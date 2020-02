https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 07.02.2020 - Última actualización - 9:52

9:49

La diputada provincial alertó sobre la eliminación de toda estructura específica para juventudes en el nuevo organigrama de la gestión provincial y solicitó un informe al Ejecutivo. “Lejos de estar perdida, las juventudes quieren participar, generar, crear y ser parte, y hoy esta gestión los deja sin las herramientas que le permitían hacerlo”, afirmó

La diputada solicitó un informe al Ejecutivo Gisel Mahmud: "Hoy Santa Fe no tiene ni Gabinete Joven ni jóvenes en el gabinete, ni políticas de juventudes" La diputada provincial alertó sobre la eliminación de toda estructura específica para juventudes en el nuevo organigrama de la gestión provincial y solicitó un informe al Ejecutivo. “Lejos de estar perdida, las juventudes quieren participar, generar, crear y ser parte, y hoy esta gestión los deja sin las herramientas que le permitían hacerlo”, afirmó La diputada provincial alertó sobre la eliminación de toda estructura específica para juventudes en el nuevo organigrama de la gestión provincial y solicitó un informe al Ejecutivo. “Lejos de estar perdida, las juventudes quieren participar, generar, crear y ser parte, y hoy esta gestión los deja sin las herramientas que le permitían hacerlo”, afirmó

La diputada provincial del bloque Socialista Gisel Mahmud expresó su preocupación por la ausencia de estructura en ministerios o secretarías del gobierno provincial destinada a la implementación de políticas dirigidas a las juventudes de la provincia de Santa Fe, y solicitó un informe al Ejecutivo para que detalle cuáles son los programas de gestión que se prevén para las y los jóvenes santafesinos, y desde qué áreas se ejecutarán.

La presentación del proyecto de comunicación ingresado en la Cámara de Diputados provincial se origina a raíz de la publicación del organigrama de la nueva estructura de la gestión provincial donde no se contempla, ni en ministerio ni secretaría, ningún área específica para la implementación de políticas dirigidas a las juventudes de la provincia de Santa Fe.

Mahmud explicó que “hoy en día alrededor de 800.000 santafesinas y santafesinos tienen entre 15 y 29 años, lo que constituye un 20% de nuestra población. Es un error, o una mala decisión, que un gobierno, del signo que sea, no contemple espacios o estructuras destinadas para las juventudes. Los debates que hoy tenemos socialmente se comienzan a saldar cuando las voces de las y los jóvenes tienen lugar mediante verdaderas políticas públicas, y eso no está pasando en esta gestión provincial”.

“En el año 2008, el entonces gobernador Hermes Binner inició un recorrido en materia de políticas de juventudes creando el Gabinete Joven, con el objetivo inicial de poner en común ideas y proyectos desde donde intervenir de manera transversal y directa en la construcción de políticas públicas por y para jóvenes. Aquellos primeros 8 años constituyeron un intenso proceso de aprendizaje y trabajo, lo que permitió que al comenzar la gestión del gobernador Miguel Lifschitz, se defina dar un paso adelante en la jerarquización para fortalecer una agenda común generada por y para los y las jóvenes de la provincia a partir de la creación de la Secretaría de políticas de juventudes dentro del Ministerio de Gobierno y reforma del Estado”, afirmó la diputada.

“Durante los 12 años del gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social entendimos que las inquietudes, demandas y sueños de los y las jóvenes necesitan de políticas generadas junto a ellos y ellas, con una fuerte convicción de que no son meros destinatarios de la política pública, sino sujetos activos centrales de nuestra sociedad para el desarrollo de la provincia. De eso, a no tener completamente nada nos parece un retroceso inmenso que las juventudes no estamos dispuestas a afrontar”, agregó.

En este sentido, la legisladora alertó: “Iniciativas que nos permitían generar emprendimientos productivos, como Emprende Joven, o Raíces que posibilitaba el desarrollo de jóvenes emprendedores en zonas rurales; incluso el Nueva Oportunidad que capacitaba con herramientas concretas para el fortalecimiento de vínculos sociales a jóvenes en situación de vulnerabilidad social; programas como el Ingenia, para promover el desarrollo de proyectos que surgen de ellos mismos, sólo por citar algunos, se gestaron y llevaron adelante a partir de la participación activa de nuestras juventudes. Cuando las juventudes tienen espacios, se les da participación y voz, se puede hacer desde el Estado muchas cosas para transformar la sociedad, y nos preocupa que esto no vaya a pasar”.

Mahmud adelantó que impulsará nuevamente desde la Legislatura provincial una Ley Provincial de Juventudes, retomando el proyecto presentado por el diputado mandato cumplido Paco Garibaldi, junto a miles de jóvenes en 2014, "para que las políticas de juventudes sean una verdadera política de Estado y no rehenes de las decisiones políticas de turno”.