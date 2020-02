https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 10.02.2020 - Última actualización - 11:06

10:30

Productores autoconvocados del norte de la provincia de Buenos y Aires y sur de Santa Fe, se concentraron-en la intersección de la autopista y Ponce de León- en San Nicolás para expresar el descontento a las medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández.

Actualidad Más de 400 productores agropecuarios participaron de la asamblea de San Nicolás Productores autoconvocados del norte de la provincia de Buenos y Aires y sur de Santa Fe, se concentraron -en la intersección de la autopista y Ponce de León- en San Nicolás para expresar el descontento a las medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández. Productores autoconvocados del norte de la provincia de Buenos y Aires y sur de Santa Fe, se concentraron-en la intersección de la autopista y Ponce de León- en San Nicolás para expresar el descontento a las medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández.

Desde las 9 de la mañana un importante grupo de productores agropecuarios autoconvocados del sur santafesino y de la provincia de Buenos Aires, participaron de una asamblea abierta en Autopista y Ponce de León, de San Nicolás.





La reunión de los más de 400 chacareros tiene por objetivo expresar el descontento a las medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández, tras el aumento de retenciones y la nula política de incentivo hacia el sector impulsada por el kirchnerismo.





Unos 40 tractores, más de 150 camionetas y camiones volvieron a mostrarse a la vera de las rutas, como ya había sucedido a principios del mes de febrero en las ciudades bonaerenses de Pergamino, Salliqueló y Saladillo, donde hubo un fuerte reclamo contra la suba de retenciones e impuestos, y las trabas a la comercialización.



Fundamentos de la convocatoria





“Porque ya pasó el 31 de enero y no hay respuestas ni del Gobierno ni del Ministerio de Economía; Porque seguimos sufriendo violencia ya no solo verbal, ahora recibiendo ataques directos; Porque con la presión impositiva cada día se acentúa más; Porque defendemos al país y no queremos que se caiga la producción, fuente genuina de dólares”, son parte de los panfletos que productores bonaerenses mostraban este sábado en la pacífica manifestación.





Previo a la movilización, en diálogo con Cadena 3 Ivan Castellaro productor agropecuario de Cañada de Gómez, en el sur santafesino, manifestó que son varios los temas que están en la agenda de la asamblea.





“Fundamentalmente hablarán de retenciones, gasto público y el mal manejo de los fondos. La agroindustria argentina mueve el 60% del producto bruto y no se la tiene en cuenta, se toman decisiones unilaterales. La falta de respuestas de parte del gobierno hacia el sector, determinamos reunirnos y evaluar como se debe seguir. Presionar a la mesa de enlace para que pida un cese de comercialización, tomar algún tipo de medida, ya que no tenemos respuesta del gobierno”, aclaró Castellaro.





Por su parte en declaraciones a medios locales el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich, destacó que en la última reunión de comisión directiva decidieron apoyar fuertemente el reclamo de todos los productores.





“Vamos a darle un marco institucional a la movilización de San Nicolás, sabiendo que si bien los autoconvocados no están agremiados, consideramos que el reclamo es genuino y valedero y hay que apoyarlos”, sostuvo| Josifovich a ABC Rural.