Miércoles 29.01.2020

La tercera generación del modelo emblema y referente comercial de Hyundai en Argentina, lanzada en septiembre de 2018, recibió una actualización en el equipamiento de su gama. Además, marca el regreso de la versión Style. Llega importada de Corea del Sur y ya está a la venta en nuestro mercado.

Modelo 2020, otra vez con la versión Style La nueva gama de Hyundai Tucson

Hyundai presenta la nueva gama Tucson 2020 y entre lo más destacado se encuentra la incorporación del siguiente equipamiento de serie desde la versión Sunroof (además del techo panorámico con apertura eléctrica): Botón de arranque; Climatizador automático; Butaca eléctrica conductor; USB en plazas traseras (desde versión Style); Salidas de aire en plazas traseras (desde versión Style).



En definitiva, la gama 2020 ahora está compuesta por las siguientes versiones:



-Tucson Style (2.0 AT); Tucson Sunroof (2.0 AT); Tucson Full Premium (2.0 AT); Tucson Turbo (1.6 4WD AT); Tucson Full Premium Diésel (2.0 4WD AT).

Diseño exterior e interior



El frente con la parrilla en forma de cascada, correspondiente a la última firma de diseño global de Hyundai, está acompañado por los faros LED delanteros y traseros, completando con las llantas de aleación de 18 pulgadas.



El interior, en tanto, fue concebido con una orientación especial al conductor y presenta un tablero ergonómico que se fusiona perfectamente con la conectividad del vehículo. El pilar central, las butacas y las salidas de ventilación poseen espacios portaobjetos situados en las plazas delanteras y posteriores.



Tecnología



En este ítem, se destaca la pantalla táctil multimedia flotante de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, el cargador USB para las plazas traseras y la plataforma de carga inalámbrica (disponible en todas las versiones 4x4).



Seguridad



La Nueva Tucson 2020 mantiene la premisa de la marca en cuanto a seguridad se refiere. Toda la gama cuenta con un completísimo equipamiento, destacándose la carrocería con un uso extendido de acero avanzado de alta resistencia (51% del total utilizado) producido especialmente por Hyundai Steel que junto a la aplicación de un nuevo material adhesivo estructural (102 metros por unidad) hacen que la estructura de la New Tucson sea un 48% más rígida que la generación anterior.



Posee seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), control de freno en bajada y control de asistencia para arranque en pendiente, cámara de retroceso en pantalla central con sensores sonoros de marcha atrás, sensores delanteros y anclajes para asientos de bebé (ISOFIX con top tether).



Motorizaciones



El motor 2.0 CRDi otorga 185 CV a 4.000 rpm y 41 kg-m de torque entre 1.750 - 2.750 rpm. Se acopla a la caja automática de 8 velocidades, exclusiva de esta versión turbodiesel, que proporciona un cambio suave de marcha además de una respuesta rápida y una mejora en la eficiencia de consumo de combustible, que ya de por sí era excelente con la anterior transmisión.



El motor turbo naftero 1.6 T-GDi genera 177 CV a 5.500 rpm y 27.0 kg-m de torque máximo a 4.700 rpm, y asociado a la transmisión de doble embrague (DCT) de 7 velocidades proporciona una economía de combustible excepcional y una baja emisión de CO2 mientras aumenta de manera impresionante el rendimiento y la aceleración.



Finalmente está disponible el motor naftero 2.0 DOHC que ofrece 155 CV a 6.200 rpm y 19,6 kg-m de torque máximo a 4.000 revoluciones.

Premios internacionales



Multipremiada en todo el mundo, Tucson fue elegido Auto del Año en: Francia, Inglaterra, España, México, Rusia, India, Turquía, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Canadá. Además recibió la distinción AAA’s Top Vehicle Picks como mejor SUV compacta en EE.UU., el Premio de Diseño iF, el Vehicle Satisfaction Awards en EE.UU., y en materia de seguridad obtuvo Cinco Estrellas Euro NCAP, es 1° Grade Safety Rating y logró el 5 Star Safety Rating, entre muchos otros.



Por otro lado logró dos nuevas e importantísimas distinciones: el SUV más confiable de Estados Unidos otorgado por JD Power y en materia de seguridad, el Top Safety Pick por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).