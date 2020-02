https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 10.02.2020 - Última actualización - 6:55

6:53

La lista completa Premios Oscar 2020: Todos los ganadores

Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes se entregaron los premios Oscar 2020.

Todos los ganadores

Mejor Película: Parasite



Mejor Director: Bong Joon Ho



Mejor Actriz Protagónica: Renée Zellweger



Mejor Actor Protagónico: Joaquin Phoenix



Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern



Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt



Mejor Guión Original: Bong Joon Ho por “Parasite”



Mejor Guión Adaptado: Taika Waititi por “Jojo Rabbit”



Mejor Película Internacional: Parasite



Mejor Película Animada: Toy Story 4



Mejor Fotografía: 1917



Mejor Edición: Contra lo imposible



Mejor Banda Sonora: Guasón



Mejor Canción Original: Elton John



Mejor Edición de Sonido: Contra lo imposible



Mejor Mezcla de Sonido: 1917



Mejor Diseño de Producción: Había una vez en Hollywood



Mejor Diseño de Vestuario: Mujercitas



Mejor Maquillaje y Peinado: “El escándalo”



Mejores Efectos Visuales: 1917



Mejor Documental: American Factory



Mejor Cortometraje Documental:Learnig to Skateboard in a Warzone



Mejor Corto de Animación: Hair Love



Mejor Cortometraje: The Neighbors Window