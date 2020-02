Ley de necesidad: Diputados exige ver números oficiales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Frente Progresista reclama que se difundan los estados contables certificados. Siguen en la Cámara baja las diferencias que, en la Casa Gris, comenzaron a revisarse en las reuniones entre el gobierno y la oposición.

Por unanimidad, Diputados aprobó una comunicación -que contiene un pedido de informes- que reclama datos detallados sobre los estados contables de varias cuentas oficiales.

El expediente impulsado por la oposición -que tiene la mayoría en la Cámara baja de Santa Fe- pide acceder a la información oficial sobre el Fuco (Fondo Único de Cuentas Oficiales), lo efectivamente utilizado de ese asiento, el total de plazos fijos en disponibilidad y los saldos del Tesoro Provincial, en todos los casos al 31 de enero de este año.

El pedido del diputado radical Sergio Basile, acompañado por otros miembros del interbloque del FPCyS, destaca que la discusión sobre la situación económica de la provincia para la sanción de una ley de necesidad pública, debe apoyarse en números que no estén sujetos a la interpretaciones. Es decir, como apuntó su par de bloque, Jimena Senn, “que se divulguen los números certificados por la Contaduría de la Provincia”, al tiempo que reclamó información “certera” para el debate.

El déficit de la Caja

En tanto, la diputada socialista Clara García subrayó que el gobierno provincial debe sostener el criterio de la gestión anterior respecto del déficit de la Caja de Jubilaciones, a propósito de la compensación económica a que está obligada la Nación para con Santa Fe.

García lamentó la posición pública del ministro de Economía Walter Agosto que en lugar de sostener que la deuda nacional con la provincia es por $ 5.000 millones, aceptó en declaraciones periodísticas el criterio del gobierno central por dos mil millones menos.

La legisladora recordó que de forma unilateral el gobierno nacional anterior requirió información sobre 4.800 beneficiarios de pensiones que la Caja no ha podido entregar aún. Por ejemplo, el número de Cuil de jubilados fallecidos (que generaron pensiones) y cuya vida laboral fue anterior a la creación citado código. Ese mecanismo de control -explicó- es el que ha hecho que la Nación pague menos.

Tras aclarar que en enero, el presidente Alberto Fernández convocó a los gobernadores para abonar parcialmente dos cuotas de 2019, recordó que el gobierno nacional anterior las había dejado impagas. Y subrayó que Santa Fe hoy acepta que no se le reconozcan derechos económicos de los que sí gozan otras provincias, respecto de cómo se calcula el déficit de su Caja. Indicó que lo pagado debió ser cobrado en marzo de 2019 y luego se dividió en cuotas, que tampoco se terminaron de abonar.

García reclamó al gobernador Perotti que convoque a la oposición de la provincia para reclamar en conjunto ante la Nación el pago correcto del déficit previsional y lo comparó con la decisión del ex gobernador Hermes Binner de acudir a la Corte, “junto al ex gobernador Jorge Obeid, el ex gobernador Carlos Reutemann y los legisladores de todos los partidos políticos”.

Leyó un discurso del entonces senador nacional por Santa Fe, en el que el rafaelino subrayaba el valor de que la Corte haya resuelto en favor de la provincia “lo que la política no ha podido resolver”. E insistió “queremos acompañarlo, señor gobernador”.

Sin respuesta

El bloque de diputados del oficialismo, en minoría, optó por no responder a las críticas que desde la oposición se lanzaron sobre la gestión que aún no ha cumplido dos meses. Seguramente, se trata de una estrategia en vías de lograr el consenso de la Cámara para la sanción de las leyes que impulsa el Ejecutivo y que aún no ha enviado para continuar con las consultas a distintos sectores.

Preocupa la suba de adicionales a la Policía

Bajo la idea de que debe buscarse alguna alternativa que no dañe la actividad deportiva, en especial en el interior de la provincia, la Cámara de Diputados discutió al momento de tratar los pedidos sobre tablas y durante las manifestaciones respecto de la actualización de los adicionales para la policía.

Las horas extras que deben pagar los clubes para garantizar los espectáculos públicos pasaron, para las instituciones de la primera división de fútbol, de unos 500 pesos por partido y por agente a más de 1.400.

Gabriel Real (PDP-FPCyS) expuso el tema y logró una inmediata repercusión favorable, dentro y fuera de la oposición. Entre otros, Oscar Martínez (PJ) dijo que estaba la tanto del encuentro que directivos de Unión, Colón, Newell’s, Rosario Central y Atlético de Rafaela mantuvieron con miembros del bloque de senadores del PJ. Y que en ese encuentro primó el consenso para encontrar una alternativa.

En las exposiciones de los diputados, sin distinción de partidos políticos, existió la coincidencia de que debe ser reconocido el trabajo de los policías que cumplen con tareas fuera de sus horarios de servicio, pero se advirtió con claridad que la actividad de las ligas del interior, tanto de fútbol como de básquet, es “insostenible” con los nuevos costos.

Aborto

El bloque de diputados Somos Vida y Familia -que forman cuatro legisladores que se apartaron de la bancada Somos Vida (a secas) que lidera Amalia Granata- expuso su enojo con el anuncio del presidente Alberto Fernández de enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley en favor de la “despenalización del aborto” (no ya del “derecho” a la interrupción del embarazo).

Los diputados Nicolás Mayorás y Natalia Armas Belavi también se quejaron de la existencia de un protocolo en Santa Fe que -desde hace años- define cómo debe actuar la salud pública ante los abortos que contempla la legislación vigente (que data de la década del ‘20).

Los discursos también abordaron con duras críticas porque “se ha devaluado el derecho a la vida” la adhesión del gobierno provincial de Santa Fe al nuevo protocolo dictado por la Casa Rosada.

Arnaldo Ghione recordó el reciente debate en el Congreso, habilitado por el presidente Mauricio Macri, en el que no prosperó en el Senado un proyecto que aprobara Diputados. Y citó el discurso de Luis Contigiani (entonces electo por el FPCyS) en contra del aborto.

Fondos

Antes de la sesión, los jefes de los distintos bloques del oficialismo y la oposición acordaron que el secretario de administración de la Cámara de Diputados, Mariano Cubertino reclame formalmente, por nota a la Casa Gris, las partidas correspondientes al Poder Legislativo.