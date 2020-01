https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 30.01.2020 - Última actualización - 13:48

13:47

Una relación marcada por la violencia de género, y un último episodio que siquiera una condena pudo prevenir. Tras escapar y denunciarlo, ella fue ubicada en un albergue afuera de la ciudad. Esta vez, él continuará detenido.

Quedó en prisión preventiva Secuestró a su exmujer y abusó de ella Una relación marcada por la violencia de género, y un último episodio que siquiera una condena pudo prevenir. Tras escapar y denunciarlo, ella fue ubicada en un albergue afuera de la ciudad. Esta vez, él continuará detenido. Una relación marcada por la violencia de género, y un último episodio que siquiera una condena pudo prevenir. Tras escapar y denunciarlo, ella fue ubicada en un albergue afuera de la ciudad. Esta vez, él continuará detenido.

“Ella ha denunciado en al menos 18 oportunidades las situaciones de excesiva violencia que ha vivido”, afirmó la fiscal María Celeste Minniti en la audiencia por la que quedó en prisión preventiva Darío Daniel R. D. (42). La investigación por múltiples hechos, de los cuales la mayoría ocurrió mediando violencia de género, no es la primera que se inicia sobre este hombre, que fue condenado a mediados de 2019 a dos años y un mes de prisión de cumplimiento condicional, por delitos -también- contra su expareja y madre de sus 4 hijos.



En la mencionada sentencia se le impusieron algunas medidas restrictivas de la libertad, como la prohibición de contacto y acercamiento con su ex, algo que incumplió el viernes 17 de enero de este año. Según la denuncia que ella radicó en la Comisaría de la Mujer, ese día había ido a Alto Verde a cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero cuando se bajó del colectivo urbano Darío Daniel R. D. la estaba esperando en la parada. “Me manoteó”, a ella y a la menor de sus hijos, de dos años, y “nos llevó a la casa y desde ahí no me largó más”.



La fiscal describió la semana que esta mujer debió compartir con su exmarido, durante la cual éste le pegaba, insultaba y amenazaba -a veces con un cuchillo-, la encerraba en la pieza y también abusaba sexualmente de ella: “Me obligó todo el tiempo a tener relaciones”.



“Yo soy inocente”



Según lo manifestado por la víctima, uno de los motivos por los que su ex la había secuestrado era que “quería que levante las denuncias” que radicó en su contra. Finalmente, la noche del 23 de enero logró escapar junto a su niña, y al otro día a la mañana se acercó al Área Mujer de la Municipalidad -lugar al que había asistido varias veces- donde le recomendaron que lo denunciara en la Comisaría de la Mujer.



Para la representante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Magalí Mazza, Darío Daniel R. D. y su exmujer mantienen una “relación familiar de violencia mutua”, algo acreditado por las sendas denuncias que él habría interpuesto contra ella. Además planteó que tanto “el secuestro -como- el abuso no están acreditados”.



El hombre decidió hacer uso de la palabra y declarar ante el juez Rodolfo Mingarini: “Yo soy inocente”. En su versión, se encontró con su exmujer y ella decidió libremente ir y permanecer en su casa.



Actualmente, la mujer y su hijita se encuentran en un albergue afuera de Santa Fe, pero esto es “una medida provisoria”. Atendiendo a esto, a que “la obligación de no acercarse era del imputado” y no de la víctima, y a que él podría incumplir -de dictarse- con las medidas alternativas, puestos que ya lo ha hecho, el juez Mingarini resolvió convertir la detención que Darío Daniel R. D. venía sufriendo en prisión preventiva.