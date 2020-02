https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.02.2020

El base argentino de 14 años, que jugó en el equipo superior de Peñarol de Mar del Plata, fue reclutado por la entidad “merengue”. Compartirá una semana de entrenamientos y jugará la Minicopa Endesa.

El base argentino Fernando Zustovich, un crack de apenas 14 años que ya debutó con la camiseta de Peñarol de Mar del Plata y que fue reclutado por el Real Madrid, aseguró que estar en el club español “es una experiencia inolvidable”, tras haber entrenado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. “Estar en Real Madrid es una experiencia inolvidable. Tal vez algún día el destino me ubique acá, pero nunca pensé que podía llegar a vestir esta camiseta, y ahora estoy haciendo lo que amo y en Madrid”, describió el adolescente de 14 años en una charla con Télam.

Zustovich fue invitado por el Madrid a entrenarse durante una semana y participará con el club “Blanco” de la Minicopa Endesa durante este mes. “Es un orgullo que me hayan mirado porque tienen siempre en su órbita a miles de basquetbolistas y se decidieron por mí. En principio es una invitación que lógicamente me genera compromiso, respeto y requiere mi concentración absoluta en cada entrenamiento, como hago con Peñarol, club al que pertenezco”, afirmó el juvenil apodado “Achi”, quien tomó contacto con las figuras argentinas del Madrid.

El marplatense se juntó en la capital española con sus compatriotas Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Gabriel Deck, quien le regaló una camiseta, y pudo escuchar los consejos de tres de las figuras del Seleccionado de la Argentina. En cuanto se le consultó sobre su encuentro con los tres subcampeones mundiales se vio el orgullo manifestado en sus palabras.

El juvenil, que vivió un sueño desde el primer día que se puso la remera “merengue”, detalló: “Hablé un rato con ellos pero con Campazzo me quedé más tiempo porque los dos jugamos en Peñarol y me pidió que mantenga mi trabajo duro y que la constancia es clave en la carrera”. Zustovich mide 1.83, una altura importante por su edad y su posición en el rectángulo de juego, aunque sus 14 años se notan en el tono de voz durante la entrevista telefónica con Télam.

Su nombre se popularizó en las redes cuando hace unos meses anotó 78 tantos con Peñarol en tan solamente 20 minutos de juego, que es lo máximo que puede permanecer en una cancha de acuerdo al reglamento. Aquella jornada del Argentino U13 de Clubes ante Bolívar de Carlos Paz, cuando su equipo cayó por 113-112, marcó un antes y un después porque su nombre fue foco de debates entre los fanáticos y algunos periodistas que preguntaron si era lógico que un jugador de su nivel compitiera en el certamen juvenil.

“Al principio me sorprendió un poco el revuelo que se armó, luego con la contención de mi familia y de otros compañeros que se sumaron, al igual que grandes ex jugadores como Bruno Lábaque, Lucas Victoriano y Hernán Montenegro, entre otros, me quedé tranquilo y supe que son cosas que suceden”, recordó. “El partido en su momento era clave para pasar de instancia y no se podía planificar nada. Ahora mi pregunta es ¿quién no quiere ganar un partido importante? Todos queríamos ganar, así que me quedé tranquilo con mi gente”, explicó.

Al volver al tema de Real Madrid, donde conoció al entrenador mayor, Pablo Laso, y en donde curiosamente compartirá plantel con su hijo, Axel, en la Mini Copa del Rey (del 13 al 16 de febrero), Zustovich describió: “Es la competencia infantil más importante del país. Pondré todo de mí para quedarnos con el título”.

Asimismo, el base contó que su referente en el puesto es Campazzo, a quien definió como “espejo” y deseó hacer “cosas como las que realiza él en la cancha”. Además, agregó que el base esloveno de Dallas Mavericks, en la NBA, Luka Doncic, “lo vuelve loco” y recordó que el europeo “también jugó en Real Madrid”.

“Mi objetivo es jugar en Europa. Ahora tengo una chance de mostrarme y no sé si se terminará dando ya o habrá que esperar. Hay que ver qué depara el destino y cómo se va dando todo”, concluyó Zustovich, quien está en España acompañado por su padre Erardo.



Aguacateros quedó eliminado en semifinales

Aguacateros de Michoacán, que dirige el técnico argentino Nicolás Casalánguida, quedó eliminado de la competencia, al perder con Soles de Mexicali, por 89-83, y ser derrotado en la final de la Conferencia Oeste del básquetbol de México. El conjunto de Michoacán desperdició una ventaja 3-2 en la serie, cayó dos veces consecutivas (el sábado último había perdido por 88-84) y terminó despidiéndose del certamen.

El escolta bahiense Lucio Redivo actuó para el equipo del chubutense Casalánguida durante 26 minutos. El ex jugador de Bahía Basket aportó 9 tantos (0-1 en dobles, 2-2 en triples, 3-3 en libres), 3 asistencias y un rebote. En Aguacateros, además, jugaron los estadounidenses Rodney Green (ex Instituto de Córdoba), que acumuló 20 unidades, 4 rebotes y 4 pases gol; Donald Sims (ex San Lorenzo), que sumó 18 tantos, 2 robos y 2 asistencias; y Jerome Meyinsse (ex San Lorenzo), con un saldo de 13 puntos, 3 rebotes y 2 pases gol.

En Soles se desempeñó el pivote nacionalizado argentino Daniel Amigo (es oriundo de la ciudad de El Paso, EE.UU.), quien finalizó con 4 puntos, 4 asistencias y 2 rebotes en 14m. El otro finalista y ganador de la Conferencia Este es Fuerza Regia de Monterrey, que superó por 83-66 a Mineros de Zacatecas y definió la llave por un ajustado 4-3. El equipo regiomontano contó con una discreta participación del base bonaerense Cristian Cortés (ex Obras Basket), que terminó con una planilla de 3 puntos, 2 asistencias, un recupero y un rebote en casi 16m.