https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 03.02.2020 - Última actualización - 19:43

19:41

Un abogado de Harvey Weinstein confrontó a su acusador en la corte el lunes con correos electrónicos amistosos que envió al productor de Hollywood después de una presunta violación, sugiriendo que la mujer tuvo una relación sexual consensuada para avanzar en su carrera como actriz.

"Para avanzar en su carrera" Caso Weinstein: la defensa sostiene que la denunciante consintió el contacto físico Un abogado de Harvey Weinstein confrontó a su acusador en la corte el lunes con correos electrónicos amistosos que envió al productor de Hollywood después de una presunta violación, sugiriendo que la mujer tuvo una relación sexual consensuada para avanzar en su carrera como actriz. Un abogado de Harvey Weinstein confrontó a su acusador en la corte el lunes con correos electrónicos amistosos que envió al productor de Hollywood después de una presunta violación, sugiriendo que la mujer tuvo una relación sexual consensuada para avanzar en su carrera como actriz.

Jessica Mann, de 34 años, fue presionada para explicar por qué conoció a Weinstein el día después del presunto ataque y si estaba manipulando al magnate de la película una vez poderoso, cuyo juicio por violación en Nueva York entró en su tercera semana de testimonio. El viernes, Mann testificó que Weinstein la violó en una habitación de hotel de Manhattan en marzo de 2013, temprano en lo que ella describió como una relación "extremadamente degradante" con él. Ella dijo que la relación continuó de alguna forma durante años después de eso.

El ex productor de 67 años se declaró inocente de violar a Mann y agredir sexualmente a otra mujer, Mimi Haleyi. Se enfrenta a cadena perpetua si se lo encuentra culpable de agresión sexual depredadora, el cargo más grave. Desde 2017, más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada.

"Nos dijiste que estabas dispuesto a acostarte con Harvey Weinstein porque no querías que arruinara tu carrera como actor, ¿es correcto?", Preguntó la abogada de Weinstein, Donna Rotunno. "No quería que lastimara mi carrera como actor", respondió Mann. Rotunno respondió: "No tenías una carrera que lastimar". "Estaba construyendo uno", respondió Mann.

Rotunno preguntó si Mann "manipuló" a Weinstein cuando ella le envió mensajes amistosos y pidió verlo, a pesar de que no se sentía atraída por él. "Cómo lo manejé para sobrevivir y procesarlo, sí, supongo que se podría decir manipulación", respondió Mann. Rotunno también le preguntó a Mann sobre el día de la presunta violación, citando el testimonio que dio el viernes en el que dijo que su "peor pesadilla" sería que su amiga y agente la vieran salir de una habitación de hotel con Weinstein.

"Tu peor pesadilla, Jessica, en tus palabras, no fue el hecho de que te acabaran de tomar contra tu voluntad en un hotel", dijo Rotunno. "Sus palabras." El abuso es vergonzoso, así que sí", dijo Mann. Mann también dijo bajo el interrogatorio de Rotunno que había conocido a Weinstein voluntariamente el día después de la presunta violación.

Rotunno continuó mostrándole a Mann un correo electrónico que le envió a Weinstein varios meses después en el que le dio su nueva información de contacto y le dijo que estaría "feliz de ver su sonrisa". Mann dijo que a menudo había enviado correos electrónicos a Weinstein para evitar que se enojara. "Quería que supiera que estábamos bien y que no era una amenaza", dijo.

Weinstein, quien produjo películas como "El paciente inglés" y "Shakespeare in Love", ha negado cualquier sexo no consensuado.El j uicio es ampliamente visto como un hito en el movimiento #MeToo, en el que las mujeres han acusado a los hombres poderosos en los negocios, el entretenimiento, los medios y la política de conducta sexual inapropiada.