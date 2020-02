https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 09.02.2020

13:40

Superliga Argentina de Fútbol Unión enfrenta a River en busca de otra noche mágica

Después de la notable actuación ante Atlético Mineiro y con la expectativa y la alegría en carne viva de sus hinchas, Unión se dispone a vivir esta noche una de esas jornadas que se recordarán por siempre con la visita del puntero del torneo, para muchos el mejor equipo de Sudamérica.

Unión y River jugarán uno de los partidos más atractivos de la jornada y a cancha llena. Pero el ingrediente del gran triunfo del jueves, agrega ilusión y optimismo en la parcialidad tatengue.

Madelón quiere seguir “comprando bronce para la estatua” y por eso buscará lo que para muchos se ha tornado imposible: vencer al River del “Muñeco” Gallardo. No contará con Bottinelli, expulsado ante Estudiantes, por lo que se correrá Corvalán a la zaga y aparecerá Milo para marcar la punta izquierda. En el mediocampo, el único retoque será el retorno de Bonifacio como titular en lugar de Cabrera, mientras que arriba se apostará a la presencia de dos delanteros con características similares como Mazzola y Bou, tratando de capitalizar una defensa que tendrá la subida permanente de los laterales y que muchas veces puede quedar mano a mano con los puntas rojiblancos, aunque Gallardo ha decidido jugar con tres defensores centrales.

De hecho que River es un equipo que plantea un fútbol intenso y ofensivo. En cuanto a la intensidad, Unión no le va en zaga. Ocurre que la gran mayoría de los que jugarán esta noche, vienen de jugar un partido extenuante ante Mineiro. Por eso, será fundamental aguantar el ritmo que seguramente le va a imprimir River al partido, con Montiel y Casco convertidos en extremos por los laterales y con la ya apuntada incidencia de Enzo Pérez, Nacho Fernández y De la Cruz en la generación de juego para aprovechar la voracidad de los dos delanteros.

Atrás, Madelón optó por la solución inmediata: correr a Corvalán y que juegue Milo por la punta. En Mar del Plata, Milo jugó varias veces de marcador central ante la lesión del pibe Godoy, que viajó para hacer la pretemporada. Ahora se sumó el colombiano Caicedo, pero el técnico prefiere que espere la chance para debutar y no arriesgarlo en un partido muy difícil y ante dos delanteros que están en un gran momento: Borré y Suárez, este último gran figura ante los santiagueños en el último partido.

Los “millonarios” tienen 36 puntos (ahora igual que Boca, aunque con un partido menos) y una serie de tres victorias consecutivas, sobre Independiente (2-1), Godoy Cruz (1-0) y Central Córdoba de Santiago del Estero (2-0), todas conseguidas con un rendimiento muy alto de juego.El exitoso DT riverplatense fue sometido esta semana a una operación por cálculos renales que lo tuvieron a maltraer.

Si bien acompañará al plantel a Santa Fe, aún no sabe si dirigirá al equipo o bien se quedará en una cabina del estadio y delegará esa función en su inseparable ayudante Matías Biscay, algo que decidirá sobre la hora del partido.

En cuanto a lo futbolístico, habrá una variante respecto de la formación que superó a los santiagueños: será el regreso de Javier Pinola por el chileno Paulo Díaz, quien fue expulsado en la fecha pasada con tarjeta roja directa y recibió dos partidos de suspensión.

El resto serán los que salen de memoria, con Ignacio “Nacho” Fernández y Nicolás De La Cruz en la generación de juego, el colombiano Rafael Santos Borré y el cordobés Matías Suárez en la delantera y el acompañamiento de los laterales bien adelantados, Gonzalo Montiel y en especial Milton Casco, quien atraviesa el mejor momento de su carrera.

El historial entre ambos en la máxima categoría favorece a River con 27 victorias en 66 partidos, contra 15 de Unión y 24 empates. De todos modos, hubieron choques en el 15 de Abril que resultaron muy favorables a Unión, incluyendo dos goleadas en la década del 80.

La vez que Unión cedió la localía

Es uno de esos partidos que quedó grabado en el recuerdo y para siempre. Cuando mencionábamos los partidos más trascendentes de la historia de Unión, antes de enfrentar a Mineiro, quizás no le dábamos la importancia a aquél de 1975, el día del famoso “Rodrigazo” (el aumento de precios y tarifas que dictó el entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo), cuando Unión cedió la condición de local y “recibió” a River en la cancha de Vélez.

El partido terminó 2 a 0 a favor de Unión, con goles de Mastrángelo y Luque, con el adicional de un penal que el “Loco” Gatti le atajó al “Beto” Alonso. Ganó el partido y se trajo toda la recaudación, luego de una decisión que tomó la directiva de Super Manuel Corral, el presidente de esos tiempos, que generó rechazo en la gente y que se “dibujó” bajo el pretexto de obras en el estadio, las que luego se iniciaron para cambiar la fisonomía del 15 de Abril, por ese entonces con tribunas de madera.

La historia también cuenta que el Toto Lorenzo, técnico del equipo, dio la charla técnica e hizo cambiar a los jugadores en el micro y a varias cuadras del estadio (repleto de “bote a bote”) con un solo objetivo: “poner nerviosos a los de River”.

Gallardo nunca dirigió en la avenida

Es cierto que el River de Gallardo nunca enfrentó a Unión, en Santa Fe, por lo que el partido de esta noche será el primero que el “Muñeco” dirigirá en el estadio 15 de Abril.

También es cierto que no le pudo ganar a Colón en Santa Fe: 2 empates y 2 derrotas. Pero no es cierto que Gallardo no ganó nunca en Santa Fe. Lo hizo en cancha de Colón por Copa Argentina 2018: 7-0 a Central Norte de Salta.

Este es el listado de jugadores que viajaba al cierre de nuestra edición, luego del almuerzo y vía aérea, a Santa Fe para disputar el encuentro de esta noche: Franco Armani, Enrique Bologna, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Javier Pinola, Robert Rojas, Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Cristian Ferreira, Juan Fernando Quintero, Rafael Borré, Matías Suárez, Lucas Pratto e Ignacio Scocco.