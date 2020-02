Un viaje que suma estaciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.02.2020

11:58

El proyecto musical encabezado por Mateo Sujatovich recorrerá los festivales veraniegos antes de desembarcar en su primer Gran Rex. Calentando motores para un gran 2020, el artista le contó a El Litoral su vivencia de este momento especial.

Conociendo Rusia, el proyecto musical liderado por Mateo Sujatovich anuncia su desembarco en la calle Corrientes con un soñado concierto en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 14 de mayo de 2020. Esto sucede en un gran momento artístico, escalando como referente en la escena de la “nueva música nacional” de la mano de “Cabildo y Juramento”, segundo material discográfico producido por Nico Cotton.

El año pasado fue clave para el “Ruso” Sujatovich, ya que se consolidó en Argentina con un público en crecimiento y con una proyección de expansión en el exterior. Conociendo Rusia llevó sus canciones a México, se presentó en Niceto Club (Caba), Studio Theater (Córdoba) y Guajira (La Plata) con entradas agotadas. Además, fue convocado para cantar en el acto de asunción presidencial 10 de diciembre en Plaza de Mayo y formó parte del line up de los principales festivales a nivel nacional como Lollapalooza, LNG, y comenzará el 2020 presentándose en Cosquín Rock y Rock en Baradero.

Mateo compartió sus sensaciones y vivencias con El Litoral, en el comienzo de un año que promete más sorpresas.

Expansión

—Pasaste de tocar a la siesta en el Lollapalooza (en marzo) a compartir con David Lebón un horario central en el festival por la asunción del nuevo gobierno (en diciembre). ¿Es una muestra del crecimiento durante 2019?

—Compartir con David Lebón fue uno de esos momentos únicos: estar tocando y compartiendo con un prócer, un tipo muy talentoso y también muy querido por el público, la gente de todo el país. La verdad es que está alineado con el crecimiento y con lo que está pasando con la banda.

—También en 2019 salió “Cabildo y Juramento”, producido por Nico Cotton, que trabajó con artistas del momento como Louta, Juan Ingaramo, Salvapantallas o ahora Zoe Gotusso solista. ¿Qué aportó para el resultado final?

—Bueno, Nico la verdad que aportó muchísimo como productor del disco. Es un tipo muy musical, muy profesional, hace sonar todo de un modo interesante. Y entre los dos la verdad que tuvimos mucha química para hacer el disco.

Sello propio

—Sos hijo de Leo Sujatovich, así que te criaste en un ambiente musical. ¿Qué te aportó ese contexto familiar?

—Claramente ser hijo de un músico para todos los que tenemos familia de músicos desde algún lado te toca. Aprendí muchas cosas, más que nada lo que está en el aire, de una transmisión de la casa, de la música que se escuchaba en casa, o escucharlo a él tocar, o verlo trabajar. Así que está en la sangre la transmisión.

—¿Cómo fue tu paso adelante personal, para encontrar tu propio sonido e influencias?

—Bueno, mi proceso personal... la verdad es que tengo 29 años y hago música desde que tengo 14; pasé por un montón de bandas, trabajé siendo guitarrista, compuse música para otros; hice un montón de cosas para un día encontrarme con Conociendo Rusia. Así que es importante valorar el camino para poder tomar las herramientas que uno tiene y llevarlas luego a cabo en el proyecto que sea.

—Conociendo Rusia es claramente un proyecto personal. ¿Hay una búsqueda particular en englobarlo bajo un nombre de banda?

—El nombre del proyecto nace en un punto pensando en no poner un nombre personal. Me gustaba más jugar con un mundo que con sólo mi nombre, que me aburría un poco en ese momento pensarlo así. Disfruto un poco de Conociendo Rusia y de los mundos que me propone también el nombre.

Para adelante

—Arrancás el año en festivales como Cosquín Rock y Rock en Baradero y ya tenés tu primer Gran Rex previsto para el 14 de mayo. ¿Cómo se fue armando esta grilla y qué expectativas tenés para cada una de estas instancias?

—Sí, hay un montón de festivales este año: tanto el Baradero, el Cosquín, el Buena Vibra. Son todas fechas muy lindas, que me dan mucha energía para terminar en el Gran Rex: para desembocar ahí, es un sueño tocar en el Gran Rex. Estoy pensando todos los días en ese show, muy ilusionado. Así que estoy disfrutando mucho de todo este proceso.