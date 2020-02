Pymes piden frenar ejecuciones bancarias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 04.02.2020 - Última actualización - 16:53

16:47

Sostienen que es necesario reperfilar pasivos.

Tras la feria judicial, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), le solicitó a autoridad monetaria que detenga cualquier ejecución que pudieran tomar los bancos en las próximas semanas contra las pymes y definir un esquema de reperfilamiento de los pasivos que mantienen con ellos.



De acuerdo a la Came, existe entre las pymes un temor de que a partir de la finalización de la feria judicial “haya ejecuciones de garantías por deudas atrasadas”. Y alertó que si eso ocurriera, “centenares de pymes quedarán al borde de la quiebra”.



Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la deuda de las pymes con los bancos asciende a casi $ 400 mil millones. Sin embargo, la principal preocupación es el costo, ya que sólo por intereses calculó que se destinan más de $ 16 mil millones al mes, “lo que viene generando atrasos inevitables en una coyuntura económica que no ayuda”.



En el comunicado, la Came advierte también que “la situación financiera de las pymes es muy comprometida”.



“Las pymes mantienen en la actualidad un stock de deuda en pesos con los bancos por 236.663 millones y en dólares por 2581 millones, sumando un monto total equivalente a casi 400 mil millones de pesos. Pero no es capital adeudado en sí lo que más dificulta su repago, sino las tasas altas que conllevan esas deudas”, aseguró la Came.



Debe recordarse que en su último Informe sobre Bancos, el Bcra indicó que la tasa de morosidad de las empresas se multiplicó por más de 5 veces en los últimos 18 meses, pasando de 1,1% a 5,7% en noviembre de 2019, último dato disponible. La tasa de mora llegó así a su nivel más elevado desde que la autoridad monetaria comenzó a difundir esa ratio, en diciembre de 2006.



>> Prepagas no abonan aumento

Las prepagas no pagarán el aumento de $ 4.000 dispuesto por el Gobierno. Este martes debían abonar a los empleados la suma fija, pero ya avisaron que no lo harán. En Trabajo se llevan adelante negociaciones con las empresas, pero hasta el momento no arribaron a ningún acuerdo.

Debe recordarse que las empresas del sector aumentaron las cuotas de los planes un 62,1% en 2019 cuando la inflación general de precios fue de 53,8%. Ahora sostienen que el sector atraviesa una “crisis terminal” y le avisaron el Ministerio de Trabajo que no pueden hacer frente al “incremento solidario” de $ 4.000 a cuenta de paritarias dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.

“En diciembre de 2019 presentamos ante distintas autoridades nacionales un extenso proyecto de Implementación de Medidas Fiscales de Protección del Sector. Lamentablemente, los problemas de fondo que explicitamos no fueron solucionados, sino que por el contrario, se agravaron, llevándonos a una crisis severa y de características terminales. Sin dejar de entender añaden en la nota- la importancia que tiene dicho aumento en la economía de nuestros trabajadores, es necesario destacar el impacto negativo que provoca la suba en las ya golpeadas economías de las empresas prestadoras de salud”, explicaron en nota enviada al gobierno.



>>Plazos fijos UVA

Los bancos Hipotecario, Icbc, Galicia, Santander, Provincia, Ciudad, Hsbc, Macro, Bbva y Patagonia ofrecen desde este martes plazos fijos UVA precancelables en 30 días. En el Hipotecario aseguraron que este tipo de plazo fijo se podrá precancelar a partir del día 30 desde cualquier vía también, más allá del canal en que se originó, aunque por la web sólo podrá hacerse desde un canal propio del banco. La tasa se acordará al momento de crear el plazo fijo y la precancelación deberá pedirse con cinco días de anticipación.