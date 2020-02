El Senado habilita el debate por la renegociación de la deuda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 03.02.2020

La Cámara alta tratará el miércoles la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, y que ya obtuvo sanción en Diputados con un amplio apoyo tanto del oficialismo como de la oposición.

La Cámara alta tratará el miércoles la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, y que ya obtuvo sanción en Diputados con un amplio apoyo tanto del oficialismo como de la oposición.

El proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa será debatido en el Senado el miércoles 5 de febrero, desde las 10 en una Sesión Especial solicitada por el Frente para la Victoria. Un día antes, el martes, a las 11, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá para emitir dictamen del proyecto venido en revisión de la Cámara baja.



Previamente, la Comisión deberá ser constituida formalmente, aunque ya fue elegido su presidente, el peronista cordobés Carlos Caserio. Durante el encuentro deberá designarse al resto de las autoridades y se presume que la vicepresidencia del cuerpo recaerá en uno de los senadores de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos tendrá amplia mayoría: ocupará 10 lugares sobre 17.



Dado que el despacho no tendrá los siete días de vigencia, requerirá de una mayoría especial de dos tercios para su tratamiento sobre tablas. En Diputados, el proyecto que declara ‘prioritaria para el interés de la República Argentina‘ la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa bajo jurisdicción extranjera, fue aprobado con 224 positivos y dos en contra por parte del Frente de Izquierda, pero en el Senado no hay legisladores de esa extracción partidaria por lo que se espera que se alcance la unanimidad en el voto a favor de la iniciativa.



El proyecto será puesto a discusión el mismo día en que el presidente Alberto Fernández finalice su gira por Europa, tras haber mantenido reuniones con el papa Francisco y los jefes de estado de Italia, Alemania, España y Francia y con autoridades de organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). La iniciativa resulta prioritaria para el gobierno en medio de la negociación que lleva adelante con los acreedores externos, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Lupa en los pliegos



El temario de la sesión extraordinaria -la primera del año en la Cámara alta- también contempla el tratamiento de los pliegos de embajadores de Jorge Argüello, propuesto para ocupar la sede de Washington como representante ante Estados Unidos; del diputado nacional saliente Daniel Scioli, designado en Brasil; del ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri en Israel; del ex mandatario chaqueño Domingo Peppo en Paraguay; del ex ministro de Justicia Alberto Iribarne en Uruguay; del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, en Perú; y de Rodolfo Gil en Portugal.



También se votarán los pliegos del exsenador nacional Fernando “Pino” Solanas, que desembarcará en la UNESCO; y del exdiputado nacional del ARI Carlos Raimundi como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Y además se dará ingreso a pliegos de embajadores plenipotenciarios enviados por el Poder Ejecutivo en la última semana, así como la postulación del juez federal Daniel Rafecas a la Procuración General de la Nación.