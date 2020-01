https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colón presentó a sus refuerzos Brian Fernández: "Vine a aportar mi granito de arena"

Colón presentó a sus refuerzos este jueves por la noche y los jugadores brindaron algunas declaraciones a la prensa.

En la sala de conferencia se encontraban 5 de los 6 refuerzos rojinegros: Brian Fernández, Agustín Doffo, Rafael Delgado, Lucas Viatri y Bruno Bianchi.

Entre las declaraciones más destacadas, Brian Fernández expresó: "Vine para aportar mi granito de arena y para aportarle al club la mano que necesita”. Y agregó: “Tengo mis herramientas para ayudar al club y a la gente para que todos estemos contentos”.

“Ese será mi trabajo, un desafío difícil pero se irá logrando partido a partido. Estamos todos metidos en sacar la situación adelante, tenemos un plantel lindo, hermoso, grande y estamos muy tranquilos" Brian Fernández.

Luego, otro que habló fue Viatri, que comentó: "Creo que no hay mucho tiempo para adaptarse. Estuve un mes parado, hice hoy 20 minutos de fútbol. Hay que mentalizarse de lo que me toque jugar lo tengo que hacer de la mejor manera para luego no reprocharme nada. Hay que cuidarse y saber que tenemos finales por delante y hay que tomarlas como tal.

Finalmente, Bruno Bianchi también dialogó y dijo: "Estamos todos unidos, la decisión de venir al club fue para salir de esta situación. Queremos asumir esa responsabilidad ya que no se merece estar dónde está. Hay un plantel de mucha jerarquía”.