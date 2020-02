https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 09.02.2020 - Última actualización - 15:26

15:25

Baradel “desafía” a Kicillof; gremios combativos y piqueteros van a la calle contra el FMI mientras la Casa Rosada negocia. De Vido le recuerda a Solá que era gobernador cuando murieron Kosteki y Santillán; y Malena Galmarini anunció que Sergio sería un presiente para la historia.

Presos políticos y algo más Ruidos internos en el oficialismo Baradel “desafía” a Kicillof; gremios combativos y piqueteros van a la calle contra el FMI mientras la Casa Rosada negocia. De Vido le recuerda a Solá que era gobernador cuando murieron Kosteki y Santillán; y Malena Galmarini anunció que Sergio sería un presiente para la historia. Baradel “desafía” a Kicillof; gremios combativos y piqueteros van a la calle contra el FMI mientras la Casa Rosada negocia. De Vido le recuerda a Solá que era gobernador cuando murieron Kosteki y Santillán; y Malena Galmarini anunció que Sergio sería un presiente para la historia.

El canciller, Felipe Solá, negó que haya presos políticos y consideró que “hay presos que la Justicia podría no tener presos y están presos”, a la vez que afirmó que la disidencia de su par de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en esta cuestión “mete ruido, llama a una controversia que se hace pública”.



De esta manera, Solá se sumó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la cuestión respecto de la situación judicial de dirigentes como Milagro Sala, Julio De Vido y Amado Boudou, que fueron condenados y encarcelados en diferentes causas durante la gestión de Cambiemos, sigue generando rispideces dentro del Gobierno y del Frente de Todos.



“No diría que hay presos políticos, sino que hay presos que la Justicia podría no tener presos y están presos. La decisión no es del Poder Ejecutivo, sino de una Justicia que en muchos casos, esté influida o no, se siente influida”, sostuvo el funcionario nacional.



Los intendentes del conurbano no tienen representación política en Buenos Aires pero tuvieron que poner plata para el pago de deuda de Kicillof. Roberto Baradel promete reclamar al gobernador que los salarios docentes no solo igualen sino que superen a la inflación. La CTA y ATE marcharán el miércoles -junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular- contra el FMI mientras la Casa Rosada intenta convencerlos de “reperfilar” los pagos.



Y como si fuera poco el Malena Galmarini dijo la semana pasada -desde las páginas de Clarín- que su esposo Sergio “puede ser uno de los mejores presidentes de la historia”. El titular de la cámara de Diputados es una y pieza clave para que Alberto tenga (o no) mayorías “negociadas” a la hora de sancionar las leyes.



El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se refirió a los planteos que hace un sector del Frente de Todos sobre los “presos políticos” que hay en la Argentina.



“Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico y que están ligados a figuras que tienen relieve político, lo que no quiere decir que haya presos políticos”, manifestó el canciller.



Desde su prisión domiciliaria, el ex ministro de Planificación Julio De Vido arremetió contra Solá; tras recordar su paso como gobernador bonaerense cuando mataron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, le recriminó al Gobierno que no lo “libere” del “yugo macrista”.



“Cafierismo tardío!!!! Señor Secretario de Agricultura de (el ex presidente Carlos) Menem, te recuerdo, querido Felipe, que vos eras gobernador de Buenos Aires cuando la bonaerense mató a Kosteki y Santillan, crimen que está impune políticamente”, disparó el ex funcionario.



Días atrás, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad había asegurado que la líder de la Tupac Amaru, de quien ofició como abogada defensora en varias causas, estaba encarcelada por su rol de opositora al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.



“No tengo dudas que es una presa política. En la dictadura hubo muchos detenidos con procesos judiciales arbitrarios y nadie dudó en llamarlos presos políticos”, había manifestado Gómez Alcorta.



>> “Más temprano que tarde”

Cuando la gestión de Alberto Fernández no cumplió dos meses, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en Diputados, Cecilia Moreau, aseguró que el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, “en algún momento, más temprano que tarde, va a ser Presidente” de la Argentina.

Además, la diputada sostuvo que pese a la heterogeneidad de los espacios políticos que conforman el oficialismo, la coalición “funciona con solidez y armonía” porque -según dijo- a todos los moviliza “recomponer a los sectores más debilitados” durante el macrismo.

“En el bloque me toca acompañar a Máximo (Kirchner) y hay una armonía de trabajo y una onda que pocas veces hemos visto”, destacó la diputada massista en diálogo con NA.

“Soy parte del Frente Renovador. Tenemos un referente del cual nos sentimos identificados desde lo político y desde lo afectivo. Yo creo que en algún momento, más temprano que tarde, va a ser Presidente. Si hay algo que lo caracteriza es que puede construir puentes y consensos con todos, sentarse a charlar lo que viene hasta con gobernadores de Cambiemos. Además, tiene una impronta de liderazgo muy fuerte, demostró capacidad de gestión y conoce el Estado como nadie”, dijo la legisladora.

Respecto de la “convivencia de liderazgos” aclaró que “el que toma decisiones es Alberto (Fernández), pero cada uno desde su lugar acompaña. No hubiese habido un fin del macrismo si Cristina (Kirchner) no hubiese dado el gesto que dio, si Sergio no hubiese dado el gesto que dio, y si Alberto no hubiese estado dispuesto a ponerse la camiseta y llevar el equipo adelante. O si Axel no hubiese sido el candidato en Buenos Aires”.