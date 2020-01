Seis Naciones: se reedita el "Torneo de los Torneos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este sábado comienza la versión 2020 del más antiguo de los certámenes del rugby universal, con un remozado lote de jugadores en la mayoría de los planteles y cuatro nuevos entrenadores. ESPN emitirá en directo todos los partidos.

Como cada comienzo de temporada y realzado por una historia que no tiene parangones, este fin de semana se pondrá en marcha el Seis Naciones 2020, certamen que se extenderá hasta el sábado 14 de marzo, cuando se dispute la quinta y última jornada.



Como no rememorar una vez más que todo comenzó en 1883 como Home Nations, con el formato que se extendería hasta 1909, con la participación de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.





Entre 1910 y 1931 pasó a ser el célebre Five Nations, con la incorporación de Francia, que entre 1932 y 1939 fue marginado, acusado de profesionalismo.





Finalmente, desde 1940 a 1999 volvió a su formato más tradicional; mientras que desde 2000 a la fecha, con la incorporación de Italia, pasó al actual Six Nations.





En cuanto al historial, Inglaterra es el que más títulos sumó hasta el momento: 28, en 123 participaciones. Luego se ubican: Gales con 27 (125); Francia con 17 (90); Irlanda y Escocia, con 14 títulos cada uno (125 participaciones para ambos); mientras que Italia nunca lo ganó, en 20 presencias.





La apertura





El match inaugural de este sábado, a las 11.15 de nuestro país, se escenificará en el Millennium Stadium de Cardiff, protagonizado por Gales (campeón-defensor) ante Italia.





El referee será el inglés Luke Pearce; asistido por su compatriota Matthew Carley y el neozelandés Mike Fraser; mientras que el TMO será el australiano James Leckie.





Gales alistará a: Wyn Jones, Ken Owens y Dillon Lewis; Jake Ball y Alun Wyn Jones (capitán); Aaron Wainwright, Justin Tipuric y Taulupe Faletau; Tomos Williams y Dan Biggar; Josh Adams, Hadleigh Parkes, George North, Johnny McNicholl y Leigh Halfpenny.



Suplentes: Ryan Elias, Rob Evans, Leon Brown, Cory Hill, Ross Moriarty, Rhys Webb, Jarrod Evans y Nick Tompkins.

Head Coach: Wayne Pivac.





Italia a: Andrea Lovotti, Luca Bigi (capitán) y Giosue Zilocchi; Alessandro Zanni y Niccolo Cannone; Jake Polledri, Sebastian Negri y Abraham Steyn;



Callum Braley y Tommaso Allan; Mattia Bellini, Carlo Canna, Luca Morisi, Leonardo Sato y Matteo Minozzi.





Suplentes: Federico Zani, Danilo Fischetti, Marco Riccioni, Dean Budd, Marco Lazzaroni, Giovanni Licata, Guglielmo Palazzani y Jayden Hayward.





Head Coach: Franco Smith.







En Dublin





El segundo match de este sábado comenzará a las 14, protagonizado por Irlanda ante Escocia, en el Aviva Stadium de Dublin.





El referee será el francés Mathieu Raynal; los asistentes: su compatriota Pascal Gaüzere y el argentino Federico Anselmi; mientras que el TMO será el neozelandés Glenn Newman.





Irlanda alistará a: Cian Healy, Rob Herring y Tadhg Furlong; Iain Henderson y James Ryan; CJ Stander, Josh van der Flier y Caelan Doris; Conor Murray y Jonathan Sexton (capitán); Jacob Stockdale, Bundee Aki, Garry Ringrose, Andrew Conway y Jordan Larmour.





Suplentes: Ronan Kelleher, Dave Kilcoyne, Andrew Porter, Devin Toner, Peter O’Mahony, John Cooney, Ross Byrne y Robbie Henshaw.





Head Coach: Andy Farrell.





Escocia a: Rory Sutherland, Fraser Brown y Zander Fagerson; Scott Cummings y Jonny Gray; Jamie Ritchie, Hamish Watson y Nick Haining; Ali Price y Adam Hastings; Blair Kinghorn, Sam Johnson, Huw Jones, Sean Maitland y Stuart Hogg (capitán).





Suplentes: Stuart McInally, Allan Dell, Simon Berghan, Ben Toolis, Cornell du Preez, George Horne, Rory Hutchinson y Chris Harris.





Head Coach: Gregor Towsend.





El domingo





Como es habitual desde hace varias ediciones, cada una de las jornadas -con excepción de la última- se completará el día domingo con el tercer partido. En este caso, estará a cargo de Francia con Inglaterra, constituyéndose en una de las atracciones principales de la apertura.





Será desde las 14 de nuestro país, en el imponente Stade de France de Saint-Denis; con el referato del galés Nigel Owens; asistido por el irlandés Adrew Brace y el neozelandés Brendon Pickerill; mientras que el TMO será el irlandés Brian MacNeice.





Francia alistará a: Ciryl Baille, Julien Marchand y Mohamed Haouas; Bernard Le Roux y Paul Willemse; Francois Cros, Charles Ollivon (capitán) y Gregory Alldritt; Antoine Dupont y Romain Ntamack; Damian Penaud, Gael Fickou, Virimi Vakatawa, Teddy Thomas y Anthony Bouthier.





Suplentes: Peato Mauvaka, Jefferson Poirot, Demba Bamba, Boris Palu, Cameron Woki, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert y Vincent Rattez.





Head Coach: Fabien Galthié.





Inglaterra a: Joe Marler, Jamie George y Kyle Sinckler; Maro Itoje y Charlie Ewels; Courtney Lawes, Sam Underhill y Tom Curry; Ben Youngs y George Ford; Elliot Daly, Owen Farrell (capitán), Manu Tuilagi, Jonny May y George Furbank.





Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge, Will Stuart, George Kruis, Lewis Ludlam, Willi Heinz, Ollie Devoto y Jonathan Joseph.