalina Georgieva, titular del FMI y Martín Guzmán, ministro de Economía de la Argentina. Hay pocas certezas sobre la pretensión de la Casa Rosada de crecer antes de pagar la deuda; los dos llegan sin embargo con la convicción de q que Dios no es argentino y de que ese mismo día la provincia de Buenos Aires caería en default, un pagadiós a las puertas del infierno.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya anticipó que el próximo mes llegará al país una misión para “seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda”.



El vocero del organismo multilateral de crédito dijo que en la reunión mantenida el pasado martes entre el ministro Guzmán, y funcionarios del organismo “ambas partes reiteraron su disposición a continuar el diálogo en las próximas semanas”. Y sostuvo que “se espera una visita de la Misión del FMI a la República Argentina en febrero para seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda”.



Rice habló tras un encuentro que el ministro de Economía argentino mantuvo con Julie Kozack, número dos del Alejandro Werner director del Departamento del hemisferio occidental, y con Luis Cubeddu, jefe de misión del FMI para la Argentina



“El intercambio fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar del ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda”, destacó el vocero del organismo.



La reunión en Nueva York se extendió por casi tres horas y también participó el representante del Cono Sur ante el board del organismo de crédito multilateral, Sergio Chodos. Guzmán pudo así exponer los lineamientos generales de su estrategia para superar la crisis y también dio a conocer detalles de las medidas, en medio de aumentos de impuestos y disminución del rojo fiscal por vía de la inflación.



Sin ofrecer detalles, al finalizar el encuentro con los funcionarios del FMI, Guzmán se limitó a señalar que fue “muy productivo” y afirmó que se continúa “dando pasos” dado que “es parte de un proceso para la reforma integral” que el gobierno nacional todavía no detalla ni ante los acreedores privados externos ni ante la sociedad argentina.



El gobierno de Fernández sólo tiene en claro la táctica de lograr primero en acuerdo del FMI, una clave decisiva tras el stand by acordado en junio de 2018 por el gobierno de Macri, cuando la argentina obtuvo 55 mil millones de dólares de los cuales se giraron en 13 meses 44 mil. Es lo que el presidente llama “la campaña” más cara del mundo, que la Argentina ahora no puede pagar si no crece.



Kicillof y el “pagadiós”



No está oficialmente conformado; tampoco desmentido. Martín Guzmán habría reconocido ante inversores externos que solo un 26 por ciento de los tenedores privados del bono en discusión en Buenos Aires, habían aceptado la postergación del pago que venció el domingo último



Como si fuera un acto voluntario sin contraparte, Kicillof puso un “nuevo plazo” para que su deuda se reperfile. La aceptación del retraso vence el 5 de febrero, el mismo día que Georgieva y Guzmán tienen aceptado verse en el marco de un seminario sobre economía convocado por el Papa.



Los fondos de inversión, que son en realidad los acreedores de la deuda bonaerense, saben bien quiénes no aceptan el “emplazamiento” del mandatario bonaerense. “Necesitamos saber con qué recursos contaremos para hacer un programa”, exigen, atando la suerte de la provincia más grande del país a la renegociación nacional.



“Sostenibilidad”



El Frente de Todos consiguió dictamen favorable al proyecto de reestructuración de la deuda externa, para tratar el tema hoy en el recinto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya cuenta con los votos suficientes para la media sanción.



El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Finanzas, en el anexo C de la Cámara baja, se pasó a la firma del texto enviado por el Poder Ejecutivo, que cosechó 43 avales, en tanto que Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, decidió no acompañar el dictamen de mayoría, aunque acompañaría en el recinto.



La sesión de este miércoles, en cuyo temario también se incluirá el proyecto de reforma del Consenso Fiscal y la autorización del ingreso de tropas extranjeras al país, fue pedida formalmente por Máximo Kirchner; será la primera del año, en el marco del período de sesiones extraordinarias que dispuso el Poder Ejecutivo.



El subprocurador del Tesoro Nacional, Sebastián Soler, explicó que “el objetivo es restaurar la sostenibilidad de la deuda de manera que sea consistente con la posibilidad de que Argentina vuelva a crecer y con igualdad”.





Provincias

Gobernadores y líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y le hicieron saber que estaban dispuestos a votar el proyecto en general, pero exigían un compromiso público por parte del Poder Ejecutivo de que también se va a abordar la reestructuración de la deuda de las provincias con el Estado nacional.



A última hora de la tarde, se produjo una segunda reunión en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara baja, esta vez con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para acercar posiciones con Juntos por el Cambio, ya que el propósito del Gobierno, más allá de lograr la media sanción, es que el proyecto reciba la mayor cantidad de votos posibles para dar un mensaje institucional de fortaleza de la posición argentina ante los acreedores internacionales.



Autorización



El proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda autoriza a la autoridad de aplicación, es decir al Ministerio de Economía, “a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”. Además faculta al Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020 para “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera, por los montos nominales que determine el Poder Ejecutivo Nacional”.